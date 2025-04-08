在這個快節奏的生活中，想要找到一個既遠離喧囂又不必遠行的隱世角落，沉浸在大自然的綠意中，已經不再是奢望！窩客島特別精選了5間超有氛圍的森林系咖啡廳，從九份的微光森林到台北的綠咖生活概念館，每一間都能讓你在不離開城市的情況下，感受到大自然的寧靜與美好。無論是獨自放鬆，還是和親友共度悠閒時光，這些咖啡廳都能帶來心靈的放鬆，讓你在繁忙生活中找到片刻的寧靜。



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▲隱身在九份山城的微光森林Twilight Café是近期一家秘境咖啡廳/微光森林提供、WalkerLand窩客島整理



九份／隱身山城中的微光森林Twilight Café

九份這座曾經沒落的小鎮，因為侯孝賢的電影《悲情城市》而重獲光彩，吸引了無數旅人前來。而在這座山城中，有一家隱藏的秘境咖啡廳「微光森林Twilight Café」，它位於一棟老宅中，青苔覆蓋的石牆和蕨類植物點綴其間。這間咖啡廳原本僅供住宿客人享用早餐，現在開放給所有旅客，提供輕鬆舒適的美食休憩時光。



▲微光森林Twilight Café的餐點胡桃木煙燻鮭魚盤，擁有豐富的配菜/Christine Chang提供、WalkerLand窩客島整理



台北／藝人曾之喬開設的綠咖生活概念館

「微光森林Twilight Café」的菜單採線上點餐，提供早午餐、咖啡、茶飲等選項。餐點擺盤精緻，視覺與味覺並重，像是搭配蕃茄片的油醋壺、歐姆蛋、培根及沙拉等，色彩豐富又誘人，讓人不僅享受美食，還能在這片綠意環繞中，放鬆心情，細細品味每一口美好。▲隱身在九份山城的微光森林Twilight Café是近期一家秘境咖啡廳/艾吃食間提供、WalkerLand窩客島整理

接著介紹的「綠咖生活概念館」就像一個隱藏在城市角落的森林，這棟老舊的水泥建築搭配綠色的大門和小巧的招牌，與周圍的樹木和草地融為一體。它是由藝人曾之喬所開設，她在臉書中形容這家店的理念：「像綠色植物一樣，溫柔且親近地與自己和他人共處，既柔軟又堅韌，可以是清新的青草，也可以是扎根的大樹。」



「綠咖生活概念館」提供多樣的餐飲選擇，包括季節限定、單品咖啡、茶飲、調飲、點心、輕食和主食等。特別推薦的是他們的「員工餐」，每日菜色會由服務人員告知，這也是店內的一大特色，讓人更能體驗到這個場所的溫暖氛圍，想成為「綠咖」的一部分，千萬不要錯過這道員工餐的獨特魅力。



▲綠咖生活概念館最特別的是有提供顧客點「員工餐」，每日菜色會由服務人員告知，這是店內的一大特色/綠咖生活概念館提供、WalkerLand窩客島整理



三峽／原木與植栽共生的QM159清琳

「QM159清琳」坐落在三峽市區，距離知名的三峽老街不遠。這間原本的鐵皮屋經過半年精心改建，變身為一間典雅的木質森林系咖啡廳。店名「清琳」是老闆為紀念已故父親而取的，而「QM159」則是父親生前的摩托車車牌號碼。咖啡廳的門口種滿了綠意盎然的植栽和花草，營造出清新自然的氛圍。



走進店內，充滿自然感的原木裝潢和各種綠色植物，讓人彷彿置身於森林中。店內擁有多角度的大窗設計，讓陽光灑進來，帶來明亮的採光，整體環境寬敞舒適，無論在哪個角落都充滿了拍照的美感。餐點方面，除了鹹食簡餐，還有每日現做的手作甜點，飲品選擇也很豐富，包括義式咖啡、阿里山自然農法茶、鮮奶飲品和氣泡飲等。此外，櫃台上還有美味的麵包和司康等可供選擇。



