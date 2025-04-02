桃園彩色海芋季來了！桃園大園溪海休閒農業區從即日起到4月6日，有超過14萬株海芋、百合、孤挺花等花卉，讓旅客們自由免費拍，近期趁花季到桃園大園拍彩色海芋，也要順路吃桃園大園美食，窩客島這次幫你整理7間人氣「桃園大園美食」，從火鍋、義大利麵、日式料理到早午餐，各種大園美食來賞大園彩色海芋可別錯過。



▲桃園大園美食7選，大園人氣火鍋、早午餐，桃園彩色海芋季賞花順吃 / WalkerLand窩客島整理



來到桃園大園吃美食推薦「4-7休閒魚池餐廳」，隱藏在鄉野間依然常常客滿，招牌必點肉質鮮美的鹽烤魚，是桃園在地人才知道的人氣店家；想吃早午餐的話，也有廢墟風咖啡廳「季風沙丘」、文青木質系咖啡廳「不挑食」，擺盤精美的餐點加上店家充滿氛圍感的佈置，吸引許多網美打卡朝聖，讓你來拍大園拍海芋花海，也能順便拍美食打卡照。



▲桃園大園美食推薦7選，隱藏版鹽烤魚、巨無霸鰻魚飯，大園賞花開吃 / WalkerLand窩客島整理



桃園大園美食隱藏版必吃：4-7休閒魚池餐廳

部落客 小珊珊 造訪 4-7休閒魚池餐廳 說：

魚肉吃起來超級飽水多汁，真的很厲害〜完全保留住魚肉多汁及軟嫩細緻的口感！每一口都很鮮甜，肉汁跟鮮味通通鎖在魚肉裡，這烤魚真的太好吃了〜



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4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池

電話：03-462-3653

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：沒預約吃不到！在地人才知道的隱藏版美食，藏在鄉間小路依舊客滿，超大鹽烤魚只要350元！！！



▲桃園大園美食隱藏版必吃：4-7休閒魚池餐廳，沒預約吃不到 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園隱藏版美食：4-7休閒魚池餐廳，在地大園人才知道 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園美食人氣義式料理：Big foots大腳義大利麵

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 Big foots大腳義大利麵 說：

Big-fooT大腳義大利麵在大園可是人氣超夯的義式料理，一營業沒多久就會立即高朋滿座，太晚來可能還會碰到吃不到的狀況喔！



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Big foots大腳義大利麵

地址：桃園市大園區橫湳路206-1號

電話：03-385-9889

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：桃園異國料理/大園Big-fooT大腳義大利麵，想不到大園有這麼好吃的創意義式料理！



▲桃園大園美食人氣義式料理：Big foots大腳義大利麵 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園美食人氣義式料理：Big foots大腳義大利麵，店觀充滿異國風格 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園人氣鰻魚飯：鰻天下

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 鰻天下 說：

超浮誇大尾鰻盛SIZE是一般壽司的十倍以上，一上桌就立刻成為全場矚目的焦點，鰻魚控一定不能錯過～魚肉超有厚度、魚皮非常Q彈、熟度抓得剛剛好，醬汁鹹中帶甜超開胃~



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鰻天下

地址：桃園市大園區漁港路326號

電話：03-393-7438

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：（竹圍漁港美食）鰻天下～桃園必吃活鰻魚專賣店！現烤鰻魚蒲燒、白燒都好吃～鰻天下菜單



▲桃園大園人氣鰻魚飯：鰻天下，就在竹圍漁港附近 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園人氣鰻魚飯：鰻天下，竹圍漁港美食不能錯過 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園美食必吃豬肚雞火： 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋

部落客 呂萱萱愛分享 造訪 蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 說：

乳白色湯頭的豬肚雞鍋，選用精煉大骨熬製超過八小時，添加中藥材和白胡椒，味道香醇又濃郁，愛吃辣的朋友可以選擇鴛鴦鍋，內用麻辣鍋還能無限加豆腐跟鴨血。



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蒸煮流胡椒豬肚雞鍋

地址：桃園市大園區菓林路19號

電話： 03-383-9388

完整介紹由部落客「呂萱萱愛分享」於窩客島分享：乳白色湯頭淡淡胡椒香、濃郁又甘甜



▲ 桃園大園美食必吃豬肚雞火鍋：蒸煮流胡椒豬肚雞鍋 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園美食必吃豬肚雞火鍋：蒸煮流胡椒豬肚雞鍋，推薦必點鴛鴦鍋搭麻辣鍋開吃 /呂萱萱愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園人氣咖啡廳：季風沙丘

部落客 小珊珊 造訪 季風沙丘 說：

整個是被它裡面絕美的環境給驚艷到，裡面就宛如清新的小森林，處處充滿綠意盎然〜牆面增一些歲月痕跡，以及大量落地窗讓整個空間感更有的視覺延伸，聽說假日常常滿座，所以還是建議事先訂位。



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季風沙丘

地址：桃園市大園區潮音北路787號

電話：0976-162-455

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：大園人氣咖啡廳-季風沙丘，老。樣子三店，鄰近草漯沙丘地質公園，廢墟風超好拍氣氛百分百



▲桃園大園人氣咖啡廳：季風沙丘，網美廢墟風格超好拍 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園人氣咖啡廳：季風沙丘，餐點提供早午餐、甜點、飲品，還有毛小孩專屬餐點 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園人氣早午餐：不挑食BUTIAOSHI

部落客 跟著企鵝一起吃喝玩樂 造訪 不挑食BUTIAOSHI 說：

以早午餐拼盤來說這份非常豐富和浮誇😍從沙拉到主餐再到甜點都有提供，菜色超過五項以上！薯條則是採用薯塊的方式設計，吃起來滿有飽足感。



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不挑食BUTIAOSHI

地址：桃園市大園區大智路99號

電話：03-287-3999

完整介紹由部落客「跟著企鵝一起吃喝玩樂」於窩客島分享：桃園青埔隱藏版美食—不挑食BUTIAOSHI，愜意又舒適的環境坐一整天都沒問題



▲桃園大園人氣早午餐：不挑食BUTIAOSHI，就在橫山書法藝術公園旁 /跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園人氣早午餐：不挑食BUTIAOSHI，賣完就關門，建議提早前去 /跟著企鵝一起吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園大園美食越南麵包：亞仙烘焙坊越南麵包

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 亞仙烘焙坊越南麵包 說：

裡面的配料豐富，醃蘿蔔給的超多，酸酸甜甜，口感好似水梨，裡面的紅燒肉片也很不錯，根本就是肉排等級，軟嫩鹹香，還加了一顆荷包蛋，一般越南法國麵包不會放荷包蛋，放了感覺超加分！



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亞仙烘焙坊越南麵包

地址：桃園市大園區中華路19號

電話：0911-988-941

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市大園區亞仙烘焙坊越南麵包｜難怪在地人都大推！大到一手都快抓不住的巨大越南法麵包



▲桃園大園美食越南麵包：亞仙烘焙坊越南麵包，爆量內餡滿到一手握不住 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園大園美食越南麵包：亞仙烘焙坊越南麵包，內餡塞入蘿蔔絲、切片小黃瓜、荷包蛋、越南火腿等 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



除了看桃園彩色海芋吃大園美食 也有許多大園景點可以玩