來到嘉義遊玩，除了必嚐雞肉飯外，還有許多在地美食值得一試！在嘉義的小巷裡或馬路旁，總藏著一些平價又美味的小吃，而這些可是在地人都喜愛的寶藏小店。這次，讓窩客島為你整理出11家便宜又好吃的街邊小吃店，間間都是銅板價！建議先收藏這份嘉義在地人都推薦的美食清單，下次再到嘉義時，才不會錯過這些高CP值的傳統小吃。





跟著這份平價美食清單吃嘉義，讓大家一路從早吃到晚都不會心疼！早上來到「南門包氏炭燒杏仁茶」，體驗街邊傳統早餐，碳火熬煮的杏仁茶搭配雞蛋和油條，只要50元；下午茶時刻到「嘉糖水豆花甜品制研所」來一份30元的嘉義人專屬豆漿豆花；不可錯過的還有這碗鹹香十足的「阿波鴨肉麵」，有著三十年來的老味道，絕對是晚餐的不二選擇。美食不僅好吃，價格更是親民，可以說是，守住荷包更滿足了味蕾。





嘉義銅板美食：阿婆炸麻糬

部落客 魔王的碗公 說：

每一顆胖胖糯米團都是老闆早上新鮮製作的，原味口味可以吃到原始的糯米香且這份炸麻糬外酥內軟，非常酥，口感其實就像是炸白糖粿，不過我覺得比白糖粿還要軟Q…<全文介紹>



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#阿婆炸麻糬

地址：嘉義市西區民生南路54號

電話：0958-536-001





嘉義銅板美食：南門包氏炭燒杏仁茶

部落客 mika 說：

在地人標配就是油條搭配杏仁茶＋蛋，多了蛋香的杏仁茶口感滑順，有點甜甜的很暖；油條沾點杏仁茶一起吃，脆香的油條多了杏仁蛋香氣，很有飽足感…<全文介紹>



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#南門包氏炭燒杏仁茶

地址：嘉義市東區民族路191號

電話：0928-503-503



嘉義銅板美食：阿伯烤玉米

部落客 大手牽小手。玩樂趣 說：

拿到熱呼呼的烤玉米，玉米不斷的散發炭烤醬料的濃郁香氣，還有類似爆米花及麻醬的味道，這就是我小時記憶中烤玉米的味道…<全文介紹>



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#阿伯烤玉米

地址：嘉義市西區中山路532巷53號

電話：0935-846-702





嘉義銅板美食：30年老店 大腸加香腸

部落客 果果愛Fruitlove 說：

在地人氣很旺的炭烤大腸加香腸美食，完美的黃金比例，鮮嫩帶有肉汁的口感，配上蒜片一口一個超級對味，糯米腸裡有包入花生，還有嫩薑片可以一起搭著吃，加上碳烤後的香味讓我們吃得好滿足…<全文介紹>



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#30年老店 大腸加香腸

地址：嘉義縣六腳鄉188號之7號

電話：0911-177-173





嘉義銅板美食：嘉糖水豆花甜品制研所

部落客 Alma Lee 說：

舀一匙濃郁、一匙綿密，再加點療癒的豆香，黃豆磨煮釋放的樸實，與糖水甜而不膩的相依，熬煮成這碗醇厚家香，嚐一口彈牙滑順，​品一味順口綿密，為日常添碗柔嫩糖衣，重溫記憶中的單純美好…<全文介紹>



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#嘉糖水豆花甜品制研所

地址：嘉義市西區文化路531號

電話：0900-232-360





嘉義銅板美食：好口味包子

部落客 大手牽小手。玩樂趣 說：

內餡是豆薯丁，餡料有炒過帶有醬油的香氣，吃起來還蠻像肉燥的味道，鹹甜鹹甜的爽脆豆薯丁，跟皮一起吃很有層次口感，外皮則是很Ｑ軟的那種，老人小孩應該能輕鬆吃…<全文介紹>



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#好口味包子

地址：嘉義市東區和平287號

電話：05-227-0899





嘉義銅板美食：正老牌綠豆粉粿／嘉義傳統綠豆粉粿

部落客 大手牽小手。玩樂趣 說：

一位身軀微彎的老阿伯，五十多年來堅守著他的小小攤車，賣著他自己製作的綠豆粉粿，攤車上掛著一個小小的看板，上面寫著正老牌綠豆粉粿，這可是在地人的幸福點心…<全文介紹>



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#正老牌綠豆粉粿／嘉義傳統綠豆粉粿

地址：嘉義市東區忠孝路121號

電話：無





嘉義銅板美食：麻魚寮肉圓

部落客 小狐尼 NiNi 說：

肉圓醬汁很甜，甜香甘醇，溫潤好吃；白色的米漿則更甜，但甜而不膩，綿稠細緻，直接吃也是很好吃…<全文介紹>



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#麻魚寮肉圓

地址：嘉義縣太保市中山路二段181號

電話：05-237-7582





嘉義銅板美食：阿波鴨肉麵

部落客 生活癮-樂在其中 說：

今天分享阿波鴨肉麵給大家，這可是在地人激推的美食，已經是在地超過30年屹立不搖的老味道，我平時沒特別喜歡吃鴨肉，因為害怕有腥味，這一口吃起來倒是有點像更濃郁的雞肉飯，肉質鮮嫩有彈性，吃到皮的部份還特別Q，白飯吸收了湯汁，吃起來鹹香開胃…<全文介紹>



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#阿波鴨肉麵

地址：嘉義市東區興中街52號

電話：05-225-9080





嘉義銅板美食：黃記涼麵涼圓

部落客 魔王的碗公 說：

我非常喜歡這份涼麵，麻醬與美乃滋醬給的算多，所以每一口都會吃到滿滿鹹甜鹹甜濃香的味道，麵條冰涼Q彈很不錯，加了一點辣油後，讓原本只有鹹甜的味道增加了一些層次感…<全文介紹>



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#黃記涼麵涼圓

地址：嘉義市東區興中街6號

電話：05-224-0620





嘉義銅板美食：阿潘肉包

部落客 Alma Lee 說：

有別於一般肉包，新鮮豬後腿肉結合大塊豆薯，吃起來多了脆脆豆薯口感，一入口嘴裡就能留下深刻印記，吃完會唇齒留香的肉包，太有層次一吃就喜歡上…<全文介紹>



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#阿潘肉包

地址：嘉義市西區文化路473號

電話：05-232-7443

