家樂福寶可夢加價購！獨家寶可夢抱枕毯必搶，超過100款寶可夢小物推薦清單。

家樂福推出歲末壓軸「寶可夢歡樂派對」12/10起推出寶可夢合作加價購商品，包含保溫瓶、抱枕毯等4款可愛周邊259元入手，加碼超過100款寶可夢小物買爆。

▲家樂福推出寶可夢歡樂派對，4款超萌加價購商品必收（攝影：張人尹）。



▲家樂福歲末壓軸活動，寶可夢周邊讓粉絲從頭萌到腳（攝影：張人尹）。

家樂福寶可夢加價購 保溫瓶抱枕毯超可愛

寶可夢鐵粉衝家樂福！這次家樂福打造年末最熱鬧的寶可夢歡樂派對，要用滿滿的寶可夢來溫暖粉絲的心。在12/10祭出4款超萌的寶可夢合作加價購小物，保溫瓶、抱枕毯等周邊最低259元就能入手。同時，家樂福也能買到超過100款寶可夢商品，還有限定遊戲特典免費送，寶可夢鐵粉一定要衝。

這次家樂福推出的4款寶可夢加價購商品，每一款粉絲都要收藏。其中「寶可夢保溫瓶」540ml的容量，療癒皮卡丘、謎擬Q圖案搭配304不鏽鋼內膽，兼具實用與可愛。卡比獸、耿鬼雙面圖案的「寶可夢保冷袋」內襯是鋁箔，外出野餐很方便。「寶可夢輕便折傘」輕巧好收納，還有實用性最高的「寶可夢抱枕毯」，毯子可以收納成抱枕，搭配睡覺的皮卡丘、卡比獸雙面圖案，讓粉絲們在冬天都能暖暖的。



▲家樂福寶可夢輕便折傘與保冷袋，外出攜帶都超級方便（攝影：張人尹）。





會員獨享優惠價 家樂福與OPENPOINT合作回饋

粉絲們只要是家樂福會員，在活動期間內單筆消費滿199元，其中需要扣抵10點OPENPOINT點數，就可以用超優惠的價格把寶可夢周邊帶回家，最低259元入手。如果不是會員，單筆消費滿199元也可以用直購價購買。因為商品都是限量的，像是保溫瓶、輕便折傘都只有2,500個、每人限購2個，粉絲記得要趁早去搶。同時，活動期間只要消費就送限量「寶可夢透卡」，全台只有7萬張送完為止。



▲家樂福消費不限金額就送寶可夢透卡，總共4款角色限量送完為止（攝影：張人尹）。





家樂福寶可夢限量特典及100款商品必買

家樂福這次真的把寶可夢商品都搬來了，現場超過100款周邊，簡直就是小型寶可夢商品展，從可愛的燈球、公仔，到餅乾零食通通有。迎接農曆新年，家樂福更獨家預購兩款「老協珍佛跳牆寶可夢款」，有精靈球跟皮卡丘、伊布造型甕可以收藏。如果是寶可夢玩家，也要買卡牌遊戲新擴充包，以及《寶可夢傳說Z-A》遊戲買就送家樂福特典飲料提袋，都讓粉絲們買到失心瘋。



▲家樂福獨家預購老協珍佛跳牆寶可夢款，造型甕粉絲必收藏（攝影：張人尹）。



▲家樂福推出上百款寶可夢商品，宛如商品展讓粉絲逛個夠（攝影：張人尹）。





家樂福聖誕壓箱寶 超萌IP商品狂歡派對

除了寶可夢之外，家樂福也準備了聖誕壓箱寶超萌狂歡派對，推出眾多超萌IP聯名商品，讓粉絲們交換禮物一次買齊。像是Hello Kitty、Kuromi、蠟筆小新等超人氣角色的零食、布偶等，讓收到禮物的親友都能感到療癒。此外還有大人系「巧克力季」一次開賣100多款國內與進口知名品牌巧克力，同時更設置火鍋專區滿足秋冬聚餐需求，讓人聖誕節不論耍可愛、送禮、聚餐等，都能衝家樂福買起來。



▲家樂福匯集Hello Kitty等超萌IP商品，讓聖誕禮物超可愛（攝影：張人尹）。



▲家樂福巧克力季集結超過100間品牌巧克力，聖誕禮物買起來（攝影：張人尹）。





家樂福 寶可加價購活動

活動期間：2025年12月10日～2026年1月13日

活動方式：

1、家樂福會員單筆消費滿199元＋扣抵兑點10點OPENPOINT(例如:現金/信用卡/行動支付189元＋OPENPOINT折抵10點，或者全額OPENPOINT點數折抵)，即享優惠價購得



2、非會員，單筆消費滿199元＋直購價購得



注意事項：因各加價購商品數量有限，每位顧客限購2個，同品項限購1個，數量有限售完為止。





家樂福 寶可加價購推薦周邊

寶可夢保溫瓶：優惠價429元、直購價479元

寶可夢保冷袋：優惠價259元、直購價309元

寶可夢輕便折傘：優惠價319元、直購價369元

寶可夢抱枕毯：優惠價499元、直購價549元





家樂福 寶可夢加碼活動

寶可夢透卡：全台限量7萬張，每人每筆交易限贈1張。

寶可夢紙帽：12/13-12/14限家樂福量販店，下午2點開始發送，每店限量500個。

寶可夢飲料提袋：買《寶可夢傳說Z-A Nintendo Switch 2 Edition》、Nintendo Switch《寶可夢傳說Z-A》，送家樂福特典《寶可夢傳說Z-A》飲料提袋，數量有限送完為止。家樂福推薦寶可夢合作商品

活動期間：12/10-12/25

推薦商品：

老協珍佛跳牆寶可夢款-精靈球造型甕 ：1,888元

老協珍佛跳牆寶可夢款-皮卡丘＆伊布造型甕：1,388元

拉麵道杯麵箱裝 日式味噌/日式豚骨：原價420元、特價336元













看更多家樂福寶可夢周邊推薦

▲家樂福可以買到超過100款寶可夢周邊商品與零食（攝影：張人尹）。



▲12/13-12/14在家樂福量販店免費贈送小朋友寶可夢紙帽，限量送完為止。（攝影：張人尹）



▲買《寶可夢傳說Z-A Nintendo Switch 2 Edition》、Nintendo Switch《寶可夢傳說Z-A》，活動期間購買就送家樂福特典飲料提袋。（攝影：張人尹）

▲家樂福 寶可夢彈彈有聲精靈球，皮卡丘與伊布造型。（攝影：張人尹）

可愛角色周邊小物推薦 粉絲要買要衝

