終於等到啦！深受大小朋友喜愛的「2025宜蘭綠色博覽會」今年活動將於3月29日至5月11日在蘇澳武荖坑風景區盛大舉行，長達44天的展期內，將推出17個永續主題展區、21座零電低碳遊戲設施，並橫跨全園區打造實境解謎遊戲。而大老遠跑到宜蘭，也別忘了安排一趟綠色慢活輕旅行，走訪農場近距離餵食梅花鹿、探索濕地生態、騎乘單車欣賞田園風光等，並品嚐在地人氣美食，趁春暖花開之際，快來宜蘭享受結合自然、與美食的愜意之旅。



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▲2025宜蘭綠色博覽會今年活動將於3月29日至5月11日在蘇澳武荖坑風景區盛大舉行，圖為水下生命觀察體驗/綠博提供、WalkerLand窩客島整理



宜蘭綠色博覽會自2000年開辦以來，已累積超過900萬人次參與，成為台灣指標性的環保盛事。2025年以「永續未來、從心開始」為主題，於蘇澳武荖坑風景區打造「INCLUSIVE WORLD 共融世界」，透過多元環保議題與沉浸式體驗，讓民眾在玩樂中學習。今年活動亮點包含台灣原生與特有種生物保育定目劇、12道關卡的「失落王國」實境解謎、17個永續共融展區、21座親子遊戲設施，以及DIY手作體驗，適合大小朋友一同探索，享受寓教於樂的綠色旅程。



▲2025宜蘭綠色博覽會今年活動將於3月29日至5月11日在蘇澳武荖坑風景區盛大舉行，圖為醬瓜製作體驗/綠博提供、WalkerLand窩客島整理

今年活動，宜蘭縣政府以「永續未來、從心開始」為主題，17處寓教於樂的展區，分別呈現動物友善、食農教育、垃圾回收再利用、地方創生、氣候變遷影響、河溪生態等概念。「蘭陽動植物王國」展區，提供可愛的迷你豬、羊駝與駱馬等友善陪伴動物。「生命蕨起」展區，帶領遊客穿越4億年的蕨類演化史；「再生英雄」展區，展示運用破碎及分化技術，將塑膠垃圾轉化為可再利用材料的趣味體驗。「怪奇海產店」展區，蒐羅各種奇異食材及特殊料理方式，從餐桌回溯產地，呈現各種海產的原貌、漁法及文化。▲2025宜蘭綠色博覽會內的「生命蕨起」展區，帶領遊客穿越4億年的蕨類演化史/綠博提供、WalkerLand窩客島整理「魚眼看世界」展區，透過實地下水觀察與專業講師引導，帶領遊客認識河溪生態與水下生命多樣性。「親溪體驗區」展區，提供遊客親近園區內溪水，享受沁涼與安全的親水空間；「永續部落」展區，安排大地舞樂展演，讓遊客體驗原民山林射箭和手工編織。另外，「零電無碳遊戲場」，提供不分晴雨天都能遊玩的彈跳雲、360度自行車、旋轉飛椅、青蛙翹翹板、人體陀螺儀；「冒險挑戰遊戲場」，提供彩虹滑道、天際纜車與叢林擺盪飛索。「雲天草原遊樂場」提供海龜彈跳、花朵摩天輪、叢林飛索兒童版與彩繪油桶車，讓親子透過遊樂訓練肢體協調、體驗旋轉擺盪與滑翔的刺激與歡樂。▲餵羊趣位於雲天草原小樹林裡，展區與合法動物展演業者可達羊場合作，提供多品種經濟動物供遊客親近認識與餵食/綠博提供、WalkerLand窩客島整理

慢遊2025綠色博覽會周邊景點：斑比山丘、冬山河生態綠舟、安農溪分洪堰風景區

位於宜蘭冬山鄉、鄰近梅花湖的「斑比山丘」，是一座占地約3000坪的夢幻鹿園，其中1000坪為專屬梅花鹿的活動空間，園區內種滿落羽松與楓樹，營造出宛如日本奈良的悠閒氛圍。除了能與可愛的小鹿近距離互動，這裡還有美美子咖啡廳，供應霜淇淋等甜點，讓遊客一邊餵鹿、一邊享受午後悠閒時光。想來玩記得提前上網預約購票，門票已包含餵食體驗，園區內也備有停車場，交通相當便利。



