來了!東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌之一的甜點品牌「Now on Cheese♪」真的來台灣了,這是去日本東京買回來給同事拌手禮的必選之一,更是主管同事吃了會開心的辦公室小點心,活動期間消費滿1200元,還可獲得首登台品牌獨家限量品牌托特袋乙只。



以起司為主角的甜點品牌「Now on Cheese♪」,這一次快閃台灣,特別引進旗下兩大定番人氣品項「起司餅乾」及「夾心餅乾」,不僅餅乾口味多款,更規劃單品包裝及雙品禮盒供挑選,不管是龍年送禮、還是討女友歡心,這一定是會讓大家都很滿意的日式伴手禮清單。



Now on Cheese♪在日本、台灣都有著高人氣的主因,是因為嚴選高品質起司為主體原料製作出香脆可口的餅乾,並將不同頂級起司和精心挑選食材特點最大化製作各式點心,研發出獨一無二的口感。並且品牌訴求「Cheese makes everyone smile」,產品獨特滋味讓人一嚐喜悅由心而生,也號稱是一款「吃了會微笑的餅乾」。





同時,Now on Cheese♪「起司餅乾」餅體奢侈大量使用嚴選起司與鮮奶油,一塊塊細緻烘烤完成,口感酥脆厚實,濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延,且每款都視餅乾口味的適切性搭配不同的堅果及果乾,增添多樣品嚐風味。首次來台快閃期間引進三款口味「起司餅乾」系列,包括「高達起司&切達起司起司餅乾」、「卡門貝爾起司&黑胡椒起司餅乾」、「古岡左拉起司&羅勒起司餅乾」,每款皆為單品12入。



此外,「高達起司&切達起司起司餅乾」使用了兩種起司融合,配上腰果與葡萄乾添加風味,是最受歡迎的一款餅乾。「卡門貝爾起司&黑胡椒起司餅乾」卡門貝爾起司與黑胡椒粒的組合,濃郁刺激的味道,再配上蔓越莓果乾的酸甜,非常適合與紅酒搭配。「古岡左拉起司&羅勒起司餅乾」三大藍紋起司美譽之一的古岡左拉起司與清爽的羅勒組合,再配上無花果與長山核桃,適合濃郁起司的愛好者。





而Now on Cheese♪「夾心餅乾」將鹹香的起司和脆口的餅乾完美結合在一起,內餡使用高品質起司製成,酥脆的奶油脆餅包覆著巧克力起司夾心,濃郁的起司香氣還多了夾心的絲滑,一次擁有鹹甜雙享雙重好滋味!首次來台快閃期間引進兩種口味「夾心餅乾」系列,包括「煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾」及「焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾」,每款皆為10入。



最後,因應年節送禮需求,Now on Cheese♪還特別引進以上兩種口味雙品雙搭「18入夾心餅乾禮盒」,其中「煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾」一入口便散發出濃郁的煙燻起司香氣混合著鹹香的卡門貝爾起司,是一款大人味的餅乾。「焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾」焦糖風味餅乾包覆著濃郁起司感的古岡左拉起司巧克力夾心,絕妙的口感融合滿足挑嘴味蕾。





Now on Cheese♪ 起司餅乾

快閃限定:高達起司&切達起司(12入)、卡門貝爾起司&黑胡椒(12入)、古岡左拉起司&羅勒(12入)

售價:380元



Now on Cheese♪ 夾心餅乾

煙燻起司&卡門貝爾起司夾心餅乾 (10入)、焦糖&古岡左拉起司夾心餅乾(10入) / 售價:420元

夾心餅乾(18入禮盒) / 售價:760元



Now on Cheese♪ 台北快閃

快閃期間:即日起至2月19日

快閃地點:新光三越百貨台北信義新天地A11

快閃優惠:活動期間消費滿1200元,即可獲得首登台品牌獨家限量品牌托特袋乙只。



Now on Cheese♪ 快閃台中

快閃期間:2月1日至2月26日

快閃地點:新光三越台中中港店

快閃優惠:1月24日也同步開始預購