宜蘭真的玩不膩！每逢連假或週末假期，總是人潮洶湧，車陣擁擠，但這座充滿自然魅力與人文風情的城市，依然是許多遊客的心頭好。這次窩客島將介紹2025年宜蘭必玩TOP5話題景點，除了有新開幕農場，還有日式禪風寺廟引網美朝聖，且宜蘭的餐飲也大放異彩，多間質感系餐廳成為網美與美食愛好者的首選，無論是景點還是餐飲，2025年的宜蘭，將為每位遊客帶來一次難忘的全新體驗。



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▲位於宜蘭員山鄉的「北后寺」是許多人來宜蘭參拜日式風格寺廟的首選/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



樹懶餐廳／全新開幕的張美阿嬤升級版

宜蘭三星鄉的熱門景點「張美阿嬤農場」近日升級為全新的「張美阿嬤農場2.0」，並結合親子農場與網美餐廳「樹懶餐廳」重新開放，吸引大量遊客前來探索。原農場已暫時停業，並將園區內的動物遷移至新場地，提供遊客更為舒適的環境來享受美食，並與各種可愛動物親密接觸。新農場內有水豚、羊駝、高地牛、笑笑羊、鵜鶘、紅鶴、迷你馬等動物，最吸引目光的則是明星級的泰迪羊，牠們活潑又親近遊客，成為全場焦點。



此外，樹懶餐廳不僅提供美味餐點，還讓遊客可以在用餐後與動物們近距離互動。餐廳外觀現代，佔地寬敞，並且計畫未來進一步升級，帶來更多驚喜。無論是週末還是平日，餐廳都需提前訂位，以免錯過這場美食與動物的雙重享受。



▲張美阿嬤結合親子農場與網美餐廳「樹懶餐廳」重新開放，吸引大量遊客前來探索/樹懶餐廳提供、WalkerLand窩客島整理



大福旭日平台／宜蘭海岸賞龜山島新亮點

去年新興打卡夯點「大福觀海旭日平台」延續到今年，位於宜蘭壯圍鄉的大福村海濱一帶，鄰近宜蘭濱海自行車道，擁有絕佳的龜山島海景，是欣賞蘭陽八景之一「龜山朝日」的最佳觀賞點。此平台以獨特的「網」狀設計及當地沙丘地形為背景，融入冬捕鰻苗、夏牽罟的文化記憶，並設有立體的「大福」框景地標與固定式鞦韆座椅，讓遊客能在這片海天一色的美景中，拍下難忘的美麗瞬間。這個新亮點不僅是攝影愛好者的天堂，也是一個放鬆心情、感受宜蘭海岸靜謐氛圍的理想場所。



▲大福觀海旭日平台擁有絕佳的龜山島海景，是欣賞蘭陽八景之一「龜山朝日」的最佳觀賞點/交通部觀光署提供、WalkerLand窩客島整理



北后寺、聽水咖啡／禪意與美學的完美融合

位於宜蘭員山鄉的「北后寺」近期成為許多網美們的拍美照勝地，也是許多遊客來宜蘭參拜日式風格寺廟的首選，這座融合東方、日式及西方繪畫風格的禪風寺廟，提供一個寧靜的心靈洗禮。北后寺的園區不大，但庭園美景和落羽松林道是攝影愛好者的天堂，五米高的泥塑大佛更是當地文化資產的代表。園區免費開放參觀，並且提供茶水服務，讓遊客在美麗的環境中稍作休息，享受片刻的寧靜。



▲宜蘭員山鄉的北后寺融合東方、日式及西方繪畫風格的禪風寺廟，提供一個寧靜的心靈洗禮/編輯黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



