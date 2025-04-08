有時候最好的假期其實不需要跑太遠！貓空社區就是一個離台北不遠的好選擇，是一個能放慢步調、充電放鬆的好地方。這裡不僅有濃郁的茶香和深厚的茶文化，還擁有最自然、最純樸的農村景致。且漫遊在茶園間、探索隱秘的炭窯，或是搭著纜車欣賞四周的美麗風景，每一刻都讓人感受到身心的舒緩，趕緊帶上家人或朋友，一起遠離喧囂來這裡讓心靈和身體都得到最放鬆的洗禮。



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▲樟樹步道沿途設有結合農村意象的休憩空間和裝置藝術/台北市政府工務局大地工程處提供、WalkerLand窩客島整理



貓空社區不僅有茶葉與茶餐廳，還隱藏著許多值得細細探索的美景。其中「貓空水土保持茶園」絕對不容錯過，這片充滿地景文化的茶園，早期曾因土石崩塌而被埋沒，但經過多方努力，現在已經成為一個示範性山坡地環境維護茶園。園內設有多處解說牌和生態工法設施，讓遊客能了解這片茶園的歷史與保護工作。站在茶園的高處，眼前是壯麗的茶梯田與台北市區的景色交織，這裡絕對是踏訪貓空社區的理想起點。



▲貓空水土保持茶園現在已經成為一個示範性山坡地環境維護茶園，圖為入口處/台北市政府工務局大地工程處提供、WalkerLand窩客島整理

遊覽完水土保持茶園後，不妨繼續走訪知名的樟樹步道。這條步道隨著季節變換不同的花海，每次來訪都有新景色可欣賞。沿途不僅有結合農村特色的休憩區和藝術裝置，還能與茶葉梯田交相輝映，步道充滿了濃濃的地方風情。▲相思炭窯已成為保存地方文化記憶的重要場所/台北市政府工務局大地工程處提供、WalkerLand窩客島整理走出步道後，映入眼簾的就是具代表性的相思炭窯和茶香豬舍，這些經過修復的農村遺址，已成為保存地方文化記憶的重要場所。最後，沿著指南路三段38巷繼續前行，民眾將會看到貓空纜車站，搭乘貓纜後，可一覽壯麗的山脈美景，隨著台北市的美麗景色，為這次旅行劃下完美的句點。此外，為了提升貓空社區整體旅遊體驗，貓空水土保持茶園及石獅腳步道也規劃了環狀步道，民眾可以輕鬆舒適的方式遊玩社區，解鎖更多貓空不同的模樣。近期號稱台北市八大宗教慶典文化活動的「迎尪公巡田園」，也將於4月13日盛大舉辦，跟著尪公一同巡視貓空田園，保佑農田豐收順利，擁有農村魅力與文化底蘊的貓空小旅行，就等著您來探訪感受。▲貓空社區是一個離台北不遠，且能放慢步調、充電放鬆的好地方，圖為貓空社區地圖/台北市政府工務局大地工程處提供、WalkerLand窩客島整理

前往貓空水土保持園區方式

從市區往山上方向沿途行駛指南路三段38巷，即可行經貓空水土保持園區（近田寮橋），亦可直達貓空纜車站

搭乘貓空纜車站上山後，轉乘貓空右線公車到達田寮橋後，往纜車方向步行1分鐘可抵達水土保持園區入口

前往貓空水土保持園區新步道方式

搭小10區間公車至接近德興茶園的樟山寺一站，步行約7分鐘可到達新步道入口

貓空悠閒又療癒！這些景點也能遠離喧囂、擁抱大自然