白色情人節，被閃到「畫面全白」了！不管你有伴還沒伴，都可以搶「白色情人節」優惠，窩客島這次整理出17間「白色情人節買一送一」優惠攻略，同時還有「第二件半價、買A送B、激省套餐」等3/14專屬優惠，有伴的趁「白色情人節買一送一」你一杯、我一杯，沒伴的自己喝兩杯更爽。







白色情人節優惠：可不可買一送一

愛喝可不可的飲料控，終於又等到「可不可買一送一」一定要喝！這次可不可超寵粉，自即日起推出14天「指定飲料買一送一」，喝可不可「橘果熟成、草莓歐可」通通可享外送買一送一，飲料控在家、在辦公室，通通可以約喝可不可買一送一。



活動內容：03/13-03/26，ubereats指定飲料「橘果熟成、草莓歐可」買一送一，每訂單最多買3送3。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384645







白色情人節優惠：五桐號買一送一

奶茶控、咀嚼控最愛的「五桐號」買一送一喝起來！這次五桐號攜手UberEats，自即日起至3/19期間，推出綿密口感「五桐奶霜」、大人系茶飲「濃煮奶茶」，使用UberEats下單可享同品項買一送一優惠，外送奶茶買一送一絕對要喝。



活動內容：即日起至3/19期間，UberEats點五桐號「五桐奶霜、濃煮奶茶」買一送一。





白色情人節優惠：七盞茶買一送一

有時間就來一杯手搖飲！主打以茶佐日子的七盞茶為了讓手搖杯控可以在特別的節日享受特定的優惠，特別在3/8、3/14推出一日限定優惠，在3/14至門市現場購買芝士奶霜系列品項，即享買一送一優惠。



活動內容：3/14當天至門市現場購買芝士奶霜系列品項，即享買一送一優惠。(限同品項)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383981







白色情人節優惠：星巴克買一送一

星巴克買一送一喝到停不下來！喝星巴克只喝買一送一，已經是許多小資族們公開的秘密，頻繁推出寵粉優惠的星巴克，睽違多時再次祭出數位體驗活動，只要通過小遊戲就能獲得免費優惠券，包括大家最愛的買一送一，現在就拼人品抽起來。此外，更推出不用抽就能喝到2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂199元下殺優惠，隱藏版優惠辦法也要先筆記。



活動內容：3/11-4/1，完成數位體驗遊戲獲得限定的專屬優惠。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384345







白色情人節優惠：先喝道第二杯半價

為了成為情人節神助攻，手搖杯「先喝道」特別推出2款指定飲品「第二杯半價」限定優惠，首推零咖啡因「輕焙穀麥拿鐵」，建議點微糖、少冰最順口。另一款優惠品項「英式水果茶」主打百香果、鳳梨、柳橙等果汁搭配高級錫蘭高地莊園紅茶，推薦微微糖、少冰，飲料控趁第二杯半價優惠喝起來。



活動內容：3/14、3/15，先喝道門市買「輕焙穀麥拿鐵、英式水果茶」會員享第二杯半價。







白色情人節優惠：康青龍買一送一

外送飲料買一送一，最適合情人節傳情！手搖杯康青龍在即日起至3/26期間推出限定「買一送一」優惠，只要在Uber Eats訂購康青龍，可享「粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍青茶」同品項買一送一優惠，Uber One會員消費滿額再享85折。



活動內容：即日起至3/26，Uber Eats訂購康青龍「粉紅佳人、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、御香烏龍青茶」同品項買一送一。







白色情人節優惠：85℃ 親親第二杯半價

為了讓人享受到清爽、酸甜的春日風味，85℃特別推出蘋果系列飲品「蘋果紅茶、蘋果青茶」，並且在3/14白色情人節當天，只要在85℃門市和另一伴或是寵物親一下（對象不限），就可以享「蘋果紅茶、蘋果青茶」任選搭配第二杯半價優惠。



活動內容：3/14當天，消費者在結帳時，和另一伴/小孩/寵物親一下，享「蘋果紅茶/蘋果青茶」任選搭配第二杯半價。







白色情人節優惠：辻利茶舗買一送一

辻利茶舗將於3/8-3/24快閃至台中中友，不僅搶先開賣新品「抹櫻巴斯克」，季節限定「抹櫻拿鐵(冷)」與「櫻花冰心大福」也將同步販售。而抹茶控最愛的快閃買一送一當然少不了，3/14推出買「辻利拿鐵、送辻利霜淇淋」，限時限量優惠手刀要快。



活動內容：3/14買「辻利拿鐵乙杯」即贈「辻利霜淇淋乙支」原價$255優惠價$145，限量20組，每人限購1組。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384075







白色情人節優惠：COLD STONE買一送一

情人節吃冰買一送一！COLD STONE這次與立頓聯名推出「茶歐蕾浪漫曲」珍奶冰淇淋，以及清爽系「香檸交響曲」，在情人節推出買一送一優惠，3/11-3/16期間可享「大杯冰淇淋買一送一」不論是新品、還是幾點口味都能趁機吃一波。



