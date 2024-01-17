來北港吃小吃，就直接衝北港老街！北港老街以朝天宮為中心，共有8條超過300年歷史的古道，其中最熱鬧的便是朝天宮正前面的中山路「北港廟口大街」，每年媽祖繞境、北港特有「藝閣遊行」的必經路線更是吸引全台各地朝聖者前來，結合古街道、民俗藝陣，保存了台灣宗教民俗文化資產，也蘊藏了不少北港在地小吃，窩客島這次針對北港老街蒐羅了「11間必吃北港小吃」，帶你從街頭一路吃到朝天宮後巷，打造一趟完美的朝聖之旅。





北港早年因為港道迂迴，成為躲避官員、偷渡台灣的移民渡口之一，從明鄭時期便有漳、泉人開墾，到清朝統治時逐漸發展成重要的貿易港口及商業市街，而對北港發展最重要的莫過於1694年（康熙33年）自湄洲祖廟迎媽祖金身來台灣，並創建朝天宮，距今已舉行300多年的繞境活動，隨著媽祖信仰、港口貿易興盛，其繁榮程度甚至曾僅次於台南首府安平，雖然日治時期因港口淤積、遠離海岸線，而喪失海港貿易功能，至今依然是台灣媽祖信仰重要的民俗生活圈，來到北港朝天宮，在地古街、特色小吃通通都要朝聖。





北港老街銅板小吃推薦：福安鴨肉飯

部落客 大口 造訪 福安鴨肉飯 說：

粒粒分明的白飯搭配香氣撲鼻的鴨油、軟嫩的手切鴨肉、提香的紅蔥頭與醬料，吃起來鹹香甘醇又涮嘴，尤其那濃濃的鴨油香氣，油而不膩，真是太美味啦~~~<全文介紹>



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#福安鴨肉飯

地址：雲林縣北港鎮中山路37號

電話：0919-800-101







北港老街銅板小吃推薦：老等油飯麵線糊

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 老等油飯麵線糊 說：

帶著點清甜味的白麵線口味，跟肉燥還有蛋喇喇之後，一起吃味道也沒想像中那麼重，加上蛋液口感變得更滑口，就喜歡這種軟呼呼的麵線糊，第一次知道這種口味，其他地方吃不到啦！<全文介紹>



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#老等油飯麵線糊

地址：雲林縣北港鎮中秋路87號







北港老街銅板小吃推薦：煌明假魚肚

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 煌明假魚肚 說：

熱賣一甲子的庶民小吃「廟邊假魚肚」，真的是來北港必吃的美食之一！身為土生土長的北港人，這家也是我從小吃到大的美食！每次回北港都必須來一碗！<全文介紹>



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#煌明假魚肚

地址：雲林縣北港鎮中山路186號

電話： 05-783-5172







北港老街銅板小吃推薦： 阿等土豆油飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿等土豆油飯 說：

土豆油飯，必吃！有時候太晚來還會賣完，北港油飯是將糯米蒸熟後，再淋上滷肉、滷汁，阿等還會加上雲林特產花生，油飯吃起來很軟Ｑ夠味，加上脆脆香香的花生，油香油香風味十足，非常好吃！<全文介紹>



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#阿等土豆油飯

地址：雲林縣北港鎮大同路79號

電話：05-773-1187







北港老街銅板小吃推薦：阿婆煎盤粿

部落客 大口 造訪 阿婆煎盤粿 說：

香嫩軟Q的滷腸搭配紮實Q彈的米腸、鹹香微酥的香腸，加上微甜的米醬，簡單就很美味，尤其在早上吃一份真的非常有飽足感啊!<全文介紹>



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#阿婆煎盤粿

地址：雲林縣北港鎮光明路92號

電話：0989-487-799







北港老街銅板小吃推薦：輝煌牛肉湯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 輝煌牛肉湯 說：

看看這個肉量！台灣牛的味道比較濃郁，口感較有嚼勁，湯頭有加一點米酒跟薑絲，喝起來暖暖的又清甜，老實說$60元這個肉量真的沒什麼可以挑惕的，太優秀了！<全文介紹>



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#輝煌牛肉湯

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05-782-1980







北港老街銅板小吃推薦：一郎土魠魚羹

部落客 狐狸金的日常 造訪 一郎土魠魚羹 說：

招牌的青蛙湯、豬腳飯、蝦仁飯、土魠魚羹是許多在地人、遊客、香客來到北港必吃的小吃美食之一，一郎土魠魚羹一路從下午四點半營夜到半夜十二點半，不管是晚餐還是宵夜都沒問題<全文介紹>



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#一郎土魠魚羹

地址：雲林縣北港鎮仁和路3號

電話：05-783-2923







北港老街銅板小吃推薦： 陳家煎盤粿

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 陳家煎盤粿 說：

純米製作的Q軟米粿表面煎得恰恰！獨特米香超級讚！再搭配微甜的米醬與店家獨特鹹香滷汁，微甜微鹹這一碗太滿足了！<全文介紹>



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#陳家煎盤粿

地址： 雲林縣北港鎮光明路46號

電話： 0938-763-938







北港老街銅板小吃推薦：老受鴨肉飯

部落客 1個媽咪2個寶 造訪 老受鴨肉飯 說：

來到「老受鴨肉飯」必點的「燉鴨湯」，全鴨切塊後放入小碗至蒸籠高溫蒸熟，鮮甜肉汁與高湯的結合，僅加點鹽巴與薑絲就相當的美味，化出的天然鴨油更是增添整碗湯的風味。<全文介紹>



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#老受鴨肉飯

地址： 雲林縣北港鎮中山路104號

電話： 05-783-0389







北港老街銅板小吃推薦：北港圓仔湯

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 北港圓仔湯 說：

他們的脆圓真的是我在別的地方都吃不到的好味道！很少看到圓扁狀的脆圓，吃起來很像扁平狀的粉角，Q彈有嚼勁！咀嚼控一定會愛！<全文介紹>



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#北港圓仔湯

地址：雲林縣北港鎮中山路29號

電話：05-773-1231







北港老街銅板小吃推薦： 圓環紅燒青蛙湯

部落客 小詠 造訪 圓環紅燒青蛙湯 說：

加了薑絲跟九層塔的清燉湯頭清澈，喝起來有點像薑絲蛤蜊湯，青蛙看起來個頭不大，不切也不剝皮，不過內臟跟頭都處理的蠻乾淨，肉質彈嫩吃起來像是雞肉跟魚肉的綜合體，青蛙皮帶有膠質，像是泥鰍般的口感。<全文介紹>



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#圓環紅燒青蛙湯

地址：雲林縣北港鎮文化路42-2號

電話：05-783-4639



