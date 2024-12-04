東海大學美食必吃7選！不少人玩台中，會特地到台中知名的東海大學逛逛，在東海牧場喝牛奶、打卡路思義教堂等，而東海大學附近也有許多人氣美食，除了東海雞爪凍必吃，在附近的東海夜市內，大份量牛肉麵、古早味魯肉飯、人氣甜點全都有，這次窩客島整理7間東海大學周邊美食，讓你來台中逛東海大學，順路吃一輪東海美食。



▲台中東海夜市美食推薦7選，大份量牛肉麵東海大學學生必吃/ WalkerLand窩客島整理提供



來東海夜市必吃「向宏魯肉飯」，鹹香入味的魯肉飯，再配一碗味噌湯，簡單的古早味小吃只要銅板價就有；以大份量聞名的「新鮮人餐廳」，牛肉麵牛肉、麵條份量實在，光是小碗就能吃超飽，店內的咖哩蛋包飯也是人氣必吃；而「東海何媽媽冰店」更有巨無霸草莓牛奶冰，兩圈滿滿的巨大草莓，加上布丁、煉乳超療癒，一個人根本吃不完，都是東海學生回憶滿滿的美食。



▲東海大學學生必吃美食，滷肉飯、舒芙蕾、草莓牛奶冰全都有/ WalkerLand窩客島整理提供



東海大份量牛肉麵：新鮮人餐廳

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 新鮮人餐廳 說：

肉肉控會愛的紅燒雙料牛肉麵，一次能吃到牛肋條、牛腱心兩種部位，滷得相當入味，肉量更是給得相當大方，軟嫩到不行的牛腱心，口感近乎入口即化，很讓人驚艷欸。



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新鮮人餐廳

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷25號

電話：04-2632-5801

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：新鮮人餐廳｜東海商圈平價大份量美食 ，獨門麻油牛肉麵香氣逼人! - 肉依小姐吃什麼



▲▼東海大份量牛肉麵：新鮮人餐廳，小碗牛肉麵就超飽/ WalkerLand窩客島整理提供





東海學生必吃古早味魯肉飯：向宏魯肉飯

部落客 熊寶小榆 造訪 向宏魯肉飯 說：

其實除了菜單上的內用大碗，大食量的人，也可以選擇外帶的大碗。這個份量又會比內用大碗再大一點，吃得又會更飽足唷!!!!裏頭有肥肉和瘦肉，都是滿滿的魯肉精華，超級好吃~



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向宏魯肉飯

地址：台中市龍井區新興路38號

電話：04-2652-4590

完整介紹由部落客「熊寶小榆」於窩客島分享：【台中美食】向宏魯肉飯，東海大學學生必吃美食！東海夜市內二十年不變的古早味小吃店。



▲▼東海學生必吃古早味魯肉飯：向宏魯肉飯，東海銅板價美食/ WalkerLand窩客島整理提供





東海夜市平價泰式料理：N.N. ThaiThai

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 N.N. ThaiThai 說：

主打學生也消費得起的平價泰式料理，店門口種植了許多熱帶植物，還沒進門就能感受到濃濃的熱帶風情，除了泰式料理，店內還有義式料理、多種口味的舒芙蕾，是學生聚餐不錯的選擇！



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N.N. ThaiThai

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號

電話：04-2633-5599

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【台中食記】N.N. ThaiThai - 東海夜市內的平價泰式料理，門口濃濃的南洋風



▲▼東海夜市平價泰式料理：N.N. ThaiThai，東海學生聚餐人氣美食/ WalkerLand窩客島整理提供





巨無霸草莓牛奶冰東海學生冬季吃爆：東海何媽媽冰店

部落客 大海愛上藍天 造訪 東海何媽媽冰店 說：

使用新鮮水果、現點現做，冬天有草莓牛奶冰，夏天有芒果牛奶冰，紅通通的草莓鋪滿像一朵盛開的花朵超夢幻的，滿到看不到下面的冰，份量超大適合2-3人共食，光看就好療癒的。



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東海何媽媽冰店

地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄32號

電話：04-2632-8855

完整介紹由部落客「大海愛上藍天」於窩客島分享：台中必吃冰店【東海何媽媽冰店】隱身在東海商圏巷弄內美食/超浮誇巨無霸草莓牛奶冰只要200元/滿滿的草莓像盛開的花朵超夢幻/東海商圈必吃美食/台中CP值高冰店



▲▼巨無霸草莓牛奶冰東海學生冬季吃爆：東海何媽媽冰店/ WalkerLand窩客島整理提供





東海港式叉燒爆餡可頌：港頌

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 港頌 說：

單吃就很美味的鹽可頌，隨著咀嚼散發獨特的鹽之花鹹甜感，配上港式經典的叉燒滑蛋，滑嫩的牛奶滑蛋與叉燒打造出豐富口感，吃起來有著蠔油、紅蔥、老抽爆炒香氣!



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港頌

地址：台中市龍井區臺灣大道五段3巷6弄1號

電話：04-3609-8985

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：港頌 您的麵包製作中｜隱身東海商圈的人氣手工烘焙坊，打造全台首創港式風味爆餡可頌! - 肉依小姐吃什麼



▲▼東海港式爆餡可頌：港頌/ WalkerLand窩客島整理提供





東海網美義大利麵店舒芙蕾必吃：樂丘廚房

部落客 pfse64289 造訪 樂丘廚房 說：

珍珠的Q彈口感，每一口都帶著濃郁的奶茶香氣與舒芙蕾的柔軟綿密；奶茶醬甜度適中，與舒芙蕾的輕盈口感相得益彰，加上附贈的冰淇淋，配上珍珠的嚼勁更增添了層次感。



樂丘廚房

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄13號

電話：04-2652-8300

完整介紹由部落客「pfse64289」於窩客島分享：【台中東海美食推薦】樂丘廚房｜珍珠奶茶舒芙蕾 (網美人氣餐廳、東海下午茶、鄰近東海夜市/商圈)



▲▼東海網美義大利麵店舒芙蕾必吃：樂丘廚房/ WalkerLand窩客島整理提供





東海商圈人氣義大利麵推薦：Mushroom Pasta

部落客 pfse64289 造訪 Mushroom Pasta 說：

「蘑菇Pasta」的奶油海鮮焗烤麵超好吃!!!起司烤得金黃酥脆，牽絲效果驚人，搭配吸滿奶油醬汁的筆管麵與鮮嫩的蝦子、菇類、花椰菜，層次豐富，口感絕佳。



Mushroom Pasta

地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號

電話：04-2633-5599

完整介紹由部落客「pfse64289」於窩客島分享：【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗烤麵(西屯龍井美食、網美義大利餐廳、鄰近東海夜市/商圈)



▲▼東海商圈人氣義大利麵推薦：Mushroom Pasta/ WalkerLand窩客島整理提供