活動內容：3/11-3/16，COLD STONE門市享「大杯冰淇淋買一送一」。







白色情人節優惠：必勝客粉愛你花圈比薩

情人節耍浪漫，總被人戲稱「浪漫是什麼，能吃嗎」，這次是真的可以吃！必勝客這次針對白色情人節，特別推出全新「粉愛你花圈比薩」，打造出可以吃的、鹹的玫瑰花，單點超高CP值199元就有，讓女友拍IG發美照就先買起來。



活動內容：2024/03/11起，必勝客「粉愛你花圈比薩」單點199元。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384386







白色情人節優惠：拿坡里披薩199元

為了慶祝「拿坡里披薩.炸雞」27歲生日，到拿坡里外帶/內用想「大披薩$199元」任選口味通通可享優惠，而超經典的炸雞也同步推出「5塊炸雞$199元」限定優惠。此外，在「拿坡里炸雞專賣店」加碼推出「吮指豆乳雞翅(3隻)特價$99、唰嘴無骨雞塊特價$89」限定優惠，下班約吃很可以。



活動內容：3/20前，

「拿坡里披薩.炸雞」：外帶/內用大披薩特價$199元、5塊炸雞特價$199元。

「拿坡里炸雞專賣店」：外帶5塊炸雞特價$199元、吮指豆乳雞翅(3隻)特價$99、唰嘴無骨雞塊特價$89。







白色情人節優惠：台北喜來登十二廚Buffet龍蝦吃到飽

誰說情人節不能約吃到飽，誰說情人節就一定不可以在在過！台北喜來登館十二廚自助餐吃到飽，特別從即日起至4/18、每週二、四晚餐餐期推出龍蝦料理吃到飽，不論是3/14的情人節、還是天天星期二、四都是情人節，約情人、約朋友就是可以到十二廚龍蝦吃到飽。



活動內容：即日起至4/18、每週二、四晚餐餐期，龍蝦料理吃到飽。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/384576







白色情人節優惠：德州鮮切牛排第二件半價

慶祝白色情人節，TGI FRIDAYS以及同集團Texas Roadhouse德州鮮切牛排，同步推出快閃優惠，3/14當天在TGI FRIDAYS消費滿1,000元，完成指定打卡，送南美醬醬好半雞一份。同時，德州鮮切牛排在3/14當天，只要完成「同桌客人親吻3秒鐘」，可享「8oz.火烤德州牛排」第二客半價。



活動內容：

TGI FRIDAYS：3/14消費滿1,000元，完成指定打卡，送南美醬醬好半雞一份。

德州鮮切牛排：3/14同桌客人親吻3秒鐘，可享「8oz.火烤德州牛排」第二客半價。







白色情人節優惠：7-ELEVEN買一送一

7-ELEVEN連珍芋香牛奶霜淇淋特別選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年名店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出芋香牛奶霜淇淋。口感厚實、香氣濃郁，迷人的紫色芋頭，每一口都能嚐到真材實料與誠意。同時，3/12至3/14白色情人節加碼三日享連珍芋香牛奶霜淇淋買1送1。



活動內容：

3/12至3/14，連珍芋香牛奶霜淇淋買1送1。

3月15日前，現萃茶冰淇淋紅茶、大杯卡布奇諾、濃萃美式咖啡同品項買1送1。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/383810







白色情人節優惠：全家買一送一

請女友喝全家買一送一！這波全家飲品優惠，在3/19前，針對「花生圓圓系列」花生圓圓醇奶、花生圓圓拿鐵，以及「永豐餘生技系列」薑汁撞奶、杏仁茶、冰糖雪梨紅棗茶，同系列任飲熱選買一送一。就算不是暖男，也可以買杯飲料暖暖女友的心。



活動內容：3/19前，「花生圓圓系列」、「永豐餘生技系列」同系列任飲熱選買一送一。







白色情人節優惠：萊爾富巧克力4.1折

白色情人節就是要買糖果、巧克力耍浪漫，萊爾富針對情人節話題，在3/13至3/15期間，推出指定巧克力、糖果、飲品等商品，最低4.1折起。現做飲品則推薦「Hi Café大杯草莓風味茶歐蕾」2杯66元優惠，草莓控女友一定要喝起來。



活動內容：3/13至3/15期間，指定巧克力、糖果、飲品等商品，最低4.1折起。「Hi Café大杯草莓風味茶歐蕾」2杯66元。







白色情人節優惠：OK咖啡買二送一

特別的節日，就是有理由撿便宜！OKmart在白色情人節推出甜密限定優惠，門市現煮的「OKCAFE莊園級美式/拿鐵 (含濃厚系列) 」享同品項買2送1，同步推出線上寄杯優惠，OKmall購買大杯莊園級美式／拿鐵，享同品項買10杯送5杯，加碼再送OKPoint 599點，咖啡控趁機買起來囤。



活動內容：3/13-3/15，享莊園級美式/拿鐵 (含濃厚系列) 同品項買2送1。OKMALL莊園級美式/拿鐵享同品項買10送5，買20送12，再送599點。



