2025山谷燈光節谷關率先亮燈！燈光秀時刻表、卡司陣容與市集優惠一次看。

冬夜山谷點亮，2025山谷燈光節在谷關提前揭幕，從開幕演出到每日燈光秀，結合市集、任務好禮與住宿優惠，打造冬季山林最浪漫旅程。

冬季山林即將點亮，2025山谷燈光節在谷關率先登場，將台中和平區山谷景色化作璀璨舞台，邀請旅人走進自然，從燈光與音樂中感受冬季限定的浪漫氣息。今年活動分別於谷關與梨山亮燈，其中谷關將率先以絢爛光影揭開序幕，從開幕之夜的表演到每日燈光秀規律展演，從午後山色到夜幕時分，光影隨山勢流動，帶來一場結合在地文化與觀光魅力的冬季山谷盛事。

▲冬季限定山谷燈光節點亮谷關與梨山，燈光秀與旅遊攻略成旅人熱門搜尋



谷關開燈時間與開幕卡司介紹，掌握活動重點

今年「谷關光環境」展期自11月29日至2026年1月11日，開幕活動訂於11月29日晚上6點，在谷關公園（臺中市和平區東關路一段102號）舉行。當天將邀請陳華、流浪盒子、卡尼特及泰雅原舞工坊登台演出，以多元音樂與原民舞蹈點亮首夜氣氛。點燈儀式預計於16:30啟動，並搭配專屬音樂燈光秀，透過整體光源設計營造山谷層次，現場氛圍預估在夜間達到高潮。

燈光秀時刻表與觀賞建議，光影魅力遠超想像

活動期間每日自16:30起，每30分鐘展演一次燈光秀，時間為16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30及21:00。燈光隨天色變化而呈現不同層次，建議旅客於午後抵達，先欣賞夕陽下的山景，再隨夜色轉深感受光影與林木形成的層次感。開幕當日展演形式將不定時變化，若希望完整觀賞儀式，建議於16:30前入場。

住宿好康與互動遊戲，旅客福利加乘谷關旅遊吸引力

響應旅客住宿體驗，活動期間於谷關公園服務台出示當天訂房發票收據或房卡，即可獲得150元市集購物金，預計17:00開始發放，數量有限送完為止。現場更安排舞台有獎徵答，參與表演同時有機會帶回紀念品。此外，完成與山谷燈光節燈飾合照並於遊客中心櫃台完成指定任務即可獲得限量五葉松餅一份，亦為活動亮點之一。

在地市集集結山林特色與美食，結合節慶氛圍創造旅遊價值

今年市集主打在地特色與手作商品，將山林風味、美食與文創小物一次呈現。從農特產品到地方風味茶點，以旅人遊逛方式串聯節慶氣氛，亦提供晚間逛燈光秀後歇腳補給機會。活動期間建議旅客安排谷關或梨山住宿行程，並搭配周邊步道與泡湯體驗，打造完整山林小旅行。

無法到場也能欣賞，直播擴大參與方式

無法親臨現場的旅客，可於活動開幕當日18:00透過參山國家風景區管理處官方粉絲專頁觀看直播，遠端同步共賞燈光秀實況，亦可延伸至後續行程規劃。直播內容將包含舞台演出與點燈儀式，讓旅人即使不在現場，也能一同感受冬季山谷點亮瞬間。

▲2025山谷燈光節谷關率先亮燈，每日定時燈光秀、住宿好康與直播一次看





2025山谷燈光節－谷關光環境

活動期間：2025年11月29日至2026年1月11日

開幕時間與地點：11月29日 18:00、谷關公園（臺中市和平區東關路一段102號）

開幕卡司：陳華、流浪盒子、卡尼特、泰雅原舞工坊

燈光秀時間（每日）：16:30、17:00、17:30、18:00、18:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00

※開幕當日16:30啟動儀式搭配音樂燈光秀，燈光將不定時變化

活動內容：

‧ 燈光秀展演（每日固定時段）

‧ 開幕式舞台演出

‧ 在地特色市集（美食、手作、好物）

‧ 住宿優惠方案（市集購物金發放）

‧ 舞台有獎徵答

‧ 完成燈飾任務獲限量五葉松餅



住宿好康：出示當天訂房發票或房卡、可獲150元市集購物金，發放時間：17:00開始（數量有限）



任務獎勵：

與燈飾合照＋至遊客中心櫃檯完成指定任務→ 可獲限量五葉松餅一份（送完為止）



直播資訊：

開幕當日18:00於參山粉絲專頁直播

▲谷關光環境11月29日開幕，燈光秀時刻表、卡司陣容與市集優惠全面揭曉

