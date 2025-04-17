千層蛋糕專賣店「CASANEO」全新升級！在品牌創立第7年之際，為了擴展「千層甜點」的無限可能性，並帶給顧客更多魅力與樂趣，於2025年4月9日全面品牌升級，同時重新開幕阪急梅田店。此次獨家推出以奶油為主角的全新千層蛋糕系列「MILK CREAM」，即將為甜點界帶來前所未有的創新體驗！

千層蛋糕奶油控打造的「MILK CREAM」重磅登場

追求「為奶油愛好者打造、以奶油為主角的蛋糕」，CASANEO團隊對原料產地嚴格把關，最終選用了100%北海道生乳製成的鮮奶油。這款鮮奶油使用76%北海道產生乳，凝聚了北海道的自然恩賜，帶有豐富的濃郁口感和醇厚的乳香風味。稍微泛黃的「奶油色」正是北海道生乳「鮮美」的來源，也是高品質的象徵。這款奶油不僅僅是配角，而是整個甜點的靈魂所在！





經過團隊無數次的反覆試製，終於達成了將薄餅皮與奶油完美平衡的8層結構，創造出這款全新的「MILK CREAM」千層蛋糕。它不僅能讓招牌奶油的風味充分釋放，視覺上也呈現華麗且絕妙的平衡感。



完熟草莓與覆盆子

全新「MILK CREAM」系列還特別推出兩款口味，滿足不同饕客的味蕾！

整顆莓果層層堆疊，酸甜滋味完美結合，果肉與果泥帶來豐富的味覺與口感變化，再配上鮮豔療癒裝飾，讓人食指大動。







香濃可可餅乾

比利時巧克力包裹著酥脆餅乾，帶來令人上癮的口感，與奶油的搭配絕妙和諧。







春季限定彩虹千層

色彩繽紛的奶油、千層薄皮層層堆疊，覆盆子粉紅色、開心果淡綠色，以及北海道純生奶油的三種奶油層，再加上巧克力海綿蛋糕，一口咬下，絕妙的和諧口感立即在口中綻放。







阪急梅田店獨家限定版

僅在阪急梅田店限量供應的特別版「MILK CREAM」，以濃郁的巧克力慕斯為中心，櫻桃奶油、海綿蛋糕、櫻桃蜜餞，再加上杏仁甜酒香氣的濃郁黑櫻桃完美融合，打造出一款成熟大人風味的頂級甜點。每一口都能體驗迷人的層次風味。



■販售資訊

販售地點：CASANEO梅田阪急店、網路商店、其他店舖

活動網站

官方網站





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