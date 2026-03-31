曼谷通羅區必吃！三百泰銖爽吃頂級軟嫩和牛，挑戰超浮誇巨無霸船麵太過癮。

曼谷通羅區（Thong Lo）的「SO THONGLOR BOAT NOODLE」，以視覺震撼的巨無霸大碗與高水準的和牛船麵聞名。只需 300 泰銖即可品嚐到肉質軟嫩、湯頭濃郁的泰式經典街邊小吃。

曼谷通羅區向來是特色咖啡廳與質感餐廳的兵家必爭之地，而隱身於 Sukhumvit 49 巷弄內的「SO THONGLOR BOAT NOODLE」，則成功將傳統泰式街邊小吃「船麵」提升至全新境界。店家打破傳統船麵小碗品嚐的既定印象，推出視覺張力十足的「So Big XXL 巨無霸大碗」，並選用高品質的 Wagyu 和牛作為主角。憑藉著極高的性價比與濃郁厚實的絕佳風味，不僅在 Google 評論上斬獲 4.9 顆星的高分，更成為許多饕客大力推薦的必訪熱門名單。

隱身通羅生活圈，捷運步行十分鐘

店家地理位置優越，距離 BTS 捷運 Thong Lo 站僅需步行約 8 至 10 分鐘即可抵達。周邊屬於曼谷極受歡迎的質感生活圈，非常適合將此處安排進通羅區的一日遊行程中。店內採半開放式的用餐空間，雖然沒有配置冷氣空調，但在熱鬧的街邊氛圍中品嚐熱騰騰的船麵，反倒更能深刻體驗泰國最接地氣的飲食文化。入座後只需使用手機掃描桌上的 QR code 即可輕鬆點餐，整體流程相當便利流暢。

招牌必點和牛麵，肉汁鮮甜湯濃郁

有別於一般平價船麵，這裡將肉品等級大幅提升。初次造訪強烈推薦點選「和牛船麵」，基本款僅需 150 泰銖，而引爆話題的最大碗版本也只需 300 泰銖。上桌時，大片鮮嫩的生和牛幾乎完全覆蓋住底下的麵條，老闆會直接淋上滾燙的濃郁高湯，讓和牛瞬間達到最完美的熟度平衡，保留了肉質的極致軟嫩與鮮甜肉汁。搭配厚實且香料感十足的船麵湯底，層次豐富飽滿，隨餐附上的兩顆牛肉丸同樣扎實彈牙，表現極具水準。

巨無霸碗超吸睛，三百泰銖高性價

除了和牛肉質令人驚豔，店內最具記憶點的莫過於「So Big XXL 巨無霸大碗」。這款被戲稱大到可以養魚的巨型湯碗，一端上桌便自帶強大的視覺氣場，極度適合拍照打卡與朋友共享。以 300 泰銖的價格，便能享受到如此具備互動感與話題性的超大份量和牛船麵，性價比極高。若食量較小或預定品嚐多間餐廳，亦可選擇 M 號的適中份量，同樣能獲得極佳的味覺滿足。

麵條彈牙口感佳，九層塔無限供應

在主食選擇上，顧客可依個人喜好挑選傳統基本麵條或雞蛋麵，吸附濃郁湯汁後的麵條依舊保持著絕佳的彈牙口感。品嚐時，強烈建議加入桌邊備妥的辣椒粉與魚露，能讓湯頭的香氣瞬間昇華。此外，店內更貼心提供無限量供應的九層塔，獨特的辛香氣息能完美中和醇厚湯頭帶來的油膩感，讓整碗船麵越吃越順口，是一間吃完仍會再三回味的高實力泰式麵店。