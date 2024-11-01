一開幕就引起話題！雙北5間「新開幕餐廳」不僅一秒置身國外，還有買一送一優惠。從歐洲風咖啡廳「以賽亞Isaiah」，到韓國街頭風的「曹氏家司機食堂」，再到主打底特律披薩的「Pattie-O樂緹歐」，讓台北不出國也能環遊世界。還有「盛醃」潮汕生醃與「順興集團」超高CP值牛肉麵，保證好拍又好吃。





彷彿踏入歐洲神秘小店「以賽亞Isaiah」

在台北的大稻埕，隱藏著一間別具特色的咖啡廳「以賽亞Isaiah」全新開幕。這邊早上是咖啡廳，晚上將會變身為酒吧。位於迪化街一段的巷弄間，捷運北門站步行約十分鐘可達，這座充滿復古氣息的老宅經過重新改造，搖身一變為一座擁有濃厚歐洲風情的三層樓空間，每一層樓都訴說著不同的故事。



完整文章：不出國也能有歐洲感！歐洲宮廷風咖啡廳超好拍，大稻埕新開幕「以賽亞Isaiah」必收藏。







讓人一秒置身韓國街頭「曹氏家司機食堂」

「曹氏家司機食堂」韓國廚師來台開店！即日起插旗於公館商圈，地點靠近捷運公館站，台大人絕對要吃。這邊不僅有台灣少見的「血腸湯飯」，店門口也是超韓超好拍，讓人有一秒到了韓國的感覺，喜歡韓式料理的朋友可別錯過。



完整文章：韓國廚師來台！血腸湯飯必點、店門口超韓必拍，公館新開幕「曹氏家司機食堂」。







麥當勞顧問披薩店「Pattie-O樂緹歐披薩」

起司控超愛的「底特律披薩」台北現在也能吃到！木柵新開幕「Pattie-O樂緹歐披薩」為在捷運萬芳醫院站附近，一次可以吃到8款不同口味的底特律披薩，加上美式裝潢的店面，就算只是街邊外帶店也可以超好拍。而這家店面的主廚也是大有來頭，身兼麥當勞餐飲顧問，讓人好奇他們家的披薩究竟口味如何。



完整文章：麥當勞顧問的披薩店！木柵新開幕「Pattie-O樂緹歐披薩」在台北就能吃道地「底特律披薩」。



網路上爆紅潮汕生醃「盛醃」

全台首間潮汕生醃餐廳！台灣也有吃得到潮汕生醃，台北東區「盛醃」全新開幕，要為大家帶來最道地的生醃海鮮料理。如果說到他們家必吃的品項，絕對是這超浮誇「爆蛋紅蟳」，不過這款要三天前預約才有。如果大家也想嚐鮮被稱作「潮汕毒藥」的海鮮料理，現在就一起來看看吧。



完整文章：台灣也有了！潮汕生醃「盛醃」插旗台北東區，超浮誇「爆蛋紅蟳」必吃。







超高CP值新品牌「順興集團 牛肉麵專賣店」

低消150元就能吃到飽！三重新開幕「順興集團 牛肉麵專賣店」高CP值要筆記，除了提供多樣麵食的菜單，最驚喜的店內自助吧吃到飽。來這邊低消只要150元，不僅可以大啖牛肉麵，還有冰淇淋、飲料、豆花、仙草、挫冰等，全都無限供應；如果連碗底的湯都喝乾淨還有驚喜，最狂直接享有再來一碗，現在趕緊筆記。



完整文章：牛肉麵買一送一！低消150元就能吃到飽，三重必吃「新開幕牛肉麵」高CP值要筆記，把湯都喝完才有驚喜。



