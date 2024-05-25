遛小孩、拍美照，兩個願望一次滿足！週末假日許多爸媽們會帶著小孩到處採點、放風、也放電，到處玩樂的同時最好也能拍拍美照、發IG打卡耍可愛。這次窩客到整理5大桃園親子景點，天氣好就衝生態公園、桃園雨備也能到美術館、文化園區，邊玩、邊學、邊拍美照。







桃園自然系親子景點

想拍自然系美照的話，規劃完善的公園絕對是首選，在龍潭「三坑自然生態公園」有草坪綠地、有輕鬆好走的平地步道，在湖泊周遭還有裝置藝術，小孩玩耍、大人也能拍美照。此外，在八德區「大湳森林公園」更結合了森林公園、步道、水池，以及公園內更有「八塊厝民俗藝術村、兒童玩具圖書館」，讓不論室內室外一次玩。





▲圖片來源：上圖「相片中的菲莉絲」、下圖「阿發的簡單幸福」於窩客島分享之文章。



桃園室內親子景點

室內景點不只是雨天備案，也可以可美、很好拍！在桃園中壢的「桃園市兒童美術館」，被譽為全台最美的兒童美術館，不只外觀以純白色、斜頂草皮山丘作為設計，室內也以純杯白色系、搭配大量玻璃元素，打造通透感，大人小孩拍美照都很適合。





▲圖片來源：「紫色微笑」於窩客島分享之文章。

三坑自然生態公園 在哪裡

此外，在「永安海螺文化體驗園區」的海螺造型建築，可以拍到曲線感的屋簷、藍天穹頂等IG美照，而館內的海洋客家文化的互動空間也處處好拍、好玩，適合大小朋友放風。另外在忠貞新村的「忠貞新村文化園區、異域故事館」則有許多眷村風格小物、打卡點，不只可以帶小朋友認識不同文化，還能秒拍出異國感美照。

地址：桃園市龍潭區三坑里堤防旁



大湳森林公園 在哪裡

地址：桃園市八德區重慶街36號



桃園市兒童美術館 在哪裡

地址：桃園市八德區介壽路一段728號5樓

開放時間：09:30–17:00(週一及國定假日公休)



永安海螺文化體驗園區 在哪裡

地址：桃園市新屋區新港路85號

開放時間：09:00 – 17:00(週一公休)



異域故事館 在哪裡

地址：桃園市平鎮區中山路44-1號

開放時間：10:00~17:00(週一公休)