週末不知道要幹嘛，就來逛市集！在雙北各地區每到週末就會成為市集控的天堂，各處都有許多不同主題市集大量發生中，本週窩客島推薦5大特色市集，揪大家午後或太陽下山後逛市集、吃美食。有堪稱最會搞話題的「有趣市集」帶來香港美食市集；聽團仔最期待的貢寮海祭除了有免費音樂之外，更規劃美食市集進駐，吹著徐徐海風有夠愜意。還有哪些本週必逛市集，接著看下去。







來去圓山站逛有趣市集！

有趣市集又發威！長期在圓山花博舉辦各種主題市集的「有趣市集」，在週末帶給台北人滿滿的樂趣。這次再度發揮有趣市集創意，推出香港美食為主題的「酒肉好友-跟著港覺走」，精選57攤港式美食、飲料等名店進駐，更將香港喝酒勝地「蘭桂坊」氛圍搬到現場，週末就來圓山逛市集、喝一杯微醺一下。



有趣市集「酒肉好友-跟著港覺走」活動資訊

活動日期：

2024/7/13 (六) 11:00 - 晚間22:00

2024/7/14 (日) 11:00 - 晚間20:00

活動地點：台北市中山區玉門街1號，圓山花博-花海廣場(圓山捷運1號出口)

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392989







中山站變成米奇控天堂！

於中山站的心中山線形公園中佈置11處打卡點，將現場變成超萌米奇公園，每個角落都能遇到米奇、米妮和唐老鴨等經典角色。7/21前每逢週四至週日更加碼祭出迪士尼主題市集，同步販售台北捷運獨家限定將推出17項27款周邊商品，包括環保購物袋、壓克力票卡、行李吊牌、雙杯袋、換洗包、護照套等，以都會繽紛嘉年華主題式圖像設計，顛覆以往經典的風格，讓米奇控腦波弱的想買、想收藏。



心中山 迪士尼市集

活動地點：心中山線形公園

活動日期：即日起至7月21日，每週四、五、六、日中午12時至20時30分舉行。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392533





松菸就有文青市集演唱會！

誠品生活松菸在本週末規劃「夏日熱Soul祭」，連續兩天邀請100間質感攤位快閃，從神秘的占卜塔羅、爆夯美食、到質感服飾等多元化的主題攤位通通有，更邀請金曲人氣歌手輪番獻唱，讓台北人的週末搭捷運到松菸逛市集、聽免費演唱會，累了還能走進誠品生活松菸吹冷氣、放鬆一下。



誠品生活松菸「夏日出逃計畫」市集活動

活動時間：2024/7/13-7/14

活動地點：誠品生活松菸

優惠：

1、7/13-7/14於誠品生活松菸B1消費即贈2、3樓150元電子券。

2、7/13-7/14成為誠品新會員，再抽挪威奮進號郵輪。

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392901







聽團仔最愛貢寮海祭也有市集！

貢寮海祭3天快閃限定！聽團仔準備嗨起來，一年一度北海岸最大盛事「貢寮海洋音樂祭」，確定將在7/19~7/21強勢回歸，連續3天在福隆海水浴場帶來超過十組卡司表演，更規劃維京風格美食市集、夏日打卡裝置藝術，讓大家週末衝貢寮聽音樂、逛市集。一旁2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」，更在貢寮音樂祭期間推出免費入場優惠，讓大家從白天玩到夜晚不停歇。



2024貢寮國際海洋音樂祭

活動時間：2024/7/19~7/21

活動地點：福隆海水浴場 （新北市貢寮區福隆里福隆街40號）

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392690







北投人週末必逛、必拍魔法節！

一年一度北投夏日魔法節，結合當地傳說而規劃的夏季限定活動，於即日起至7月28日在北投公園、新北投捷運站廣場等地登場。本次活動不僅重現經典酒家菜那卡西，同時設置了五大特色打卡裝置，並在週末及例假日推出多樣化的市集、演唱會、展演。整個節慶結合了北投當地豐富的文化元素及美食，顛覆你北投只有冬天泡溫泉的刻板印象。



2024北投夏日魔法節

活動日期：2024年7月5日至7月28日

活動地點：北投公園、七星公園、七虎公園、新北投捷運站廣場、地熱谷等

詳細報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392558