為了更完善遊客的體驗，北后寺旁也開設了「聽水咖啡」，這座設計獨特的露天咖啡館提供舒適的雅座，讓遊客在享受美景的同時，品味精緻的咖啡與糕點。聽水咖啡的設計以玻璃小涼亭為特色，空間開闊且明亮，氛圍悠閒，提供的飲品以咖啡、茶飲及特調為主。這裡不僅是休憩的好去處，也是讓身心放鬆的完美場所，是宜蘭隱藏的秘境之一。



▲北后寺旁開設了聽水咖啡廳，讓遊客在享受美景的同時，品味精緻的咖啡與糕點/編輯黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



鳳梨屋水上莊園／全新動物園區遊樂新選擇

位於宜蘭員山的「鳳梨屋水上莊園」去年底全新升級，推出「鳳梨萌萌村」動物園區，為遊客提供了一個近距離接觸可愛動物的天堂。遊客可以與超人氣的水豚君、羊咩咩、烏龜及各式魚群親密互動，讓大人小孩都能享受一場療癒的動物之旅。



除了「鳳梨萌萌村」，鳳梨屋水上莊園本身也擁有許多打卡亮點，如噴泉水池、透明帳棚等特色景點，無論是拍照還是放鬆心情，都能帶來不一樣的體驗。這裡的落羽松步道隨著四季變換展現不同風貌，適合悠閒散步。而挑戰者不容錯過的瀑布鞦韆，讓你在高空盪漾中俯瞰壯麗的湖景和山巒，帶來刺激與美景的雙重享受。此外，熱門打卡點瀑布鞦韆目前正在整修中，若有意前往拍照的旅客可隨時關注店家資訊。



▲圖為鳳梨屋水上莊園去年底全新升級推出的動物園區/鳳梨屋水上莊園提供、WalkerLand窩客島整理



頭等倉Heads Up／帶來全家大小同樂的新體驗

位於宜蘭員山鄉的「頭等倉Heads Up」去年開幕，這個充滿歡笑聲與挑戰的室內遊戲天地，成為朋友聚會和親子同遊的最佳選擇。館內擁有15項創意十足的互動設施，包括「地頭鼠愛深蹲」、「一拳超人」、「酥麻章魚哥」等刺激有趣的遊戲，無論是大人還是小孩，都能在這裡盡情挑戰自我、享受歡樂時光。無需擔心天氣，全年齡適宜的遊樂設施讓每個家庭都能輕鬆度過充滿活力的一天，快來宜蘭頭等倉，與家人朋友一同挑戰極限、留下滿滿的回憶。



▲頭等倉Heads Up去年開幕，充滿歡笑聲與挑戰的室內遊戲天地，已成為朋友聚會和親子同遊的最佳選擇/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理



Barn stay寒風咖啡廳／藝術與美學的獨特空間

位於宜蘭三星鄉的這間隱密咖啡廳Barn Stay，將韓風與當地慢活完美融合，打破傳統咖啡廳的概念，呈現出如同藝廊般的質感空間。由來自濟州島的查理所經營，這裡原本是一座穀倉，經過巧妙改建，現在成為一家結合咖啡廳與攝影棚的獨特場所。咖啡廳內使用大量原木、石材與鐵件，營造出自然又現代的氛圍，並且有低矮的韓式家具，讓人彷彿瞬間被帶入韓國。店內招牌冷萃咖啡冰涼順口，讓人喝上一大杯也不覺得膩，這裡不僅是享受咖啡的好地方，也是獨特的藝術空間，無論是來品味餐點還是拍照留念，都讓人留連忘返。



▲Barn Stay將韓風與當地慢活完美融合，打破傳統咖啡廳的概念，呈現出如同藝廊般的質感空間/Barn Stay提供、WalkerLand窩客島整理



漁光海／海景與美味並行的全新餐飲體驗

位於宜蘭頭城大溪漁港旁的「漁光海」是餐廳也是民宿，擁有無敵海景，為遊客提供一個絕佳的用餐與放鬆場所。餐廳主打當地新鮮海鮮，精緻的擺盤與美味的料理，讓每一口都能品嚐到海洋的鮮美。推薦的「漁光海大早餐」和「大溪漁港海味拉麵」採用當地新鮮漁獲，搭配精心調製的食材，無論是美味還是擺盤都令人印象深刻。餐廳設有寬敞舒適的用餐環境，並擁有頂樓隱藏版海景座位，讓您在品味美食的同時，也能沉浸於美麗的海景之中。無論是與家人朋友共度悠閒時光，還是騎著單車、重機來訪，這裡都是理想的放鬆場所。