▲鄰近梅花湖的「斑比山丘」能與可愛的小鹿近距離互動/部落客Kiwi提供、WalkerLand窩客島整理



▲鄰近梅花湖的「斑比山丘」能與可愛的小鹿近距離互動/部落客Kiwi提供、WalkerLand窩客島整理

2025宜蘭綠色博覽會資訊

同樣位於宜蘭冬山的冬山河生態綠舟是一座融合冬山河自然景觀的森林公園，以森林為主題，打造親水綠意的悠閒環境。園區內設有步道，讓遊客近距離感受宜人的河畔風光，還能搭船探索冬山河的幽靜水道。特別的是，這裡還提供夜間預約航程，帶領遊客穿越地下河道，揭開神秘岩洞的面紗。▲冬山河生態綠舟是一座融合冬山河自然景觀的森林公園/冬山鄉觀光旅遊網站提供、WalkerLand窩客島整理至於冬山鄉安農溪分洪堰不只是重要的水利工程，還是一處結合生態與休閒的特色景點。這裡的溪水在此分流，形成獨特的三角洲地形，孕育出豐富的生態環境，白腹秧雞、翠鳥、白鷺鷥、八哥等鳥類時常現身，彷彿天然的生態樂園。園區內設有戲水池、湧泉游泳池、步道與涼亭，綠意盎然的環境超適合放鬆漫遊。此外，熱門的安農溪自行車道也經過這裡，讓單車族能一路暢遊美景，不論是動態運動還是靜態休憩，都是超棒的選擇。▲安農溪分洪堰是一處結合生態與休閒的特色景點/冬山鄉觀光旅遊網站提供、WalkerLand窩客島整理逛完冬山綠色景點，也不能錯過在地美食，其中位在宜蘭冬山鄉清溝夜市與清溝九連埤水岸旁的「老司G Tea&Coffee」，是近年宜蘭熱議的網美咖啡廳，用貨櫃打造出半開放式的復古工業風咖啡廳，能看到古早4、50年前的裝潢風格；且屋內可以眺望旁邊的水圳與風景，享受店內的輕食飲品。店內更有許多必吃美食，例如義大利麵、小火鍋、炸物、鬆餅、吐司等外，還有許多特調咖啡與調酒，無論喜歡哪種風味，都能在老司G享受獨特的慢活氛圍。▲位在宜蘭冬山鄉清溝夜市與清溝九連埤水岸旁的「老司G Tea&Coffee」，是近年宜蘭熱議的網美咖啡廳/部落客hy提供、WalkerLand窩客島整理另外，也有一家宜蘭平價小吃必吃不可，就是「派吃所食坊砂港分局」，每天吸引大批老饕前來消費，最吸引的人就是店家招牌還註記「專治餓人，打擊最餓」，引人發笑。這家麵食店販賣一般評價美食，包括餛飩麵，魚丸麵，貢丸麵，滷肉飯，爌肉飯，炒麵，米粉炒等，由於價廉物美，因此每天吸引大批老饕及民眾前往消費。▲宜蘭平價小吃「派吃所食坊砂港分局」每天吸引大批老饕前來消費/部落客圍事小哥提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：3/29-5/11

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號

開園時間：09:00-18:00

綠色博覽會官網

2025宜蘭綠色博覽會亮點

主題：「永續未來、從心開始」—打造INCLUSIVE WORLD 共融世界

精彩亮點：

失落王國實境解謎，12道關卡挑戰冒險

台灣原生、特有種生物保育定目劇

17大永續共融展區，多元環保主題

21座親子低碳遊戲設施，寓教於樂

DIY手作體驗，動手學環保

斑比山丘資訊

票價：全票200元、優待票50元、免票為0-5歲兒童

住址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

營業時間：09:00–17:00

入場方式：線上預約及現場排隊入場

冬山河生態綠舟資訊

票價：30元

營業時間：08:00-17:00

電話：03 959 1314

住址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

冬山河生態綠舟8人電動小船／水上遊船資訊

入園搭船相關資訊請洽詢：客服電話0905-387-314、LINE ID @776bqnsq

安農溪分洪堰資訊

票價：免收

電話：03 989 2018（三星鄉公所）

地址：宜蘭縣冬山鄉安農七路3巷38號

老司G Tea&Coffee餐廳資訊

電話：0988197584

地址：宜蘭縣冬山鄉清溝村光明路344號

營業時間：星期一至星期三11:00-18:00，星期五至星期日11:00-20:00

老司G Tea&Coffee官網

完整介紹由部落客「hy」於窩客島分享：【食記】老司G Tea& Coffee鄰近清溝夜市，三五好友或親子用餐都適合的宜蘭冬山網美咖啡廳

派吃所食坊砂港分局

電話：0911243753

地址：宜蘭縣冬山鄉永興路一段3-2號

營業時間：06:00-14:30，每週日公休

完整介紹由部落客「圍事小哥」於窩客島分享：宜蘭冬山超平價國民美食-派吃所食坊砂港分局！招牌上還寫著專治餓人！快用好吃又便宜的餐點來治療我吧我好餓啊啊啊～～～

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