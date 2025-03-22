位於台北市南港區的LaLaport於3/20正式迎來開幕盛事，今日更是迎接開幕後的首個週末，現場人潮不減。南港LaLaport百貨商場號稱將引進超過三百家品牌，然而目前仍有約兩成櫃位尚未進駐，包括備受期待的威秀影城與兒童職業體驗館KidZania等，提醒計畫前往的民眾留意開幕狀況，避免白跑一趟。



▲ / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



即便如此，LaLaport為了慶祝開幕，館內多家美食與生活品牌紛紛推出限時優惠活動，從日系壽司到人氣炸雞、再到生活雜貨與服飾折扣，不少消費者專程前來搶便宜，氣氛熱鬧非凡。其中最受關注的莫過於日系超市「LOPIA」祭出的開幕限定價格，包括每日限量的生鮭魚壽司每貫僅需20元，以及限定水果與生鮮肉品的多重折扣，例如黑毛和牛、去骨雞腿、台灣產雞胸等商品皆推出每日限定優惠價格。此舉成功吸引大批消費者在超市前大排長龍，只為搶購新鮮美味與價格兼具的食材。



▲ / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

除了超市區外，來自台中的「鰻鰻EXPRESS」也祭出一本鰻便當半價活動，原價790元、優惠價僅395元，每日限量販售，加上消費滿額贈的活動，也讓排隊人潮持續不斷。手搖飲方面也不缺亮點，「迷客夏」推出牧場鮮奶系列買一送一、「英茶香」則有寄杯活動與品牌馬克杯贈送活動，許多上班族與學生選擇平日下班或午休時段來趕優惠。「宗家源吉兆庵」更是推出多款甜點福袋與推薦組合，讓愛好日式甜品的消費者可以一次買足。而「La Ohana」與「武蔵野森珈琲Diner」則特別針對南港、內湖、汐止等地區公司行號推出憑名片贈菜的活動，還有多款會員專屬電子優惠券，讓在地上班族也能感受到開幕的熱情與實用好康。▲ / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝此外，不少人氣品牌也選在此時推出來店禮與消費回饋活動，例如「摩斯漢堡」限量贈送方塊薯餅或經典瓷杯，還能抽摩斯卡儲值金；「一風堂」則透過社群分享回饋炸雞兌換券；「大阪王將」「虎記餃子」「海壽司togo」等日系餐飲品牌，也都有滿額贈或追蹤即贈的活動，吸引不少學生族群與上班族前來嚐鮮。此外，「金子半之助」推出松葉蟹特上天丼與江戶前天丼優惠，搭配會員贈點與免費鳳尾蝦，更是日式料理愛好者的福音。▲ / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝不僅美食優惠吸引人潮，生活與時尚品牌同樣不容小覷。「宜得利家居」推出滿額贈點與購物袋活動，「BOARDRIDER」及「earth music & ecology」等服飾品牌則推出季節折扣與滿額折價，更有數量限定的集團購物袋。「眼鏡市場」祭出滿額現折活動，從實用性到風格穿搭皆一應俱全。儘管LaLaport目前尚有如GU、UNIQLO、The North Face、Samsung智慧館等知名品牌尚未正式營運，現場仍然熱鬧非凡，開幕優惠成功為這個全新商場掀起話題風潮。民眾可利用捷運「南港軟體園區站」步行約一分鐘或「南港展覽館站」步行約三分鐘即達，不論是週末輕旅行或下班小放風，都能輕鬆前往，享受吃喝購物一次滿足的全新生活空間。▲ / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

南港LaLaport 尚未開幕品牌一覽

娛樂與生活體驗

・KidZania兒童職業體驗樂園

・威秀影城

服飾與生活用品

・GU

・UNIQLO

・The North Face

・samsung智慧館

・台隆手創館

・MLB

・Aesop

・le coq sportif

・petit main童裝

餐飲品牌

・ポムの樹（日本蛋包飯名店）

・ミツボシ（三星燒肉重飯）

・CoCo都可

・京都勝牛

・beard papa's（泡芙）

・黑毛屋

・吉比鮮釀

・彌生軒

・丸龜製麵

南港LaLaport開幕優惠推薦必買

LOPIA日系超市

・生鮭魚壽司每貫20元（限時）

・鮮烤Pizza、青森蘋果、櫪木草莓限量優惠價

・黑毛和牛、台灣雞肉、芬蘭豬肉等多樣肉品分日促銷

鰻鰻EXPRESS

・一本鰻便當原價790元→特價395元（至3/26，每日限30份）

・滿500元贈鰻魚起司玉子燒或茶碗蒸

飲品與甜點

・迷客夏：3/23前指定飲品買一送一，3/24起全品項第二杯半價

・英茶香：贈寄杯券、馬克杯與優惠組合活動多項進行中

・宗家源吉兆庵：甜點福袋、銅鑼燒與巧克力餅乾優惠價

餐飲品牌優惠

・La Ohana：名片兌換沙拉、消費滿額送炸雞或拼盤優惠

・武蔵野森珈琲Diner：憑名片送沙拉、新會員送優惠券

・摩斯漢堡：贈來店禮、薯餅或飲品兌換券、抽摩斯卡儲值金

・一風堂：社群互動贈炸雞券

・大阪王將：套餐贈日式燒餃子券

・虎記餃子、海壽司togo、京都勝牛、金子半之助等皆有滿額贈與限時折扣

其他生活品牌

・宜得利家居：滿千贈點與購物袋

・BOARDRIDER：春夏新品折扣、滿額折抵

・眼鏡市場：滿三千折三百，滿五千折五百

・earth music & ecology：滿三千折兩百、贈購物袋



南港LaLaport館內停車場

位置：地下2樓至地下5樓

・汽車停車費：平日每小時60元、假日每小時80元

・機車停車費：平假日皆為每小時10元

・停車優惠：館內消費滿額可折抵停車費、持LaLaport聯名卡享停車折抵



南港LaLaport周邊替代停車場

・台北漢來大飯店停車場

・中國信託金融園區停車場

・世貿公園地下停車場

・台北南港展覽館一館地下停車場

南港LaLaport 2025新開店全攻略