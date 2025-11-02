珍奶鑰匙圈必收！春水堂X金馬62聯名鑰匙圈，春水堂焙茶拿鐵新品開喝。

春水堂鑰匙圈必收！這次春水堂與金馬獎聯名，以62主題「最好的時光」推出聯名杯套、還有限定版「珍奶特映會」鑰匙圈，搶攻粉絲必收話題。此外，春水堂同步推出秋冬新品「焙茶拿鐵」系列，以及超人氣「東坡紅燒肉套餐」強勢回歸，讓粉絲又有理由再衝春水堂朝聖。





春水堂聯名 金馬鑰匙圈超Q必收

春水堂這次與金馬獎聯名，以金馬62主題「最好的時光」為設計靈感，將紙杯、杯墊、餐墊紙都更換為聯名視覺。此外，春水堂更首度推出聯名周邊商品「春水堂 x 金馬 好時光鑰匙圈」特別以珍奶特映會電影票作為設計，不管是影迷、春水堂粉絲、珍奶控都必收，11/1起在春水堂門市獨家開賣，每組199元，粉絲要搶先入手。



春水堂飲品 焙茶拿鐵熱飲開賣

春水堂夏天推出的焙茶系列大獲好評，為了回應粉絲敲碗，在冬天接「焙茶拿鐵熱飲」新品。春水堂嚴選日本靜岡焙茶粉，以低溫焙炒呈現獨特焦香，讓人喝得到溫潤厚實的焙茶韻味。這次新品推出搭配Q彈珍珠的「焙茶拿鐵珍珠」，12/1起再推出加入微辛暖香薑汁的「薑汁焙茶拿鐵」，讓粉絲冬天暖暖喝。





春水堂餐點 最強回歸東坡紅燒肉

除了飲品之外，春水堂鐵粉們的必點口袋名單「東坡紅燒肉套餐」這次也強勢回歸，為了讓東坡肉肥瘦比更為均勻，特別分切成小塊、更好入口。套餐特選五花豬肉，以秘製滷汁細火慢滷，擁有入口即化的香嫩口感，目前為中區門店指定販售。餐點新品還有「黃金牛蒡甜不辣」，以鮮美魚漿揉入爽脆牛蒡絲，外皮香脆、內裡柔嫩，讓粉絲們又有理由吃一波。





家常焙暖食光 春水堂冬季新品資訊

上市日期：2025/11/01起（部分12/01起）

東坡紅燒肉套餐：$350 （中區門店獨家販售）

黃金牛蒡甜不辣：$105 （中南區） $115 （北桃竹）

焙茶拿鐵：$115(S杯)/$220(M杯)（中南區）；$125(S杯)/$240(M杯)（北桃竹）

焙茶拿鐵珍珠：$115(S杯)/$220(M杯)（中南區）；$125(S杯)/$240(M杯)（北桃竹）

薑汁焙茶拿鐵（12/1起開賣）：$115(S杯)/$220(M杯)（中南區）；$125(S杯)/$240(M杯)（北桃竹）



春水堂X金馬聯名周邊

上市日期：2025/11/01起

好時光鑰匙圈售價：$199/組



