北港朝天宮小吃9間全攻略！隨著白沙屯媽祖進香開跑，各地朝聖者也紛紛前往北港朝天宮朝聖，而朝天宮附近更有許多小吃名店聚集，進香完讓你直接朝天宮附近吃飽飽，這次窩客島針對北港朝天宮周邊蒐集了「9間經典小吃」，各個都是在地人、觀光客爭著吃的排隊名店，進香完就先跟著這份清單吃一波。





幾乎都是在地老店的9間北港小吃，通通只離朝天宮步行5分鐘遠的距離，而且都只要銅板價便能吃到，像是可以免費續湯的60元「輝煌牛肉湯」、鴨香撲鼻的涮嘴「福安鴨肉飯」一碗30元就有，其中北港在地70年老店的「老等麵線糊」，甚至只要20元就能吃到招牌麵線糊；另外也有外帶限定的「阿不倒排骨飯」，滷到入口即化的排骨飯，更是在地人私藏的巷弄美食。





必吃北港小吃推薦：阿不倒排骨飯

部落客 mika 造訪 阿不倒排骨飯 說：

北港人吃的排骨飯跟我們不一樣喔！這裡的帶骨排骨都是滷到入口即化，輕輕一拿就骨肉分離，入味軟嫩還很配飯，然後在白飯上淋上一點點的滷汁，根本就是北港版本的白飯小偷。<全文介紹>



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#阿不倒排骨飯

地址：雲林縣北港鎮光明路15號651

電話：05-782-0125







必吃北港小吃推薦：光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線說：

這裡的鴨肉羹是用生鮮鴨肉大火爆炒，一整個就是香氣四溢，鴨肉羹不會很甜，有加醋去提鮮，微微的醋酸香氣帶出鴨肉本身的鮮味，鴨肉吃起來也很嫩，裡面還有大量的筍絲跟洋蔥，十分爽口<全文介紹>



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#光明路阿安鴨肉羹 鴨骨麵線

地址：雲林縣北港鎮光明路7號

電話：0932-694-406







必吃北港小吃推薦：老等油飯麵線糊

部落客 mika 造訪 老等油飯麵線糊 說：

白麵線放入大骨熬過的高湯中煮到軟爛甚至糊狀，但老等不一樣的點在於，他煮的麵線雖軟爛但還看得到麵線條狀，軟爛但不會過糊。<全文介紹>



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#老等油飯麵線糊

地址：雲林縣北港鎮中秋路87號







必吃北港小吃推薦：福安鴨肉飯

部落客 大口 造訪 福安鴨肉飯 說：

粒粒分明的白飯搭配香氣撲鼻的鴨油、軟嫩的手切鴨肉、提香的紅蔥頭與醬料，吃起來鹹香甘醇又涮嘴，尤其那濃濃的鴨油香氣，油而不膩，真是太美味啦~~~<全文介紹>



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#福安鴨肉飯

地址：雲林縣北港鎮中山路37號

電話：0919-800-101







必吃北港小吃推薦： 輝煌牛肉湯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 輝煌牛肉湯 說：

想到牛肉湯大概就是台南，但一碗要價都是破百，而輝煌牛肉湯一碗只要$60！而且還能免費續湯，其他還有腰子、牛心、牛肝湯也是現燙的，然後只要$40，有夠扯的啦！<全文介紹>



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#輝煌牛肉湯

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05-782-1980







必吃北港小吃推薦：煌明假魚肚

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 煌明假魚肚 說：

熱賣一甲子的庶民小吃「廟邊假魚肚」，真的是來北港必吃的美食之一！身為土生土長的北港人，這家也是我從小吃到大的美食！每次回北港都必須來一碗！<全文介紹>



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#煌明假魚肚

地址：雲林縣北港鎮中山路186號

電話：05-783-5172







必吃北港小吃推薦：阿等土豆油飯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿等土豆油飯 說：

土豆油飯，必吃！有時候太晚來還會賣完，北港油飯是將糯米蒸熟後，再淋上滷肉、滷汁，阿等還會加上雲林特產花生，油飯吃起來很軟Ｑ夠味，加上脆脆香香的花生，油香油香風味十足，非常好吃！<全文介紹>



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#阿等土豆油飯

地址：雲林縣北港鎮大同路79號

電話：05-773-1187







必吃北港小吃推薦：一郎土魠魚羹

部落客 狐狸金的日常 造訪 一郎土魠魚羹 說：

招牌的青蛙湯、豬腳飯、蝦仁飯、土魠魚羹是許多在地人、遊客、香客來到北港必吃的小吃美食之一，一郎土魠魚羹一路從下午四點半營夜到半夜十二點半，不管是晚餐還是宵夜都沒問題<全文介紹>



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#一郎土魠魚羹

地址：雲林縣北港鎮仁和路3號

電話：05-783-2923







必吃北港小吃推薦：北港圓仔湯

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 北港圓仔湯 說：

看起來是一碗很普通的傳統剉冰，但裡頭有我最愛的脆圓！他們的脆圓真的是我在別的地方都吃不到的好味道！很少看到圓扁狀的脆圓，吃起來很像扁平狀的粉角，Q彈有嚼勁！咀嚼控一定會愛！<全文介紹>



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#北港圓仔湯（現價每碗40元）

地址：雲林縣北港鎮中山路29號

電話：05-773-1231



