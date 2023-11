對於粉絲、收藏家來說,BE@RBRICK與台北101聯手的聯名品,不用想、就要收!這次BE@RBRICK與台北101共同打造了一款極具台灣歷史和文化意義的聯名藝術品:「TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%」,將台灣在地文化和藝術完美地融入BE@RBRICK經典玩具中,呈現出一個獨一無二、潮味十足的藝術印象,11/30(四)起僅於台北101獨家限量開賣。



台北101表示,在台灣台北101不只是地標,更是台灣當代美學的表現場域,這次與BE@RBRICK合作再次向國際強調了台灣的多元文化和歷史底蘊。這款BE@RBRICK聯名商品的設計靈感源自1990年代台灣歷史悠久且富有象徵意義的馬略卡磚瓦。



這些磚瓦的圖案和圖騰被巧妙地轉化為當代潮牌玩具,打造出一個兼顧前衛與復刻、時尚與文化的藝術品。為了保證圖案的原始細節和美感,台灣花磚博物館提供了寶貴的合作支持。透過水印印刷技術,每一個TAIWAN OLD TILE BE@RBRICK都能夠精確地呈現馬略卡磚瓦的原始紋理和圖像。此外,這些作品還經過了特殊的光澤塗層處理,使其散發出令人陶醉的光澤,賦予藝術品更多魅力。





「TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%」將於11/30(四)起正式發售,定價為7,800元,每人限購5組。然而,台北101準備了限量優惠價格,僅為6,900元,販售時間為11/27(一)-11/29(三),販售地點為台北101購物中心5樓禮品店,每人限購一組,數量有限,售完為止,藝術和設計愛好者不容錯過這個難得的機會。這款聯名商品包含一大一小的庫柏力克熊套組分別為100%(高70mm)及400%(高280mm)。





TAIPEI 101 BE@RBRICK TAIWAN OLD TILE 100% & 400%

售價:7,800

販售時間:2023/11/30起至售完為止

販售地點:台北101禮品店B1/5F/89F。

材質:ABS 尺寸:100%-70mm + 400%-280mm

