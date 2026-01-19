大成益活雞全程無抗飼養，四道快速家常料理，鮮嫩無腥味安心首選。

「大成益活雞」主打全程無抗飼養與益生菌養殖，肉質鮮嫩無腥味，是守護家人健康的安心首選。

身為一個對生活品質有要求、平日喜歡自煮的忙碌上班族，最近在 Threads 上看到許多網友狂推「大成益活雞」，號稱完全沒有腥味且肉質鮮嫩，立刻激起了我的料理魂。這款雞肉主打全程不使用抗生素，並以益生菌與 100% 植物性飼料養殖，讓雞隻體質穩定，保留最純淨的自然原味。這次一口氣購入了五款不同部位來開箱實測，並設計了四道平日下班也能快速上桌的家常料理。實際烹調後發現，好食材真的能讓料理事半功倍，讓全家人吃得安心又滿足，絕對是冰箱必備的健康食材。

全程無抗益生菌養殖，植物配方肉質純淨

「大成」作為深耕台灣多年的信賴品牌，推出的「益活雞」可說是雞肉品質的代表作。其核心特色在於全程不使用抗生素，這點對於重視食安的家庭來說至關重要。透過益生菌養殖與全植物性飼料餵養，不添加動物性副產品，使得雞肉呈現出純淨自然的風味。實際開箱後，真空包裝上有清楚的合格標章，打開後幾乎聞不到一般冷凍雞肉常見的腥味。肉質細緻嫩而不柴，油脂感清爽不膩，無論是清煮、氣炸還是舒肥都非常適合，特別推薦給幼童、銀髮族或注重養生的族群。

醬燒雞胸肉片炒時蔬，滑嫩入味高蛋白餐

第一道料理使用「清胸肉」製作「醬燒肉片炒時蔬」。許多人擔心雞胸肉容易乾柴，但只要將切片後的雞胸肉加入少許太白粉與燒肉醬抓醃，就能鎖住水分。接著與玉米筍、甜椒等喜好的時蔬一同下鍋拌炒，起鍋前撒上些許白芝麻點綴即可。益活雞的胸肉吸附了醬燒香氣，經過快炒後依然保持極佳的嫩度，吃起來滑嫩好入口，完全顛覆雞胸肉乾澀的印象，是一道營養均衡且高蛋白的美味常備菜。

香料雞柳白醬義大利麵，低脂軟嫩平衡濃郁

第二道是適合晚餐或帶便當的「香料雞柳白醬義大利麵」。選用油脂含量低、纖維細緻的「里肌肉」，簡單撒上義式香料、胡椒與鹽進行醃製，再下鍋煎至兩面呈現微焦的金黃色澤。最後將其鋪在煮好的松露白醬菇菇義大利麵上，即大功告成。里肌肉質柔軟不乾柴，香料的清香與濃郁的松露白醬形成完美平衡，每一口都能吃到雞肉的鮮甜與醬汁的奶香，是大人小孩都無法抗拒的經典組合。

蜜汁雞腿蓋飯氣炸鍋，皮酥肉嫩白飯殺手

想吃大餐又不開火？這道「蜜汁雞腿蓋飯」絕對是懶人救星。使用「去骨清腿」先以市售的親子丼醬汁醃製入味，接著放入氣炸鍋烹調至外皮金黃酥脆。將炸好的雞腿鋪在熱騰騰的白飯上，再搭配一點蔬菜點綴，賣相完全不輸外面餐廳。經過氣炸後的雞腿將肉汁緊緊鎖在裡面，一口咬下能感受到外皮的酥脆與內裡的多汁軟嫩，鹹甜的蜜汁風味超級下飯，絕對是名副其實的白飯殺手。

蒜香起司氣炸吮指雞，油脂香氣停不下來

最後一道是聚會必備的「蒜香起司吮指雞翅」。選用膠質豐富的「翅中」部位，先送入氣炸鍋稍微加熱，中途取出塗抹上由蒜末、奶油與起司粉調製而成的特製醬料，再繼續氣炸至熟透。出爐時蒜香與起司香氣撲鼻而來，雞皮烤得酥脆油亮，肉質鮮嫩多汁。益活雞的油脂香而不膩，搭配濃郁的蒜香起司醬，讓人忍不住一支接一支停不下來，是追劇或週末小酌的最佳良伴。

大成

地址：台北市內湖區文湖街20號8樓

電話：02-26577111

