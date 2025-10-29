高雄鍋燒麵推薦！謙稻鍋燒湯頭真材實料，剝皮辣椒與叻沙風味都不容錯過。

高雄鍋燒麵餐廳「謙稻鍋燒」，主打無添加湯頭與豐富配料，用心熬煮的剝皮辣椒與手炒叻沙鍋燒麵廣受好評，寬版意麵吸附湯汁更涮嘴，是在地人推薦的高雄鍋燒麵。

高雄左營美食推薦！隱身在高雄左營自由市場附近巷弄的「謙稻鍋燒」，以實在湯頭與誠意滿滿的配料，吸引不少高雄鍋燒愛好者前來。老闆本身就是鍋燒麵控，堅持每日以雞骨、豬大骨與新鮮蔬菜慢火熬煮湯底，不添加味精或化學湯粉，湯頭清甜有層次，不少在地人一試成主顧。





高雄鍋燒麵控推薦的真材實料選擇「謙稻鍋燒」

「謙稻鍋燒」招牌包含剝皮辣椒鍋燒、叻沙鍋燒與慢燉原味鍋燒，風味各具特色。剝皮辣椒鍋燒將特製剝皮辣椒汁與高湯結合，辣中帶甜、尾韻溫潤；叻沙鍋燒則以濃郁湯頭與椰奶香氣出眾，口感豐富而不膩口。每碗鍋燒皆不使用火鍋料與加工製品，內容包含鮮蝦、蛤蜊、豬肉片等新鮮食材，份量與誠意兼具。



「謙稻鍋燒」每日熬煮湯頭、麵條彈性選擇

「謙稻」的湯頭每日以雞骨、豬大骨與多種蔬果熬煮，真材實料看得見，湯底中的紅白蘿蔔也會一併加入麵中，提升整體風味。麵條提供一般與寬板兩種選擇，目前剝皮辣椒與叻沙湯頭預設搭配寬板意麵，若有其他湯頭想更換麵條種類，也可依饕客喜好調整，彈性十足。



「謙稻鍋燒」人氣推薦剝皮辣椒鍋燒麵

剝皮辣椒鍋燒麵是「謙稻鍋燒」的人氣品項之一，上桌瞬間便能聞到剝皮辣椒獨有的香氣撲鼻而來，視覺與味覺都令人印象深刻。仔細一看，剝皮辣椒用料毫不手軟，搭配新鮮蛤蜊、兩尾鮮蝦、肉片與蛋包，配料相當豐富。



湯頭以店家每日熬製的大骨與蔬菜湯底為基底，融合剝皮辣椒特有的辣與微甜，不僅香氣十足，喝起來也有層次感。蔬菜份量給得足，讓整碗麵吃到最後依然清爽不膩。此款鍋燒搭配寬版意麵，吸附湯汁的口感更飽滿，是不少老饕推薦必點的一碗。



「謙稻鍋燒」老闆手炒叻沙湯頭，香濃不膩 「謙稻鍋燒」的叻沙鍋燒湯頭為老闆特別研發、親自手炒層層堆疊的滋味。湯底先以蝦油爆香，再加入辛香料與椰奶慢火煮製，香氣濃郁，帶點微辣，卻不會像部分東南亞叻沙那樣重鹹厚膩，反而尾韻清爽、層次分明，喝完也不會口乾舌燥。

不少饕客會加購一顆蛋，讓整碗叻沙鍋燒更加豐富。麵條搭配寬版意麵，吸附湯汁的能力更強，每一口都能吃到濃郁叻沙風味，是不少食客心中的隱藏版首選；對於喜歡傳統鍋燒又講究湯頭品質的饕客而言，「謙稻鍋燒」是高雄左營不容錯過的一處巷弄美食。





「謙稻」店家資訊

營業時間： 11:00～14:00、17:30～21:30

地址：高雄市左營區子華路45號

電話： 0936-199045

備註：僅收現金、不接受訂位

