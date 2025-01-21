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> 美食 > 看高雄燈會吉伊卡哇先吃！高雄人排爆「11間高雄美食」推薦，最強「高雄肉燥飯老店」排到巷尾也願意。

看高雄燈會吉伊卡哇先吃！高雄人排爆「11間高雄美食」推薦，最強「高雄肉燥飯老店」排到巷尾也願意。

2025年菜外帶 高雄美食 高雄小吃 高雄燈會 more
2025-01-21 08:31:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

來高雄燈會收吉伊卡哇提燈，順路吃高雄人氣美食！2025年春節高雄燈會找來超人氣吉伊卡哇讓全台各地瘋狂羨慕高雄人，就算為了搶小提燈，也要去一波高雄，這次窩客島幫你準備11間「高雄美食推薦」名單，包括只要45元的人氣燒肉飯、人氣必吃肉燥飯、白糖粿老店等高雄在地美食，來高雄搶吉伊卡哇提燈，不妨跟著清單開吃。

▲高雄人氣美食11間推薦，高雄最強肉燥飯老店排隊先吃 / WalkerLand窩客島整理

來高雄必吃已傳承三代的「老店柏弘肉燥」，肥瘦比例剛好的滷肉與鹹香醬汁，腿庫飯上也會淋上滷肉超下飯，高雄人一定吃過這家老字號，也是獲得多年必比登推薦的高雄名店，而只要45元鋪滿燒肉的「阿霞燒肉飯」，以及「南豐魯肉飯」的控肉、雞魯飯，用餐時間也總是排滿人潮；嘴饞想吃古早味點心，最推「老牌白糖粿」、「正牌白糖粿」60年老店，外酥內軟又Q糯的口感，沾裹花生、糖粉超涮嘴，不知道該吃哪家就2個都吃。

▲高雄美食11間推薦必吃，爆汁湯包 白糖粿老店高雄人排隊也要吃 / WalkerLand窩客島整理


45元爽吃高雄人氣燒肉飯：阿霞燒肉飯

部落客 樂天小高&樂天人生 造訪 阿霞燒肉飯 說：
這碗燒肉飯米飯份量剛剛好，但是食量大者會吃不飽，表面燒肉小高就覺得份量很多。這燒肉是我近期吃到最好吃的肉質，這燒肉很入很Ｑ彈焦香超好吃。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

阿霞燒肉飯
地址：高雄市新興區復興一路70號
電話：07-236-1516
完整介紹由部落客「樂天小高&樂天人生」於窩客島分享：吃。高雄美食｜新興區。「阿霞燒肉飯」網路Google1,478則評論獲得4.2星，獲得好評論當之無愧，極力推薦燒肉

▲▼45元爽吃高雄人氣燒肉飯：阿霞燒肉飯 /樂天小高&樂天人生 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄60年魯肉飯老店：南豐魯肉飯

部落客 紫色微笑 造訪 南豐魯肉飯說：
原來這家店招牌的魯肉飯，其實就是我們熟悉的焢肉飯！阿嬤秘製的滷汁真的是絕配，一入口就會愛上。店內還有各式各樣的滷味，連在地人都願意排隊，只為了品嚐這一口美味。

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）

南豐魯肉飯
地址：高雄市苓雅區自強三路139號
電話：07-331-2289
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：南豐魯肉飯高雄排隊美食！60年老店必吃滷味推薦。

▲▼高雄60年魯肉飯老店：南豐魯肉飯，秘製滷汁焢肉超下飯 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理


傳三代高雄必比登肉燥飯老店：老店柏弘肉燥

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 老店柏弘肉燥 說：
堪稱高雄最強肉燥飯，冠軍就是冠軍，光看那個肥肉相間琥珀色的肉燥，肉燥香起也是超足，果然是狠角色一枚！口感均衡的肥瘦比例且充滿豐富的膠質，但不會讓口感感到過分油膩。

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老店柏弘肉燥
地址：高雄市苓雅區青年一路183-1號
電話：07-332-2516
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：老店柏弘肉燥｜肉燥飯爭霸賽冠軍！會黏嘴巴的極品肉燥飯

▲▼傳三代高雄必比登肉燥飯老店：老店柏弘肉燥 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理
老店柏弘肉燥｜肉燥飯爭霸賽冠軍！會黏嘴巴的極品肉燥飯


高雄排隊爆汁湯包：厚得福湯包麵食專賣店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 厚得福湯包麵食專賣店 說：
剛上桌小心吃，因為裡面的湯汁真的很多，建議先咬一個小洞讓湯汁流出來再吃，小小的湯包竟然有這麼多湯！充滿了絲瓜跟蝦仁的鮮甜，犉吃起來也很有彈性脆度，加上柔軟的絲瓜，口感清爽又豐富！

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厚得福湯包麵食專賣店
地址：高雄市苓雅區成功一路214號
電話：07-269-2912
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市苓雅區厚得福湯包麵食專賣店｜用餐時刻必爆滿！在地人大推北方麵食專賣店，內用紅茶、豆漿還喝到飽

▲▼高雄排隊爆汁湯包：厚得福湯包麵食專賣店，內用紅茶喝到飽 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄自強夜市必吃60年白糖粿老店：老牌白糖粿

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 老牌白糖粿 說：
我們點了花生跟紫米口味的，剛炸好的白糖粿熱呼呼的，外酥內軟好好吃！軟糯的口感，以及簡單純粹的花生口味，真的會讓人忍不住一口接一口。

