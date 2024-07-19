大暑飲料優惠！7/22就是今年的「大暑日」，是24節氣一年中最熱的日子，太需要來喝兩杯飲料讓自己涼一下。這次窩客島整理「大暑日飲料優惠」喝7-ELEVEN咖啡、85℃咖啡、CoCo芒果冰沙與百香雙響炮通通有優惠，此外再加碼給你7間手搖杯新品加優惠，不怕訂飲料沒靈感。







7-ELEVEN 大暑第二杯10元

24隨時開喝隨時有優惠，7-ELEVEN的飲品系列推出第二杯10元優惠，包含「特大美式/拿鐵、西西里檸檬氣泡咖啡、冰淇淋紅茶、香橙果纖風味飲品系列」等指定飲品，同時還有「霜淇淋、思樂冰」通通享有同品項第二件10元，吃冰、喝飲料通通有優惠。



活動期間：7/19-7/22

活動內容：指定品項第二件10元優惠。

活動品項：特大美式/拿鐵、西西里檸檬氣泡咖啡、冰淇淋紅茶、香橙果纖風味飲品系列、霜淇淋、思樂冰。







85℃ 咖啡第2杯半價

85℃咖啡大暑優惠！連鎖咖啡85℃被許多粉絲當成手搖杯在喝，這次針對大暑日，特別在7/20-7/21期間推出指定系列第2杯半價優惠。活動品項包含超人氣的「酪梨系列」酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋青茶、酪梨布丁奶昔，還有鹹甜系「就是海岩茶系列」就是海岩紅茶/綠茶/青茶/烏龍通通可以享有第2杯半價優惠。



活動期間：7/20-7/21

活動內容：指定系列第2杯半價優惠。

活動品項：

「酪梨系列」酪梨奶蓋咖啡、酪梨奶蓋青茶、酪梨布丁奶昔

「就是海岩茶系列」就是海岩紅茶/綠茶/青茶/烏龍





CoCo 芒果冰沙省21元

CoCo這次優惠超有誠意，在7/21-7/22推出大暑日限定優惠，全台CoCo同步推出「芒果冰沙」特價39元、「百香雙響炮」特價49元優惠，與原價相比最高現省21元，在活動期間內無論是門市購買，或使用「都可訂」線上訂購都可以享有優惠，不用排隊也能朝聖。



活動期間：7/21-7/22

活動內容：「芒果冰沙」特價39元、「百香雙響炮」特價49元。

(商場店與部份門市不適用，請依各店實際供應為準)







初韻 酪梨優格買一送一

為了讓人夏天喝得爽、喝不膩，手搖杯初韻特別推出6款「多肉優格奶昔」水果優格系列飲品，包含草莓、芒果、香蕉，還有超療癒酪梨、覆盆莓，甚至是二顆焦糖布丁口味，通通變成優格手搖杯。配合新品上市，在7/19-7/21每天都有一款指定品項買一送一，飲料控通通要朝聖。



活動內容：7/19-7/21每天一款指定品項買一送一。

活動品項：

7/19(五)多肉酪梨優格（原價$95）

7/20(六)多肉芒果優格（原價$95）

7/21(日)二顆焦糖布丁優格（原價$85）







龜記 買一送一、30天免費喝

飲料控要衝龜記！人氣水果手搖杯「龜記」，這次為了慶祝七週年，特別攜手電動機車Gogoro共同推出「就是 JEGO 系列」手搖杯新品，同步加碼會員滿額登錄活動，有機會獲得Gogoro最新的JEGO機車，還有「龜記買一送一券、龜記會員點數」，飲料控手刀喝起來。



活動期間：7/17-8/31

活動內容：只要到龜記全台門市消費滿額 177 元，並加入龜記會員後登錄發票，即可參加抽獎。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393545







迷客夏 買2送1

迷客夏奶茶買二送一！今年夏天每天都是超高溫天氣，為了讓飲料控消暑降溫，手搖杯迷客夏特別祭出「買2送1」快閃優惠，同時還有「飲料+冰品」限定折扣、以及自帶環保杯會員店數加碼回饋，3大優惠攻略讓飲料控手刀開喝。



活動期間：即日起至2024/7/31，每週一至週五下午2點至7點

活動方式：買2杯指定飲品，即贈輕纖蕎麥茶一杯，每人每次限購一組。

指定飲品：伯爵紅茶拿鐵/大正紅茶拿鐵/娜杯紅茶拿鐵/琥珀烏龍拿鐵/茉香綠茶拿鐵/原片青茶拿鐵/輕纖蕎麥拿鐵/焙香大麥拿鐵

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393647







日出茶太 葡萄新品抽買一送一

日出茶太為了讓飲料控喝到滿滿的咀嚼口感，這次新品特別推出「真葡萄」系列，主打使用正港葡萄果粒、特製綠茶凍搭配豐富口感，打造新品「真葡萄果粒紅茶、真葡萄果粒綠茶、真葡萄果粒冰沙」以及新品優惠活動。在於7月18日至8月11日推出「轉盤6點拼一夏! 抽0元飲品」人人有獎遊戲，還有機會抽中0元新品兌換券、新品買一送一等優惠。



活動期間：7月18日至8月11日

活動內容：日出茶太LINE推出「轉盤6點拼一夏! 抽0元飲品」遊戲，人人有獎，有機會抽中0元新品、買一送一等優惠券。







序序茶 第二杯半價

主打全台最美手搖杯「序序茶紅茶莊園」這次推出2款水果風味系列新品，其中「橙香西西里」喝得到柳橙、檸檬，搭配烘焙香氣的18號紅玉紅茶製成「啡金紅茶」作為基底。另一款「酪梨瑪奇朵」同樣以啡金紅茶為主角，搭配現打新鮮酪梨奶蓋，兩款新品在7/19-7/31推出同品項第二杯半價優惠，嚐鮮開喝很可以。



活動期間：7/19-7/31

活動內容：橙香西西里、酪梨瑪奇朵同品項第二杯半價。







鶴茶樓Ｘ伊藤潤二聯名

膽小慎入！近年大玩聯名的鶴茶樓，這次找到日本恐怖漫畫大師伊藤潤二聯名，將飲料紙杯、杯膜全部變成伊藤潤二筆下富江、夕子、雙一等經典恐怖角色，在農曆七月鬼門開當天正式換杯，並祭出多款獨家聯名周邊，就連鶴茶樓店面也擺上富江巨型看板盯著路過的你，即便是經過鶴茶樓都能感受到伊藤潤二的恐怖威力。



開賣日：2024/8/4

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393414







珍煮丹X matsui 狗狗杯

這次珍煮丹與matsui在推第二波聯名活動，在7/20起推出「拎GO杯」大容量透明環保，搭配灰白色圓弧頂蓋、吸管設計，可愛度滿分。7/20起只要到珍煮丹門市買任意飲品，一杯就能加購一個，兩杯加購兩個，依此類推。



活動期間：7/20(六)起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393417







八曜和茶 浪煎龍片504

八曜和茶出新品，哪次不喝！社群超人氣手搖杯「八曜和茶」主打日系和風茶，讓喜歡喝純茶、奶茶、無咖啡因茶的飲料控都一喝再喝。這次八曜和茶推出新品「浪煎龍片504」，把玉露綠茶增添了「抹茶」茶感風味，讓飲料控、抹茶控通通要喝起來。



上市日期：2024/07/15起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393286



