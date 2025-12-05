直擊全台最高祝山車站！2026阿里山跨年日出列車搶票指南、觀日全攻略。

阿里山2026元旦觀日列車即將啟動，從清晨2點50分起陸續發車，旅客可前往祝山迎接新年曙光，包含日出音樂會、雲海景致與完整回程班次，購票資訊全面公開。

在海拔兩千多公尺的高山迎接新年第一道光芒，是許多台灣人心中最浪漫的跨年儀式。隨著2025年步入尾聲，眾所期待的2026阿里山元旦曙光活動即將登場。這不僅是一場追逐日出的旅程，更是一次深入雲端森林的感官體驗。為了讓旅客能順利在元旦清晨擁抱感動，阿里山林業鐵路宣布了最新的觀日列車營運規劃，帶領旅人穿梭在檜木林間，前往全台最高的鐵路車站，並在磅礴的管弦樂聲中，等待那劃破雲海的金黃色晨曦。



▲旅客在祝山觀景台迎接阿里山元旦日出，雲海與曙光交織成為跨年最受歡迎的畫面 / 林鐵及文資處 吳明翰拍攝

鎖定林鐵觀日列車訂票時段，團體與個人分流預約

想在元旦當天搭乘充滿歷史韻味的林鐵小火車，掌握林鐵觀日列車訂票的時程至關重要。為了有效分流並確保購票公平性，阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別規劃了兩階段售票機制。首波針對50人以上的團體旅客，將於2025年12月10日上午9時起開放電話預約，這對於旅行社或大型親友團來說是絕佳的卡位時機，團體票總數限量3100張。而對於喜歡自由行的散客，則務必設好鬧鐘，於12月18日上午6時準時登入網路訂票系統。根據往年經驗，熱門時段的車票往往秒殺，建議旅客提前規劃行程。若錯過網路預購，僅剩的機會將是12月31日下午的阿里山車站現場購票，或是元旦凌晨的最後清票，但數量極為有限，提早透過網路作業才是最安心的選擇。



▲祝山平台晨光乍現，玉山群峰與雲海層層堆疊，是旅客心中最具儀式感的元旦風景 / 林鐵及文資處 吳明翰拍攝

全台最高海拔祝山車站日出，結合綠建築與雲端美學

當列車緩緩駛入海拔2451公尺的終點站，映入眼簾的是甫獲金質獎特優肯定的祝山車站。這座全台最高的鐵路車站不僅是交通樞紐，更是欣賞祝山車站日出的最佳場域。車站設計融入了智慧生態照明與保留了珍貴的紅檜生長環境，讓建築與山林和諧共存。步出車站，旅客能在微曦中欣賞周邊轉紅的楓葉，感受高山特有的清冽空氣。而在這座兼具美感與功能的弧形月台上，光影的變化本身就是一場無聲的展演，讓人還未見到日出，便已先被這座雲端上的車站深深感動。



▲深夜的祝山車站點亮溫暖燈光，林鐵列車整裝待發，準備載送旅客前往迎接新年曙光 / 林鐵及文資處 吳明翰拍

多元觀景點與音樂饗宴，完善的阿里山跨年交通規劃

為了疏運大量湧入的人潮，阿里山跨年交通在鐵路部分做了縝密安排。元旦當日首班觀日列車將於清晨2時50分發車，隨後有多個班次密集接駁。抵達祝山後，旅客可選擇在祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，今年邀請了知名樂團與管弦樂團跨界演出，在磅礡樂音中迎接晨光。若喜愛寧靜的自然氛圍，則可步行至小笠原山觀景平台。這裡擁有360度的開闊視野，在日出前有機會飽覽星空與明月，待天色漸亮，玉山群峰的稜線將在雲海中清晰浮現，預計7時5分左右，第一道曙光將躍出山頭，照亮整片森林。



禦寒裝備不可少，善用小笠原山觀景平台避開人潮

雖然美景當前，但高山清晨氣溫極低，保暖工作不可輕忽。建議穿著洋蔥式穿搭，並備妥圍巾與手套。此外，回程的列車班次也已排定，首班車於7時15分發車，末班車則為9時15分。旅客在欣賞完日出後，不妨在小笠原山觀景平台多作停留，避開第一波下山人潮，細細品味阿里山清晨的靜謐與壯麗。這場結合了鐵道文化、生態建築與自然奇景的元旦旅程，絕對值得您提早規劃，為2026年開啟最燦爛的序幕。



▲阿里山林鐵多輛紅色列車整齊排列於祝山車站，為元旦清晨的大量旅客做足運輸準備 / 林鐵及文資處 吳明翰拍攝







阿里山2026元旦祝山觀日列車

活動時間： 2026年1月1日清晨2點50分起至9點15分（含去程與回程班次）

活動內容：

・元旦觀日列車自清晨2點50分起陸續發車前往祝山。

・祝山觀日平台、小笠原山觀景台可欣賞約7點05分的日出。

・舉辦「日出印象音樂會」，由董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團演出。

・祝山站回程首班車7點15分、末班車9點15分，每15至20分鐘一班。

・列車時刻表可至阿里山林鐵官網與臉書粉絲團查詢。



團體預約：12月10日09：00至12月13日16：00，50人以上可電話預約，專線05－2679200。

個人訂票：12月18日06：00至12月31日12：00開放網路購票。

現場購票：12月31日13：00至17：00於阿里山車站1F購買。

未售完車票：元旦02：20起至阿里山車站1F購買，每人限購10張。





