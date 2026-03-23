宜蘭礁溪住宿晟品溫泉湯旅！樓中樓六人房，專屬超大浴池泡湯。

晟品溫泉湯旅」具特色的頂樓樓中樓 VIP 六人房，不僅擁有超大露台與明亮採光，房內更配置了能容納 4 人以上的專屬溫泉大浴池。

每逢假日或連續假期，宜蘭礁溪的溫泉飯店總是一房難求，尤其是適合家庭入住的大坪數房型更是搶手。位於德陽路上的「晟品溫泉湯旅」，提供了一處鬧中取靜的優質泡湯秘境。距離熱鬧的湯圍溝溫泉公園僅需步行 5 分鐘，周邊美食林立，地理位置極為便利。館內最令人驚豔的便是全館唯一的頂樓樓中樓 VIP 六人房型，不僅具備寬敞的客廳與戶外大露台，更擁有能讓全家同樂的巨型溫泉池。無論是週末的泡湯小旅行，或是精心規劃的家族旅遊，這裡皆能提供高性價比且舒適的住宿體驗。

鄰近湯圍溝公園，專屬車位超便利

晟品溫泉湯旅的地理位置優越，自駕前往的旅客，需於抵達前 30 分鐘先向業者聯繫預約，以便順利辦理入住手續。停車方面規劃得相當彈性，館方提供免費的專屬停車場；若有頻繁進出周邊景點的需求，也可選擇加價 250 元，停放於湯旅正對面的戶外停車場，享有入住期間無限次進出的便利。退房手續亦十分簡便，只需將房門鑰匙投入 1 樓櫃檯的專屬置物籃中即可輕鬆完成，動線流暢不繁瑣。

頂樓豪華樓中樓，寬敞客廳大露台

全館唯一的「頂樓樓中樓 VIP 六人房」是館內最具指標性的房型，假日原定價為 9880 元（實際價格依業者不定期優惠活動為準）。一樓空間主要規劃為寬敞舒適的客廳、衛浴區域以及超大戶外露台。客廳內平面電視、冰箱、快煮壺、礦泉水與吹風機等設備一應俱全，非常適合親友齊聚一堂聊天休憩；而天氣晴朗時，走到戶外大露台的搖椅上稍作歇息，更能感受到遠離塵囂的悠閒氛圍，度假感十足。

舒適三床大空間，專屬浴池泡好湯

沿著階梯直上二樓，便是主要的睡眠休憩區。房內配置了 3 張舒適的雙人床，並設有一座極具巧思的夢幻造型搖椅。大面積的落地窗設計為室內引入了極佳的自然採光，整體空間明亮通透。衛浴空間雖然未採乾濕分離設計，但配備了一座令人驚豔的超大溫泉浴池，寬敞的空間即使同時容納 4 人以上入浴也綽綽有餘。館方貼心提供洗髮精、沐浴乳與浴巾等基本備品；為響應環保，牙刷、牙膏、刮鬍刀、浴帽與梳子等一次性個人盥洗用品，則需由旅客自行準備。

溫馨舒適交誼廳，順遊礁溪各景點

除了舒適的客房，館內的公共空間同樣用心。1 樓設有簡單的休憩區，2 樓則規劃了溫馨的交誼廳，提供旅客在此享用外帶的在地美食與早餐。交誼廳旁備有咖啡機、飲水機、果汁機與公用大冰箱，各項設施皆可自由使用。走出館外，步行約 5 分鐘即可抵達知名的湯圍溝溫泉公園，周邊商圈亦能輕鬆解決三餐。此外，旅客也可順遊龍潭湖、金車生技水產養殖研發中心、金車礁溪蘭花園、宜蘭忍者村、潭酵天地觀光工廠、亞典菓子工場、橘之鄉蜜餞形象館與甲鳥園等熱門景點，讓礁溪泡湯之旅更加豐富精彩。

晟品溫泉湯旅

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路132號

電話：0966-800-899

停車場：特約付費一次250元(戶外停車場)

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