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老牌白糖粿
地址：高雄市苓雅區自強三路與號 苓雅二路
電話：0930-575-111
完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：高雄美食 老牌白糖粿｜苓雅區自強夜市「古早味白糖粿」排隊都要吃到　「老字號銅板美食」熱賣超過一甲子！

▲▼高雄自強夜市必吃60年白糖粿老店：老牌白糖粿，紫米白糖粿限量先搶 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄左營人氣蔥油餅：道地蔥油餅

部落客 高雄旅遊王 造訪 道地蔥油餅 說：
豬肉餡餅一個40元，絕對是必點選項！外皮煎得酥脆薄透，裡頭包裹滿滿的豬肉餡，咬下去立刻爆汁，口感超滿足。肉餡裡還有一些蔬菜和簡單的調味料，讓整體風味更加層次分明，是那種一試就會愛上的滋味！

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道地蔥油餅
地址：高雄市左營區中華一路1-2號
電話：07-582-3699
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄左營美食推薦！果貿新村蔥油餅 豬肉餡餅，左營人氣下午茶首選。

▲▼高雄左營人氣蔥油餅：道地蔥油餅，爆汁豬肉餡餅也要吃 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄白糖粿60年老字號：正牌白糖粿

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 正牌白糖粿 說：
正牌白糖粿的塊頭真的是目前吃過最大、最胖、最澎鬆的，可以選芝麻或是花生口味，其實兩種都好吃，芝麻口味更香一點就是了。拿到手迫不及待想立刻吃，真的燙死人。

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正牌白糖粿
地址：高雄市苓雅區自強三路41號
電話：0958-226-729
完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【高雄】正牌白糖粿，胖死也要吃的外酥內軟超邪惡口感，花生芝麻兩種口味都超棒

▲▼高雄白糖粿60年老字號：正牌白糖粿，排隊才吃得到 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄爌肉飯24小時都能吃：李賀什菜

部落客 高雄旅遊王 造訪 李賀什菜 說：
滷好的豬肉切成小塊，鋪在香噴噴的白飯上，再淋上特製的滷汁，鹹香濃郁，每口都讓人停不下來。搭配荷包蛋一起吃，簡單又滿足，荷包蛋15元、番茄炒蛋 20元！

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李賀什菜
地址：高雄市岡山區岡山路562號
電話：07-621-6991
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄岡山24小時美食！古早味「李賀什菜」滷肉飯 豬腳飯滿足夜貓族。

▲▼24小時高雄爌肉飯：李賀什菜，推薦加點荷包蛋 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理


出爐秒殺爆汁高雄肉包：興隆居

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 興隆居 說：
從清晨4點開始營業，每天早上吸引了無數當地居民前來光顧，也成為遊客來高雄時必吃的早餐，興隆居的招牌湯包和燒餅都非常受歡迎，尤其湯包一出籠幾乎總是秒殺，而燒餅則是必點的大全套，吃過讓人一試成主顧呢。

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興隆居
地址：高雄市前金區六合二路186號
電話：07-261-6787
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：高雄市新興區興隆居｜一出爐就秒殺的爆汁大湯包！在地經營一甲子中式早餐翹楚

▲▼出爐秒殺爆汁高雄肉包60年：興隆居，凌晨4點賣到中午 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄鹽埕鴨肉飯排隊名店：鴨肉珍鴨肉飯

部落客 加小菲 造訪 鴨肉珍鴨肉飯 說：
想同時吃到肉燥香和鴨肉點這碗鴨肉飯就沒錯， 邪惡的肉燥飯上有數塊軟嫩甜香的鴨肉，不僅滷汁不會死鹹帶油蔥香,米飯也不會黏在一起超加分，這碗鴨肉飯是我近期吃過最愛的一碗,超級厲害啊~~

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鴨肉珍鴨肉飯
地址：高雄市鹽埕區五福四路258號
電話：07-521-5018
完整介紹由部落客「加小菲」於窩客島分享：米其林必比登推薦.飄香六十五年的鴨肉專賣店.排隊銅板美食♥鴨肉珍♥高雄鹽埕區小吃推薦

▲▼高雄鹽埕鴨肉飯排隊名店：鴨肉珍鴨肉飯 /加小菲 提供、WalkerLand窩客島整理


高雄鴨肉飯必吃80年老店：七賢鴨肉飯

部落客 高雄旅遊王 造訪 七賢鴨肉飯 說：
鴨肉飯淋上香濃的鴨油，搭配嫩滑的鴨肉條和嫩薑片，鴨肉給的很大方，肉質軟嫩、肥瘦適中，搭配粒粒分明的白飯，非常的美味~~

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七賢鴨肉飯
地址：高雄市前金區七賢二路220號
電話：07-287-4562
完整介紹由部落客「高雄旅遊王」於窩客島分享：高雄市前金區七賢鴨肉飯 – 傳承一甲子的美味 | 高雄老字號美食

▲▼高雄鴨肉飯必吃80年老店：七賢鴨肉飯，江蕙、豬哥亮也來吃 /高雄旅遊王 提供、WalkerLand窩客島整理

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阿霞燒肉飯

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正牌白糖粿

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李賀什菜

phone0988-833309
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興隆居

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鴨肉珍鴨肉飯

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七賢鴨肉飯專賣店

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