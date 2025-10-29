跟著海風與貓散步吧！山城漁村的石牆屋舍藏著一間間懷抱夢想的手作小屋「瀨戶內海新星島嶼－男木島」。

慢遊瀨戶內海、造訪特色島嶼「男木島」，這座小島盡是坡道沒有平地，島上古民屋、散步的小貓、充滿設計感的裝置藝術，都值得大家來一探風情。

從高松港出發的渡輪緩緩駛離，吹來瀨戶內海帶著鹽味的海風與陽光的溫度，約40分鐘後，遠方浮現層層堆疊的灰瓦屋頂與石牆坡道，那是男木島，一座沒有平地的小島。





男木島一日遊

男木島是瀨戶內海群島之中的一座漁村山城，隸屬於四國香川的高松市的北方海域，面積僅1.34平方公里，島上岩石多、坡道多，村落建築沿山坡而建，屋瓦、石牆、窄巷交織，從海邊看便是一幅梯田式屋舍的圖景，在瀨戶內海中極具辨識度。

島上幾乎沒有平地，沒有汽車喧囂，也沒有密集的觀光人潮，藝術祭作品不像博物館那樣整齊，而是隱身於生活巷弄中，與海風、貓群和島民緩慢的生活氣息比鄰，石牆邊曬著小魚乾，轉角的貓慵懶打盹，階梯上的貝殼彩繪石、木造屋簷窗外就是遼闊海景，漫步其中，宛如闖入一座以漁村生活藝術為主題的迷宮之島。



抵達

渡輪「めおん」緩緩靠港，港口休憩所的〈男木島之魂〉迎著海風閃爍，那像漂浮在半空的白色立體結構，彷彿替整座島嶼畫下了這裡不趕時間的宣言。





徒步

男木島最好的旅行方式，就是徒步。每轉一個彎，世界都變得安靜一些，每走高一點，海平面就拉遠一點，穿梭在狹窄石板路之間，呼吸隨著坡度變得沉穩，也慢慢調整成與島一致的速度，沿途可見藝術祭作品——〈路地壁畫〉、〈Dreamland〉、〈Day Dreaming〉、〈Akinorium〉、〈漆的家〉… 這些作品靜靜佇立於老屋縫隙間，不喧嘩，卻用存在輕輕提醒人們：破損不是結束，而是另一種故事的開始。



停留

ダモンテ商会

我買了一份檸檬奶酪和冰拿鐵，在半戶外的座位慢慢享受。ダモンテ商会是一間極具設計感的自家烘焙麵包輕食店，店舖由廢棄納屋改裝，經營者一手從種植、養雞、獵捕、製粉到烘焙都親力親為，不僅如此，手感十足的木造、白牆與屋瓦，搭配窗外的遼闊海景，每個角落都訴說著：生活即是創作。





夕陽と猫の家

離開沒多久，又遇見一處靜靜開著的古民家休憩所。夕陽と猫の家以刨冰與貓咪小物聞名，庭院一側常傳來柔軟的喵聲，問起來才知道，店主長年照顧島上的貓們，許多貓咪都把這裡當成家。店內擺設簡樸可愛，木窗迎海、風聲輕拂，沒有一絲商業氣息，坐在露台上，一邊吃著刨冰、一邊看海，午後的陽光斜斜灑進來，連時間都像貓一樣，慵懶而自在地打起盹來。



Dream Cafe

再往前走，遇見一群人坐在樹下喝咖啡、看書的畫面，那一刻的我，深深被那份自在吸引。這是一間以花園與木桌為主的開放式咖啡館，旅人、藝術家與居民混坐在一起，看海、聊天、閱讀、曬太陽，無疑詮釋了最美好的午後時光。





趁體力還好時，沿著海岸走去吧

「步行方舟」是藝術家山口啓介於 2013 年創作的戶外裝置作品。出發前，我就對這件作品滿懷期待，遠遠望去，它像一艘正準備步行渡海的船；走近時，藍與白的結構在陽光下閃爍，與瀨戶內海的天光融為一體。當我實際站在作品旁的那一刻，浪聲像是心跳的節奏，為方舟注入能量，低語著：前進，不一定需要航行，走著，也能抵達遠方。

作品位於男木島南端的防波堤上，從村落出發沿著海岸步道步行約十五到二十分鐘可抵達。沿途海風吹拂、陽光明亮，偶有坡道與石階，是島上最安靜卻也最療癒的路段，這裡沒有過多人聲，只有風、浪，還有一隻又一隻曬著太陽的小貓，靜靜守著它們自己的午後。





來到男木島的高處之一，看夕陽

黃昏時分，順著石階登上豐玉姬神社，瀨戶內海閃閃發亮著。

神社前的藝術祭作品空間「Ogijima Pavilion」，以窗外景色為畫布，高採光的結構讓空間明亮通透，三層玻璃交疊出男木島盛產的章魚、翻湧的浪花與遠方島影，當夕陽灑入時，整座空間化作瀨戶內夕陽觀景的最佳舞台，無論坐在窗邊還是站在門口，眼前都是一幅會發光的海景畫。

從神社的觀景點俯瞰瀨戶內海，群島的剪影一字排開，天光、海面與島影層層堆疊，既能感受古老神話的延續，也能聽見港口傳來孩子的笑聲，空氣中夾雜著柴火與海風的氣味。

那一刻我忽然明白，最動人的旅行結尾，不是徒步過後所收穫的壯觀景色，而是被這樣的日常溫柔包圍，因為旅行最美的風景，正是生活本身。



離開

當船緩緩駛離，男木島的屋瓦、石牆與那座白色雕塑逐漸縮小在海的另一端。

我靜靜望著，心裡仍留著那一整天的節奏——微風、石階、貓與人之間的默契。男木島並非熱門的觀光熱點，也不需要匆匆忙忙地為了作品奔波，只要放慢腳步，用步行的速度，就能發現生活的溫度，看見海面閃爍著金色波光。





如何前往男木島？

• 交通：高松港→男木島，渡輪約40分鐘，成人票約510日圓（單程）

• 非藝術祭期間開放的主要景點：男木島之魂、男木島燈塔、豐玉姬神社、常設戶外裝置藝術作品群

• 建議停留時間：半日～一日（建議早上上島、下午返回）

• 旅行建議：島內坡道多，請穿輕便鞋；店家不多，建議自備水與小食





