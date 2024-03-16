吃到飽每周都有新話題！為了搶攻吃到飽商機、各家吃到飽業者時不時的就要推出新菜單，窩客島整理出近期站內最有人氣、最有話題的吃到飽必吃清單，不論是人氣漢來吃到飽推出春季新菜單、六福吃到飽現折1380等於是買一送一、還是麻辣45限時吃到飽、或者是基隆人的燒肉ChaCha加100元吃到飽，吃到飽控一定搶先筆記。







燒肉ChaCha100元加價升級吃到飽

人氣爆夯的一人燒肉「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」，比起常見的一人燒肉店而言，強調的雙倍肉量吃飽飽，全店皆採用冷藏濕式熟成國際認證原塊肉，從日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、特A級松阪豬、極上厚切牛舌等14種肉品提供選擇。副餐讚崎烏龍麵、溫泉蛋、珍味魚卵、玉子燒、日式味噌湯、飲料和哈根達斯冰淇淋等全數吃到飽，最便宜只要390元就能吃超撐。



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麻辣45限時超狂799元吃到飽

客單價約1300元的「麻辣45」，在此次週年慶優惠中祭出超狂「麻辣45吃到飽」活動，將於3/15~4/14快閃登場，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」無論是搭上酸爽的「酸菜魚」、清甜的「和牛清湯」、還是經典「柴魚昆布湯」，都是火鍋控搶著要吃的人氣名店。



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漢來海港吃到飽新菜單再加碼抽免費吃30天

漢來海港吃到飽為了迎接春季的到來、同時面對更多的吃到飽同業來襲，特別在3月推出全新菜單，於午、晚餐時段推出「松葉蟹腳海鮮鍋」和碩大飽滿的「泰式蒸生蠔」，並且再加碼漢來「玩食享樂節」促銷活動，就是要穩住吃到飽控心中的龍頭地位。



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敘日全日平日午餐最高現折1380元

台北六福萬怡酒店敘日全日吃到飽自助餐廳推出平日午餐「四鐵共構 共享美饌」優惠專案，只要在3/13-4/30平日中午於敘日全日用餐，只要憑捷運、高鐵、台鐵、客運乘車票根，即可用乘車票券金額現折當日餐費，最高可折1,380元。



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喜來登十二廚龍蝦吃到飽

台北喜來登十二廚自助餐吃到飽表示，這一次人氣龍蝦料理上陣，餐檯升級不加價，並且預付完成再加碼享每人1份「龍蝦海鮮桶」。並且台北喜來登館十二廚自助餐吃到飽除了加碼龍蝦之外，3/29前週一至週五平日午餐還有「松葉蟹吃到飽」加碼活動，彈牙的松葉蟹腳，多汁美味口感品嚐大海原味，超過百款豐盛佳餚，聚餐約會最適合。



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