▲走進QM159清琳店內，充滿自然感的原木裝潢和各種綠色植物，讓人彷彿置身於森林中/QM159清琳提供、WalkerLand窩客島整理



桃園／IG打卡熱點福森院子

隱身在桃園藝文特區的一條民宅巷弄中，「福森院子」低調又迷人，位置稍微隱蔽，彷彿是城市中的一處祕密花園。一走進店內，映入眼簾的是白色鐵門與充滿綠意的植栽，讓人感覺仿佛穿越到另一個世界。這家老屋再生改造的咖啡廳深受網美們的喜愛，成為了IG上的打卡熱點，福森院子為每位造訪者帶來了與眾不同的放鬆體驗。



「福森院子」全天候提供早午餐和咖啡，店內氛圍清新且充滿質感，走的是植物系森林風格。餐點選擇多樣，從以當季食材製作的早午餐，到自製的法式吐司、明太子料理，應有盡有。尤其必品嚐的舒芙蕾甜點，口感輕盈且極具空氣感，絕對是不可錯過的美味。店內還有一些可愛的小設計，比如吊掛的乾燥花，增加了整體的美感與氛圍。



▲福森院子全天候提供早午餐和咖啡，店內氛圍清新且充滿質感/福森院子提供、WalkerLand窩客島整理



新竹／有植栽課程的蕨蕨植栽咖啡店

在新竹東區一處隱藏的角落，「蕨蕨」是一家與大自然深深融合的小店，帶給人獨特的視覺與味覺享受。店內以木質元素為基調，搭配雨林植物和鹿角蕨作為裝飾，營造出一個舒適、安靜的氛圍。無論是平日還是週末，走進這裡，都能感受到遠離城市喧囂的寧靜。更特別的是，「蕨蕨」還提供鹿角蕨板植課程及植物販售，讓每位來訪的客人可以帶一抹綠意回家，讓大自然的美好融入日常生活。



店內餐點精緻且富有創意，令人回味無窮。包括海鹽焦糖布丁的焦糖香氣與微鹹的海鹽完美融合，帶來一種深沉而和諧的滋味；夏威夷果乾萊姆酒磅蛋糕則口感濕潤，莓果的微酸為蛋糕增添了層次感等，這裡的每一道料理都充滿用心，是一場視覺與味覺的雙重饗宴。



▲蕨蕨除了是一家咖啡廳，還提供鹿角蕨板植課程及植物販售/蕨蕨提供、WalkerLand窩客島整理

微光森林Twilight Cafe餐廳資訊

電話：0905 788 650

地址：台灣新北市瑞芳區崙頂路27號

營業時間：週一至週日9:00-17:00

微光森林Twilight Cafe官網

完整介紹由部落客「艾吃食間」於窩客島分享：迷霧山城的療癒角落——九份「微光森林 Twilight Café」隱身雙北的秘境咖啡廳，在山林中靜享療癒時光！

完整介紹由部落客「Christine Chang」於窩客島分享：微光森林Twilight Cafe九份山城療癒系秘境咖啡廳 美食散策輕旅行 - Maji食尚旅圖

綠咖生活概念館greengreencoffee餐廳資訊

電話：02 2703 2130

地址：台北市大安區延吉街244號2樓

營業時間：11:00-18:00 (每週二公休)

綠咖生活概念店官網

QM159清琳咖啡餐廳資訊

電話：0910 382 062

地址：新北市三峽區中山路65號

營業時間：週一至週日11:00-19:20

QM159清琳官網

福森院子餐廳資訊

電話：03 358 3113

地址：桃園市桃園區中寧街12巷16號

營業時間：週一至週日09:00-17:00

福森院子官網

蕨蕨植栽咖啡店

地址：新竹市北區中正路284巷18號1樓

營業時間：週六至週二13:00-21:00（每週四、五公休）

備註：週三為植栽課程，沒有販售茶點

蕨蕨植栽咖啡店官網

森林系咖啡廳超放鬆！海景系咖啡廳也一樣療癒快收藏