宜蘭好山好水，是全台「親子農場、自然農場」密度最高的地區之一，也是許多爸媽們週末遛小孩的首選。在每間親子農場、休閒農場又有不同的主題區別，包含以動物為主的生態農場、植物與露營區為主的景觀農場，還有DIY互動體驗的親子農場，這次窩客島幫你整理7間宜蘭農場推薦清單，帶小孩玩到不想回家。







超可愛水豚、羊駝餵食互動

宜蘭有多間超人氣生態農場，主打水豚、羊駝、梅花鹿各種可愛動物，最適合帶著大小朋友一起與動物互動、餵食。其中超可愛梅花鹿「張美阿嬤農場」是最經典的IG打卡熱點，此外，「蘭陽動植物王國」有全台首創澳洲袋鼠互動區，可以近距離貼近袋鼠、觀察袋鼠，更讓人不用出國就能跟多種互動打卡。近期人氣竄升的「星夢森林劇場」還有會握手的水豚君，搭配親子遊樂設施，一整天玩到不想回家。





▲圖片來源：上圖「Cherie」、下圖「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享之文章。



爸媽帶小孩拍美照熱點

除了主打動物的園區之外，還有以自然景觀、植物花園的特色農場，同時吸引了大小朋友與愛拍照打卡的網美們。「棗稻田休閒農場」有生態植物園、以及絕美玻璃屋景觀餐廳，而「稻庄休閒農場」則有露營風帳篷可以享用下午茶，不只小孩們可以奔跑放風，爸媽們也能偷閒拍照打卡。





▲圖片來源：上圖「大海愛上藍天」、下圖「晨晨喬喬玩樂日記」於窩客島分享之文章。

手作DIY玩完直接吃飽飽

受到家長歡迎的，還有手做DIY的親子農場，其中包含「星寶蔥體驗農場」自己動手做三星蔥麵包、三星蔥披薩，在「廣興農場鴨母寮豬哥窟」更可以摸蜆、焢窯體驗，還有美味農家菜料理，如果帶大小朋友玩整天的話，玩完DIY也能順便吃飽肚子。





▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享之文章。





宜蘭農場推薦清單

張美阿嬤農場

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號



蘭陽動植物王國

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-14號



星夢森林劇場

地址：宜蘭縣冬山鄉境安二路323號



棗稻田休閒農場

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段172巷17號



稻庄休閒農場

地址：宜蘭縣三星鄉福和路71巷16號



星寶蔥體驗農場

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7之5號



廣興農場鴨母寮豬哥窟

地址：宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號