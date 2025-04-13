在繁華的大阪，結合「綠意」與「創新」的綠洲型星巴克誕生！星巴克在梅北（Umekita）二期區域的門戶商業設施「梅北綠色廣場」（Umekita Green Place）二樓開設全新分店。這家「星巴克咖啡梅北綠色廣場店」不僅擁有絕佳地理位置，更完美體現了關西地區特有的「惜物精神」。

便捷地理位置 ×「綠色創新」

新店坐落於與JR大阪站直接相連的位置，毗鄰梅北公園，是購物以及休息的絕佳地點。正因為這裡人來人往，星巴克特別以大阪特有的「惜物精神」為主軸，創造獨特的裝潢動線。這家佔地超過100坪的寬敞店鋪，其中一側為全玻璃設計，帶來絕佳的開放感，顧客可以一覽眼前的公園和建築群，欣賞嶄新的梅田風景。店內特意設計了階梯式座位和高低錯落的長椅，讓客人從不同角度欣賞相同的景色，充分享受這片難得的綠意。







「惜物精神」的創新展現

店內設計處處體現了大阪傳統的「惜物精神」，包含升級再造的綠色設計、使用當地木材等。收銀台的前面板和商品架的綠色面板，是由全國門市已不使用的星巴克綠圍裙升級再造而成。地板、階梯座位和部分牆面材料中混入了從大阪梅田地區門市回收的廢棄馬克杯和盤子，不僅減少廢棄物，更是對有限資源的珍視。除此之外，家具和櫃檯面板也採用「大阪河內產檜木」。長椅座位製作時產生的邊角料也被加工成回收板材，作為桌面，將寶貴資源徹底利用。



星巴克咖啡梅北綠色廣場店

店內還設有專屬藝術裝置，描繪咖啡農場景象、農場動物和豐富自然環境，從主入口延伸至店內深處，環繞整個空間，講述整篇故事。藝術作品中還融入了大阪元素，用各種方式表達與當地的連結。當你下次造訪大阪，不妨前往這家融合環保理念、關西惜物精神和舒適空間的特色星巴克！

地址：大阪府大阪市北區大深町5-1 梅北綠色廣場2樓

營業時間：07：00～22：30

店舖面積：347.05平方公尺（約104.98坪）

座位數：91





在日本特色咖啡廳裡享受午後時光