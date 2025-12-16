三重人免費吃鬆餅！英格莉莉進駐CITYLINK三重店，麝香葡萄粉撲鬆餅免費吃。

Engolili 英格莉莉CITYLINK三重店開幕，開幕免費送麝香葡萄粉撲鬆餅、英式炸魚薯條，三重人揪團吃英式下午茶。三重人敲碗期待的CITYLINK 三重店即將開幕，這次三重人還有鬆餅免費吃！Engolili 英格莉莉在12/20正式進駐CITYLINK 三重店，不只帶給三重人最優雅的下午茶空間，還有開幕首週祭出兩人同行免費兌換「麝香葡萄粉撲鬆餅」，同步規劃4波優惠，從英式炸魚薯條到鐵鍋鬆餅兌換券與黃金脆漿薯條，讓粉絲趁開幕就衝CITYLINK三重店朝聖。
英格莉莉CITYLINK 三重店 夢幻甜點與光影空間
Engolili 英格莉莉 CITYLINK 三重店內以大面落地窗引入自然光，英格藍座位區打造明亮通透感，白天夜晚各有不同氛圍，營造英式古典與現代摩登結合的優雅空間，適合閨蜜聚會或情侶約會。這次英格莉莉開幕期間12/20-12/24，兩人同行點兩份主餐，就免費招待一份「麝香葡萄粉撲鬆餅」免費吃，每日限量 100 份，讓三重人搶先朝聖。
英格莉莉CITYLINK 三重店 開幕優惠攻略
不只開幕送鬆餅，這次Engolili 英格莉莉 CITYLINK 三重店還有多項優惠活動接力登場，在12/25-1/31，單筆消費滿 1000 元送英式炸魚薯條，每日限量60份，於12/20-1/31期間消費即贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張。此外，英格莉莉更加碼在12/20-1/31，消費滿低消 並留下Google評論，每桌可以兌換 1 份「黃金脆漿薯條」免費吃，挑戰三重下午茶新話題。
Engolili 英格莉莉 CITYLINK三重店營業資訊
地址： 241 新北市三重區捷運路 60 號 1 樓
正式開幕： 12/20 (六)
訂位電話： (02) 2977-8007
Engolili CITYLINK 三重店 開幕四大優惠
第一波開幕慶．奢華重頭戲
時間： 12/20 (六) - 12/24 (三)
內容： 兩人同行點兩份主餐，即送「麝香葡萄粉撲鬆餅」一份（價值 $390）。
名額： 每日限量 100 份（現場排隊 50 份、電話訂位 50 份）。
第二波開幕慶．經典必吃
時間： 12/25 (四) - 1/31 (六)
內容： 單筆消費滿千，直接送出道地英國味「英式炸魚薯條」一份（價值 $320）。
名額： 每日限量 60 份（現場排隊 30 份、電話訂位 30 份）。
第三波回饋禮．人人有獎
時間： 12/20 (六) - 1/31(六)
內容： 凡消費不限金額，即贈「鐵鍋鬆餅兌換券」一張，下次可使用。
第四波打卡禮．加菜不用錢
時間： 12/20 (六) - 1/31(六)
內容： 每人符合低消160元以上，並 Google 留下好評 + 上傳用餐照片，即可獲贈「黃金脆漿薯條」1 份。(每桌限兌換 1 份)
