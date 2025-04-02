不管是上班族、爸媽還是大小朋友，清明連假總是讓人期待！雖然已入春，但天氣依舊帶點涼意，若還沒想好去哪裡放鬆，現在正是泡湯的最佳時機，無論是山林秘境、湖景美湯、日式禪風或清水模設計，都能讓旅人沉浸在極致療癒的泡湯體驗中，還能搭配景觀房、精緻美食，享受高端溫泉體驗，旅人們不妨來場超療癒溫泉假期，讓身心徹底放鬆。



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▲麗禧溫泉酒店融合日式溫泉文化與現代建築美學，整體設計以原木與石材為主/麗禧溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理

台北北投／日式美學的麗禧酒店

坐落於北投制高點、緊鄰陽明山國家公園的麗禧溫泉酒店，融合日式溫泉文化與現代建築美學，整體設計以原木與石材為主，搭配鍍鈦金屬與天然植栽，營造出靜謐悠然的度假氛圍。現正推出暖心暖旅一日遊，精選多種泡湯與餐飲組合，方案包括「雙人遊獨立湯屋+歐陸餐廳午間套餐」、「雙人遊獨立湯屋+麗禧桂花樹下午茶」、「單人遊露天風呂+水岸茶屋午間輕食」等，給予旅客療癒身心的極致享受。



▲麗禧溫泉酒店現正推出暖心暖旅一日遊，精選多種泡湯與餐飲組合，圖為麗禧桂花樹下午茶/麗禧溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理

宜蘭礁溪／清水模質感的呆水溫泉

歷時7年精心打造，隱身於宜蘭五峰旗風景區的呆水溫泉，由建築大師毛森江團隊操刀設計，融合清水模建築與實木質感，勾勒出低調沉穩的空間氛圍，彷彿一座隱身綠意中的「自然歌劇院」，讓旅人一踏入便能感受寧靜與放鬆。



溫泉部分，呆水提供碳酸氫鈉泉（美人湯），除了專屬會員制俱樂部，會館內亦設有戶外溫泉與四種不同湯屋房型，滿足旅人對私密泡湯的需求。此外，園區內還有「和」清酒吧與焰餐廳，結合建築美學、頂級溫泉與精緻料理。目前呆水推出季節限定夜間生態觀察活動、「嬉春」晚間套餐、「遊春」午間套餐等活動，打造全方位的身心靈療癒體驗。



▲呆水溫泉由建築大師毛森江團隊操刀設計，融合清水模建築與實木質感，勾勒出低調沉穩的空間氛圍/呆水溫泉提供、WalkerLand窩客島整理

南投日月潭／湖景第一排的雲品溫泉酒店

擁有日月潭無敵美景的雲品溫泉酒店，不僅設有親水主題館，還提供煙嵐風呂大眾湯，男女分湯，內部規劃有方形溫泉池、圓形冷水池與方形溫水池，滿足不同溫度的泡湯需求。如果擔心大眾湯不自在，也無需擔心，因為每間客房皆設有獨立湯屋，特別是湖景房，還能邊泡湯邊欣賞夢幻的日月潭仙氣美景，享受頂級放鬆體驗。此外，來到雲品溫泉酒店，絕對不能錯過至高私房景點「雲月舫」，這裡擁有270度環繞日月潭的極致視野，在湖光山色間享用夢幻晚餐，讓旅程更加完美。



▲擁有日月潭無敵美景的雲品溫泉酒店，不僅設有親水主題館，還提供煙嵐風呂大眾湯，男女分湯/雲品溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理

高雄田寮／四季氛圍的花季度假飯店玉蘭軒

在高雄也能享受如秘境般的頂級湯泉體驗，這處靜謐的溫泉天地，園區設計融合東方禪意，以四季主題呈現不同風情，無論春櫻、夏綠、秋楓或冬雪氛圍，每個角落都能感受大自然的變化，彷彿置身詩意畫境之中。館內提供三種房型，可依需求選擇90至120分鐘的泡湯時光，讓身心沉浸在美肌之湯的溫潤呵護。



花季度假飯店溫泉富含礦物質與微量元素，能滋潤肌膚、促進血液循環，運動後浸泡更有助於舒緩肌肉疲勞，達到深層放鬆的療癒效果。此外，園區還設有靜謐休憩空間與精緻茶點服務，讓每一位來訪的旅人都能在這片靜謐天地中，享受純粹的溫泉之美，為身心帶來全然的舒適與放鬆。



▲花季度假飯店溫泉富含礦物質與微量元素，能滋潤肌膚、促進血液循環/花季度假飯店玉蘭軒提供、WalkerLand窩客島整理

台東鹿野／東台灣隱世美湯的鹿鳴溫泉酒店

台東鹿鳴溫泉酒店坐落於縱谷平原台地，占地約12公頃，東望海岸山脈、西倚中央山脈，擁有得天獨厚的絕佳地理環境。這裡的溫泉來自專屬私密水井，100%原湯源自鹿野溪地底的紅葉溫泉水脈，富含多種微量礦物元素，對身體健康大有助益。



目前鹿鳴溫泉酒店推出四月限定的小旅行活動，結合在地文化、季節限定果香與手作溫度，打造最具台東風味的 「舒壓小旅行」。每天不同行程，讓旅客放慢腳步，感受台東的自然與人文之美，包括文化探索、果園體驗、手作樂趣、市集逛街，讓旅人用最舒適的步調感受台東的美好。



▲鹿鳴溫泉酒店的溫泉來自專屬私密水井，100%原湯源自鹿野溪地底的紅葉溫泉水脈/鹿鳴溫泉酒店提供、WalkerLand窩客島整理

北投麗禧酒店優惠資訊

活動內容：雙人遊／獨立湯屋+歐陸餐廳午間套餐：雙人獨立湯屋2,500元，歐陸餐廳午間套餐2客，5,260元／雙人

雙人遊／獨立湯屋+麗禧桂花樹下午茶：雙人獨立湯屋2,500元，水岸茶屋麗禧桂花樹下午茶2客，3,900元／雙人單人遊／露天風呂+水岸茶屋午間輕食：露天風呂單次進出，水岸茶屋午間輕食1份，2,100元／單人

活動時間：即日起至4月底

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02 2898 8888

麗禧酒店官網

宜蘭礁溪呆水溫泉優惠資訊

活動內容：季節限定夜間生態觀察活動、「嬉春」晚間套餐、「遊春」午間套餐

活動時間：4/3-4/4

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號

電話：03 9883566

呆水溫泉官網

南投日月潭雲品溫泉酒店優惠資訊

住宿優惠：4/1-4/3 雙人一泊二食，入住「指定房型」贈1位12歲以下兒童免費入住

地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

電話：04 9285 6788

雲品溫泉酒店官網

高雄花季度假飯店玉蘭軒

活動內容：兒童節期間小小住客來花季，覓堂享用晚餐，送兒童節特製拼盤1份

活動期間：4/1-4/6

地址：高雄市田寮區崗北路111號

電話：07 636 2288

花季度假飯店玉蘭軒

台東鹿野鹿鳴溫泉酒店

活動內容：台東慢活小旅行

活動期間：4月

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段200號

電話：089-550888

台東鹿鳴溫泉酒店官網

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