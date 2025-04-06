柯南粉要暴動了！日本知名點心大廠不二家攜手風靡全球的人氣動漫《名偵探柯南》從2025年4月1日起陸續發售聯名商品！這次聯名適逢劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》即將於4月18日上映，一系列超可愛的限定商品，鐵粉一定要收！

柯南化身不二家牛奶妹

這次聯名的最大亮點就屬專為此次合作特別繪製的全新插畫！劇場版中登場的角色們都像不二家牛奶妹那樣吐舌頭，呈現出超萌的限定設計。除此之外，穿著江戶川柯南制服的牛奶妹也一同登場，展現出只有不二家才能實現的獨特聯名魅力！



▲穿著江戶川柯南制服的牛奶妹登場，展現出只有不二家才能實現的獨特聯名魅力。





超可愛聯名商品大公開

牛奶糖三盒套裝（名偵探柯南版）

裝有不二家經典牛奶糖的三盒套裝，外盒採用獨家繪製的全新插畫設計。盒子正面印有江戸川柯南、毛利蘭和牛奶妹三人的可愛造型，背面則是兇手、毛利小五郎和安室透三位角色，共有三種不同盒子設計。每盒內含5顆牛奶糖，還會隨機附贈一張原創設計透明卡片（全6種）。看著角色們吐舌頭的可愛模樣，光是收藏盒子就讓人心動不已！



▲不二家經典牛奶糖的三盒套裝，外盒採用獨家繪製的全新插畫設計。

不只有名偵探柯南和不二家 還有更多夢幻聯名快收藏

不二家人氣的牛奶巧克力也換上了《名偵探柯南》的限定包裝！包裝上印有像牛奶妹般吐舌頭的《名偵探柯南》人氣角色，以及裝扮成江戶川柯南的牛奶妹。每顆巧克力的獨立包裝也推出了限定設計。此外，每包還會隨機附贈一張印有單一角色的貼紙（全6種，其中1種為隱藏版）！邊吃邊收集，讓柯南迷們欲罷不能！▲包裝上印有像牛奶妹般吐舌頭的《名偵探柯南》人氣角色。《名偵探柯南》聯名版的酥脆牛奶餅乾，不管是外包裝和獨立小包同樣都換上聯名款插畫設計。一包含有8片牛奶風味酥脆餅乾，每包還會隨機附贈角色造型的特殊剪裁貼紙（全6種）2張，以及素材貼紙（全6種）2張，一共4張貼紙！用來裝飾手帳或收藏都超適合！▲外包裝和獨立小包同樣都換上聯名款插畫設計。▲每包還會隨機附贈角色造型的特殊剪裁貼紙及素材貼紙。不二家人氣商品「牛奶派」也加入了這次的聯名陣容！共有三種口味，每款都採用了獨家繪製的聯名包裝設計。牛奶口味是江戶川柯南與牛奶妹的組合，鬆軟的麵皮內填入加入煉乳的輕盈卡士達奶油，散發出溫柔的煉乳香氣。巧克力牛奶口味則是毛利小五郎與牛奶妹，使用可可麵皮包裹著含有煉乳與牛奶巧克力的輕盈卡士達奶油，能品嚐到牛奶巧克力溫和的甜味。草莓牛奶口味則是毛利蘭與牛奶妹，在鬆軟的麵皮中填入加有煉乳和福岡縣產甘王草莓果醬的輕盈卡士達奶油，帶來草莓酸甜風味的絕妙享受！▲不二家人氣商品牛奶派共有三種口味，採用獨家繪製的聯名包裝設計。最後介紹的是獨家設計的牛奶糖收藏罐！圓形罐款印有江戶川柯南和牛奶妹的可愛形象，方形罐款則以毛利偵探事務所和波洛咖啡廳為主題設計。這些收藏罐不僅內含美味的牛奶糖，吃完之後罐子還可以繼續收藏使用，送禮自用兩相宜！▲圓形罐款印有江戶川柯南和牛奶妹的可愛形象。▲方形罐款則以毛利偵探事務所和波洛咖啡廳為主題設計。這次不二家與《名偵探柯南》的聯名商品將從2025年4月起陸續發售（部分商品將於3月底開始販售），可自日本各大通路購買。喜歡《名偵探柯南》的粉絲們，趕快把這些可愛的限定商品收入囊中吧！無論是享用美味還是收藏，都能感受到滿滿的柯南魅力！