炸雞控一定不能不知道近期網路熱搜的5間必吃炸雞，除了有超人氣的Popeyes炸雞之外，還有韓國必吃的本村韓式炸雞，同時當然不能少了在地人不想要的基隆西八碼頭炸雞、台中人最愛的法大炸雞，當然還有創新到讓人很喜歡的榴槤炸雞，炸雞控一定要搶吃一波。





基隆不說的必吃西八碼頭炸雞

傳承20多年的美味，基隆隱藏美食「西八碼頭炸雞」以獨家酥炸粉與醃肉配方，打造出各個外皮酥脆，肉質又軟嫩滴汁的炸雞，在當地長久以來打出了名號。這次來到北寧店這邊，因為是外帶店形式，加上這邊不少家庭客消費，在購買時店員會先詢問是否需要現吃，如果想吃熱騰騰的炸雞，可以請店員加熱油炸。



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美國人一定說好吃的Popeyes炸雞

Popeyes炸雞門市提供的最新線上菜單中，包含Popeyes招牌必點「極磅爽脆炸雞」使用國產新鮮雞肉醃漬12小時、純手工 20次裹粉，並且奢華的用牛油烹炸，打造超酥脆口感。另一必點「布里歐雞腿堡」直接把雞腿排份量加大25%，搭配鬆軟Q彈的布里歐麵包，炸雞控吃一顆就超滿足。



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韓國人必吃的人氣本村韓式炸雞

裹著滿滿醬汁的韓式炸雞，是讓人吃到狂舔手手的超罪惡美食，不管開心還是低落，只要吃到炸雞就讓人分泌快樂激素多巴胺。來自韓國的「本村炸雞Bonchon (본촌)」，其韓文代表「我的故鄉」，以最正宗韓式炸雞在全球開設多達400間以上分店，是被譽為「炸雞的黃金標準」的頭銜。最重要的部分在於20分鐘內以兩種不同由溫重炸，呈現輕薄酥脆的外皮，還保有鮮嫩多汁的口感。



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台北桃園台中都吃的到法大炸雞

「法大炸雞」從炸雞本身到調味料都有講究；炸雞選用台灣在地雞肉，搭配自製配方調製的粉漿，不只外皮相當酥脆，皮撕開甚至會嫩到會滴汁。而隨餐附贈的辣椒粉、青蔥胡椒鹽也是一大亮點！兩款皆是以品牌獨家比例製作，前者香辣帶勁，吃小辣的全加可會受不了；後者則是比一般胡鹽更帶點香氣，搭配炸雞、配料都很好吃。



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創新榴槤炸雞YOU成炸雞

千葉集團旗下的炸雞品牌「YOU成炸雞」這次特別推出全新沾醬「榴槤起司醬」，銅板價58元就能直接升級「榴槤起司醬炸雞」，炸雞控、榴槤控都要吃起來。使用馬來西亞進口貓山王榴槤，加入起司慢火熬煮，打造香氣濃郁的起司榴槤醬汁，即日起至6/30前只要點任一口味的裹醬炸雞，加價58元就有「榴槤起司醬」，自己沾起來，享受最狂的「榴槤起司醬炸雞」吃法。



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再加碼推薦 週末炸雞漢堡俱樂部與香鷄城攜手推出限量聯名限定烤雞盒

這一次週末炸雞漢堡俱樂部與香鷄城共同推出香鷄城經典的「水牛城辣雞翅」，以水牛城特調辣醬醃製，外觀濕潤香氣十足，融合香辣多層次口感，一吃便停不下來。並且週末炸雞俱樂部經典品項「松露紫蘇烤雞堡」同步回歸，組成聯名限定烤雞盒，含一份香鷄城水牛城辣翅＆兩個松露紫蘇烤雞堡，粉絲一定不能錯過。



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