▲位於宜蘭頭城大溪漁港旁的「漁光海」是餐廳也是民宿/漁光海提供、WalkerLand窩客島整理



▲位於宜蘭頭城大溪漁港旁的「漁光海」是餐廳也是民宿/漁光海提供、WalkerLand窩客島整理



木蘭春生／咖啡廳外表下的四代情家常餐廳

位於宜蘭外環道旁的「木蘭春生」，不僅是一間餐廳，更是充滿溫暖與親切的家庭故事。餐廳名稱來自四代傳承的名字，讓這間餐廳充滿濃濃的人情味。進入餐廳，復古的擺設、花窗和電扇營造出一個讓人回到祖母家的感覺，充滿懷舊氛圍，讓人感到親切與溫暖。這裡提供的料理，也帶著家常的味道，讓您享受像回家一樣的用餐體驗。



「木蘭春生」的餐點融合當地新鮮食材，獨特的小菜和清湯令人回味無窮。店內的瓜仔肉搭配麵飯，鹹香開胃，特別是吸附湯汁的麵條，讓人一口接一口停不下來。所有小菜都由店家親手種植與醃製，健康又美味。餐廳的戶外座位區，四周被翠綠植物圍繞，適合在春秋的清新氣候中品嚐美味佳肴，遠離都市的喧囂，為身心注入新的能量。



▲木蘭春生的餐點融合當地新鮮食材，獨特的小菜和清湯令人回味無窮/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

樹懶餐廳資訊

營業時間：平假日9:30-18:00

電話：0979333015

入園門票：全票200元、半票50元、愛心票150元，皆附贈一份餵食草葉

地址：宜蘭縣三星鄉萬富七路78號

樹懶餐廳官網

可愛動物區資訊

電話：0979333036

營業時間：週一至週五9:00-17:00，假日提早至8:30

餐廳加購優惠（平日）

先用餐：點「主套餐」可抵門票100元，每人低消一份餐點或一杯飲料

先入園：憑入園明細可折抵主套餐100元

大福旭日平台

開放時間：全年開放

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段228巷（與宜蘭濱海自行車交會處）

北后寺

開放時間：9:00-16:30，週二公休

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號

北后寺‧聽水咖啡

營業時間：以IG公告為主

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號（北后寺停車場）

聽水咖啡IG

鳳梨屋水上莊園

電話：0910 835 978

營業時間：9:00-17:00，週三、四公休

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路195號

鳳梨屋水上莊園官網

頭等倉

電話：03 922 0898

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

營業時間：9:00-17:00，週三公休，遇寒暑假正常營業

門票：一般票200元，門票可折商品100元，愛心票100元

頭等倉官網

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享： 宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山｜景點】頭等倉。2024年宜蘭最新室內景點，揮別低頭族，讓你全身『頭』都運動起來

Barn Stay韓風咖啡廳

營業時間：12:00-18:00，每週四公休

地址：宜蘭縣員山鄉惠民路429號

備註：不提供訂位服務

Barn Stay官網

漁光海

電話：03 978 0868

營業時間：週三至週一9:00-22:00，週二公休

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段35號

漁光海IG

木蘭春生

電話： 03 930 3869

營業時間：11:00-17:00，週末延至18:00，週一公休

地址：宜蘭縣宜蘭市大福路一段62號

木蘭春生官網https://www.facebook.com/p/木蘭春生-MulanChunsheng-100078118746120/

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