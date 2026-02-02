台中大甲葉家庄薑母鴨總店，全台最美三合院吃鴨，必點麻油炸蛋蔬果湯頭。

藏身大甲田野的「葉家庄薑母鴨」，擁有全台最美三合院景觀。主打清甜蔬果湯頭與軟嫩鴨肉，必點吸滿湯汁的麻油炸蛋。

位於台中大甲與苗栗苑裡交界處的「葉家庄薑母鴨總店」，是一間隱身在田園中央的隱藏版美食。這裡沒有醒目招牌，若不是跟著導航走，很容易誤以為迷路。最引人注目的是其保留完整的傳統三合院建築，被網友譽為「全台最美三合院薑母鴨」。Google 評論高達 4.8 顆星的超高評價，證明了它不僅環境優美，口味更是實力堅強。每到假日用餐時段，這裡總是擠滿了熟門熟路的在地老饕，若沒有提前訂位，一位難求的盛況是常有的事。

隱密田野三合院古厝，懷舊氛圍濃

店家地理位置相當隱密，鄰近苗栗苑裡交流道，周圍被廣闊的田園包圍，進來的路略窄需小心會車。用餐區分為鐵皮屋與古樸的三合院，廚房設在正中間的動線十分有趣，彷彿穿越到別人家作客。三合院前還畫有跳格子，充滿濃濃的懷舊童趣，讓小朋友在候位或吃飽後也能開心玩耍。保留原始結構的紅磚老宅搭配大紅燈籠，無論是白天的古樸寧靜還是夜晚的浪漫燈火，都營造出獨特的台式圍爐氛圍。

蔬果熬煮湯頭清甜，鴨肉軟嫩不柴

不同於坊間重口味的湯底，這裡的薑母鴨湯頭使用大量蔬果熬煮，喝起來清甜順口、不嗆辣也不燥熱，溫和的口味連小朋友都能輕鬆接受。喜歡重口味的大人，也可以另外加點薑汁或米酒提味。最讓人驚豔的是鴨肉的處理水準極高，肉質燉煮得相當軟嫩，完全沒有一般薑母鴨容易乾柴難咬的問題。每一塊肉都吸飽了甘甜的湯汁，鮮美且富有彈性，是少數能讓人把鴨肉吃光光的美味鍋物。

必點靈魂麻油炸蛋，吸飽湯汁噴香

來到葉家庄絕對不能錯過的靈魂配菜就是「麻油炸蛋」。一份五顆的炸蛋份量十足，端上桌後直接放入滾燙的薑母鴨湯頭中熬煮。炸蛋的孔隙吸飽了鮮甜的湯汁與麻油香氣，一口咬下湯汁在嘴裡爆開，濃郁的蛋香與湯頭完美融合，層次豐富迷人。這道菜幾乎是每桌必點的招牌，許多客人甚至覺得不夠吃而想要加點，強烈推薦一定要嘗試這道讓湯頭風味更上一層樓的秘密武器。

贈送整瓶豆腐乳沾醬，麵線蔥油香

店家相當大氣，每桌都會直接贈送一整瓶全新的豆腐乳，這可是吃薑母鴨不可或缺的靈魂沾醬。搭配特製醬油與少許湯頭拌勻，沾肉或沾菜都非常對味，沒吃完還能帶回家。主食部分的麵線拌入了油蔥酥，香氣十足且口感濕潤不乾，單吃就很好吃。此外，Q 彈的鴨肉丸、限量鴨頭以及各式新鮮蔬菜如山茼蒿、水果玉米等，都是豐富湯底的絕佳配角，讓整頓餐吃下來飽足又滿意。