對於粉絲、收藏家來說，BE@RBRICK與台北101聯手的聯名品，不用想、就要收！這次BE@RBRICK與台北101共同打造了一款極具台灣歷史和文化意義的聯名藝術品：「TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%」，將台灣在地文化和藝術完美地融入BE@RBRICK經典玩具中，呈現出一個獨一無二、潮味十足的藝術印象，11/30(四)起僅於台北101獨家限量開賣。



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台北101表示，在台灣台北101不只是地標，更是台灣當代美學的表現場域，這次與BE@RBRICK合作再次向國際強調了台灣的多元文化和歷史底蘊。這款BE@RBRICK聯名商品的設計靈感源自1990年代台灣歷史悠久且富有象徵意義的馬略卡磚瓦。



這些磚瓦的圖案和圖騰被巧妙地轉化為當代潮牌玩具，打造出一個兼顧前衛與復刻、時尚與文化的藝術品。為了保證圖案的原始細節和美感，台灣花磚博物館提供了寶貴的合作支持。透過水印印刷技術，每一個TAIWAN OLD TILE BE@RBRICK都能夠精確地呈現馬略卡磚瓦的原始紋理和圖像。此外，這些作品還經過了特殊的光澤塗層處理，使其散發出令人陶醉的光澤，賦予藝術品更多魅力。





「TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%」將於11/30(四)起正式發售，定價為7,800元，每人限購5組。然而，台北101準備了限量優惠價格，僅為6,900元，販售時間為11/27(一)-11/29(三)，販售地點為台北101購物中心5樓禮品店，每人限購一組，數量有限，售完為止，藝術和設計愛好者不容錯過這個難得的機會。這款聯名商品包含一大一小的庫柏力克熊套組分別為100%（高70mm）及400%（高280mm）。





TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%

售價：7,800

販售時間：2023/11/30起至售完為止

販售地點：台北101禮品店B1/5F/89F。

材質：ABS 尺寸：100%-70mm + 400%-280mm

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