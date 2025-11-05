旺萊山×安平開台天后宮推出「平安旺萊符袋」，鳳梨香氣化作媽祖祝福。

年末最暖心的聯名登場，台灣在地鳳梨品牌「旺萊山」攜手擁有300年歷史的「安平開台天后宮」，推出期間限定「平安旺萊符袋」與「旺萊平安不織布環保提袋」。活動自11月5日至12月31日限定登場，兩款商品皆繡上Q版媽祖圖樣，象徵守護與平安，並以甜蜜果香串起信仰與文化，將鳳梨的祝福融入日常生活之中。這場跨界合作不僅展現品牌的創意設計力，也呼應台灣人心中的信仰溫度。



平安旺萊符袋 融合祈福儀式與永續理念

「平安旺萊符袋」以水藍色調與祥雲圖騰設計，繡上可愛的媽祖坐鎮圖樣，象徵庇佑與安心。每個符袋皆在安平開台天后宮完成「過爐祈福」儀式，蘊含真切祝願。品牌秉持「鳳梨全果應用」理念，特別選用鳳梨葉纖維製成米白色繫繩，呼應零農廢與環保精神。從鳳梨酥到再生材質禮品，旺萊山讓土地的豐饒化作生活的美學，也將祝福以更永續的方式傳遞出去。

聯名提袋設計實用又可愛 媽祖一路相伴好運旺萊

另一亮點「聯名環保提袋」以清新碧綠搭配金色提帶，不僅耐用輕盈，更帶有旺萊山一貫的設計感。可愛Q版媽祖圖樣讓信仰走入日常，無論通勤或出遊都能成為幸運小物。聯名期間購買「財運旺旺萊平安禮盒＋平安旺萊符袋」限時優惠價300元（原價450元），買三組再享特惠830元（原價1350元）。此外，購買Dr. Liu保健品滿額即可獲得聯名提袋，另可100元加購符袋，或於官網下單指定組合直接獲得「雙袋好禮」，一次收藏兩份祝福。

台灣鳳梨與媽祖信仰的文化對話 讓祝福成為生活日常

旺萊山執行長劉又睿表示，這次聯名是品牌對台灣信仰與農產的深情致敬。安平開台天后宮是台灣本島最早的媽祖廟，守護地方超過三世紀，而「旺萊」在台語中象徵「好運到來」，代表品牌期盼透過鳳梨酥延續土地的豐收與文化祝福。此次合作將信仰庇佑與鳳梨香氣融合成最具台灣味的禮盒，讓每一份甜蜜都成為幸福的日常象徵。

旺萊山×安平開台天后宮「平安旺萊符袋」聯名活動

活動時間： 2025年11月5日至12月31日

活動內容：

・財運旺旺萊平安禮盒＋平安旺萊符袋優惠價300元（原價450元）

・購買3組特惠價830元（原價1350元）

・購買Dr. Liu保健品滿額贈聯名提袋，另可100元加購符袋

・於旺萊山官網下單指定組合，享「雙袋好禮」一次收藏優惠

官方網站： https://www.wanlaisan.com.tw









