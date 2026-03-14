日本名古屋市中心住宿首選！錦酒店交通超便利，宵夜必吃素食咖哩。

名古屋市中心的「Hotel MYSTAYS 名古屋錦酒店」，擁有極佳的生活機能與交通優勢。周邊熱鬧商圈林立，鄰近地鐵站且方便購買一日券暢遊各大景點。

來到日本名古屋自由行，挑選一間交通便利且生活機能完善的飯店是讓旅程大加分的關鍵。座落於熱鬧市中心的「Hotel MYSTAYS 名古屋錦酒店」，不僅鄰近著名的名古屋電視塔，周邊更匯聚了各式炭烤店、拉麵居酒屋與免稅商店，越夜越美麗的繁華街景令人目不暇給。從飯店出發，旅客能輕鬆透過地下街前往地鐵站，購買超值的一日乘車券暢遊熱田神宮、名古屋城與大須商店街等知名景點。此外，飯店附近還隱藏著營業至凌晨的人氣咖哩店，提供全素可食的美味選擇，完美解決素食旅客的宵夜需求，是探索名古屋魅力的理想下榻首選。

簡約舒適標準雙人，自助備品極便利

Hotel MYSTAYS 名古屋錦酒店的公共設施規劃相當完善。大廳不僅設置了便利的微波爐與投幣式洗衣機，1 樓電梯口更貼心規劃了自助備品區，提供梳子、刮鬍刀與牙刷等盥洗用具供旅客依需求自由拿取。在客房設計上，以標準雙人單床房型為例，空間採用實用的 L 型格局，並配備了舒適的浴缸與簡約的掛衣區。房內更提供充足的電源插座與專屬睡衣，搭配極具競爭力的平實房價，為旅客帶來舒適且高性價比的住宿體驗。位於地下 1 樓的餐廳則供應包含烘蛋、生菜沙拉與各式日韓家常菜的自助式早餐，為一天的行程補滿活力。

壹番屋濃郁鮮咖哩，全素野菜超滿足

對於素食旅客而言，出國尋覓合適的餐點往往是一大挑戰。位於飯店周邊的「CoCo 壹番屋榮町店」，營業時間一路從上午 11 點開至隔日清晨 5 點，是解決宵夜渴望的完美救星。店內採用便利的平板點餐系統，並貼心提供不含五辛的全素咖哩選項。推薦點選「綜合野菜咖哩」，豐富的馬鈴薯、紅蘿蔔與長豆搭配極度濃郁的咖哩香料，辛香下飯的絕佳滋味令人大呼過癮。此外，店內供應的「和風沙拉醬」亦為全素可食，若為蛋奶素旅客則可選擇含有蛋黃的「芝麻沙拉醬」，多樣化的客製化選擇讓素食者也能盡情享受道地的日本國民美食。

交通樞紐地鐵站近，超值票券暢遊行

飯店擁有極為優越的交通樞紐位置，旅客只需步行至鄰近的唐吉訶德賣場旁，即可透過地下道輕鬆連接至名鐵與市營地鐵站。車站內的自動售票機支援繁體中文等多國語言介面，操作流程直覺且流暢。若行程規劃較為緊湊，強烈建議購買售價 620 日圓的「地鐵一日券」。這張高性價比的交通票券不僅能在期限內無限次搭乘，憑券前往部分知名觀光景點還能額外享有門票折扣優惠。無論是前往熱田神宮感受莊嚴氣息、造訪名古屋城見證歷史，或是到大須商店街盡情採購免稅藥妝，皆能透過便捷的地下鐵網絡輕鬆達成。

絕佳位置機能完善，景點美食一次包

整體而言，Hotel MYSTAYS 名古屋錦酒店的地理位置無可挑剔。入夜後，繁華的榮商圈展現出迷人的夜生活魅力，各式美食餐廳與購物商場林立，滿足了所有吃喝玩樂的需求。旅客能在白天安排豐富的歷史文化巡禮，傍晚漫步至名古屋電視塔欣賞浪漫的城市夜景，或是前往大型免稅店與百貨公司享受血拼的樂趣。此外，日本室內普遍全天候開放暖氣，建議旅客在冬季前往時，採用多層次的洋蔥式穿搭，並穿著舒適透氣的休閒鞋款即可，避免穿著厚重雪靴以免造成雙腳悶熱，讓這趟名古屋之旅更加輕鬆愜意。

Hotel MYSTAYS 名古屋錦酒店

地址： 3 Chome-8-21 Nishiki, Naka Ward, Nagoya, Aichi 460-0003日本

電話： +81 52-855-2085