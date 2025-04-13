高雄人終於要「玩水成真」！民眾超懷念的「布魯樂谷」即將以全新面貌回歸，復刻版預計落腳在高雄展覽館旁的星光水岸公園，這裡未來將搖身一變成為全高雄最大免費親水樂園！從官方釋出的模擬圖可以看到，不只保留原本的戲水池，還將新增滑水道、水上鞦韆、涼亭遮陽區、更衣間等豐富設施，占地高達8000坪，預計今年10月底完工，最快明年暑假就能開玩，甚至有機會視天氣提早登場，絕對是大人小孩都超期待的夏日新地標。



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▲布魯樂谷復刻版預計落腳在高雄展覽館旁的星光水岸公園/高雄星光水岸公園提供、WalkerLand窩客島整理



「布魯樂谷」曾是高雄最大的水上樂園，自2010年歇業後就讓大家念念不忘，現在市府終於出手，在「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」中，將高雄展覽館旁的星光水岸公園擴建升級，預計打造一座8000坪的超大免費親水樂園。未來這裡將擁有戲水池、滑水道、水上鞦韆、水花森林等設施，共有各8間男、女更衣室，以及市集攤位等環境應有盡有，更被稱作是「布魯樂谷復刻版」。



▲星光水岸公園改建計劃除了新增戲水設施，也將優化更衣間、廁所與市集廣場/高雄市政府工務局公園處提供、WalkerLand窩客島整理

星光水岸公園位置超方便，就在高雄展覽館旁邊、緊鄰新光碼頭，搭輕軌到C8高雄展覽館站，下車走路1分鐘就能到，完全是市中心的消暑祕境。根據市府釋出的改建模擬圖，整體規劃超豐富，包含兒童水樂園、淺水戲水池、水上鞦韆、大型滑水道、市集廣場、更衣間與廁所等設施，特別是超吸睛的滑水道，讓人光看圖就迫不及待想衝一波。而且未來這一帶還有新亮點，2026年預計開幕的85大樓新飯店也將啟用，為整個區域帶來更多人潮與新機能，結合水上樂園的熱潮，勢必成為高雄夏季旅遊的爆紅打卡點。不管是本地人還是外地旅客，這裡都會是不可錯過的新熱點。▲星光水岸公園現場除了原有的戲水區，周邊也將新增各項噴水設施/高雄市政府工務局公園處提供、WalkerLand窩客島整理



高雄星光水岸公園資訊

地址：高雄市前鎮區新光路、成功二路交叉口（高雄展覽館旁）

預計完工時間：2025年10月、2026年暑假開放，視天氣提早登場

高雄星光水岸公園網站

高雄水樂園超期待！吃喝玩樂周邊景點一次搞定

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