一次給你5間新開幕咖啡廳！除了店觀超浮誇的燒肉、火鍋店外，台中也聚集許多咖啡廳、早午餐，網美來台中都有一份下午茶打卡清單，不僅每間都各具特色，近期更有不少新開店，這次窩客島整理了近期新開幕的台中咖啡廳，包括森林系、唯美歐風、鐵道復古系，5種不同風格咖啡廳通通拍一輪。





台中最新森林系咖啡廳就位在谷關，今年才剛開幕的「拾光咖啡廳」，以超美的木質玻璃屋結合露營區，整個園區被綠意盎然的長青松柏圍繞，與廣大草皮地、水池形成絕美的森林系景觀，戶外座位區特別設置了木板，使各種風格的座位穿梭其中，讓來訪者在池畔旁欣賞美景，也能帶毛小孩一起來享受悠閒的下午茶時光。



▲圖片來源：「靜怡＆大顆呆」於窩客島的文章分享。



作為鐵道迷聖地之一的台中驛鐵道文化園區，近期除了有新進駐的「奶泡貓咖啡」，鐵道迷也不能錯過這間「Mamonaku Cafe」，直接將退役自強號重新打造成復古咖啡廳，不僅保留車廂內的圓弧形拱門，座位、擺飾更處處都充滿鐵道元素，超文青復古的懷舊空間，在試營運期間就有吸引許多鐵道迷、網美來朝聖。





▲圖片來源：「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島的文章分享。



而網美必拍純白系韓風咖啡廳則有「Happy Yooo Cafe」，也添加台式復古模石子地板，搭配流動線條的木質設計桌椅，打造高質感的用餐空間。餐點部份供應大份量早午餐拼盤、義大利麵以及可頌鬆餅等下午茶，從店家裝潢、餐點擺盤通通都超欠拍。





▲圖片來源：「阿華田」於窩客島的文章分享。



台中咖啡廳推薦：拾光咖啡館（預約制）

「Coffury Studio No.71」去年重新裝潢回歸後，便因為超唯美的歐洲復古風，引起打卡熱潮，室外座位區更讓人彷彿身在歐洲街頭咖啡廳，從下午營業到凌晨，就算平日也能來享受異國氛圍；而有著角間厝庭院的「知汐 Tidal cafe」，除了復古木質的室內裝潢，也規劃了2種不同風格戶外座位區，在露天庭院下喝下午茶超愜意。

地址：台中市和平區東關路二段11之8號

電話：0972-321-275



台中咖啡廳推薦：Mamonaku Cafe

地址：台中市中區台灣大道一段1號（台中舊車站月台上）



台中咖啡廳推薦：Happy Yooo Cafe

地址：台中市后里區九甲六路586號

電話：0978-850-857



台中咖啡廳推薦：Coffury Studio No.71

地址：台中市北區忠太西路71號

電話：04-2208-0818



台中咖啡廳推薦：知汐 Tidal cafe

地址：台中市西屯區寧夏東一街38號