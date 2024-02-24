全台必拍21個元宵燈會一次看！正月十五猜燈謎、吃元宵、賞燈會，是過年最後一件重要的事，各地政府都費盡心思推出美輪美奐的燈會，不管是帶家人、揪情人一起去賞花燈。窩客島特別整理21個必拍元宵燈會，有重返台南「2024台灣燈會」、與LAIMO馬來貘聯名的「南投燈會」、引進澳洲光影藝術免費看的「桃園燈會」，各種不同主題燈飾讓人全都想拍、想打卡。







元宵燈節：2024台灣燈會

2024台灣燈會在台南！每年春節連假結束，就到了賞花燈、吃元宵的日子，而每年除了各縣市燈會之外，最大重頭戲「2024台灣燈會」睽違16年後再度回歸到台南，以台南建城400年為策劃，打造2大燈區、超過300件燈飾，從傳統燈藝到當代科技通通皆有，讓人重新認識台南古都之美。



2024台灣燈會

地址：安平燈區、高鐵燈區

活動時間：即日起至3/10(日)

全文報導：2024台灣燈會在台南！2大燈區、超過300件燈飾、無人機煙火秀一次看，走上萬步也要衝台南賞燈。







元宵燈節：2024台北燈節

今年「2024台北燈節」以西門町為中心，串連中華路一段、北門，首次將台北燈節拉長至31天展期，堪稱是規模最大的一次。2024台北燈節以「龍躍光城」為主題，透過燈飾作品呈現出「祥龍飛躍台北城，捎來光彩」的美好寓意。



2024台北燈節

地址：西門町、中華路一段、北門展區(捷運北門站外、北門廣場、交八廣場)

活動時間：即日起至3/3





元宵燈節：2024平溪天燈節 十分場

被譽為一生一定要朝聖一次的平溪天燈節，在年節期間除了平溪場之外，元宵節當天2/24也將在十分廣場上登場，現場將有全球獨家20呎雙龍天燈首次現身飛升至上空，並邀請到啦啦隊女神壓軸演出。同時，歡慶日本三重縣觀光締結合作10周年，由三重縣觀光部率400名遊客共襄盛舉。



2024平溪天燈節 十分場

地址：新北市平溪區南山坪136號，新北市十分廣場

活動時間：18:00~21:00







元宵燈節：2024桃園燈會

2024桃園燈會串連南昌森林運動公園和虎頭山創新園區，打造不同風格雙主燈區，於2/21~3/3期間免費展演，並且一改往年只有燈飾作品，今年結合藝術、宗教、傳統、科技等元素，展現桃園多元文化的全新風格燈會。



2024桃園燈會

地址：南昌森林運動公園燈區、虎頭山創新園區燈區

活動時間：2024年2月21日至2024年3月3日







元宵燈節：2024台南新營波光節

首屆「新營波光節」以光影藝術為核心展現台南人文歷史、生態環境，於新營文化中心及新營天鵝湖，分別打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及「波光圈」燈節活動，兩大活動分別自1/20和1/27起開跑。



2024台南新營波光節

地址：新營文化中心及新營天鵝湖

活動時間：2024/01/27~2024/03/24

全文介紹：沒揪我會生氣！台南燈節「新營波光節」繞巡、Flow浮生、凹，再加碼推薦新營波光節白天三大必拍景點。







元宵燈節：2024台南月津港燈節

2024月津港燈節特別以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，打造了5大展區、66件作品，並搭配5G數位虛擬創作及導覽功能，要讓月津港的美被台灣看見、被世界看見，一起見證台南400、台南之美。



2024台南月津港燈節

地址：台南市鹽水區康樂路，月津港親水公園

活動時間：2024/01/27~ 03/03

全文報導：台南上熱搜！2024月津港燈節66組聲光藝術作品1/27拍起來，月津港燈節交通資訊、活動資訊完整公開。







元宵燈會：2024冬山舊河港燈節

2024宜蘭燈會、宜蘭元宵節煙火我都要拍！看準元宵節花燈話題，今年宜蘭「冬山舊河港燈節」特別在冬山車站廣場設置浪漫燈飾造景，並且在2/24元宵節週末更壓軸推出「2024元宵花火節」，長達600秒的高空煙火秀，還有市集、冬山夜市，此外窩客島再準備「7間冬山在地小吃」帶你週末吃一波。



2024冬山舊河港燈節

活動期間：即日起至2024/02/25

活動地點：冬山車站廣場（宜蘭縣冬山鄉中正路1號）

亮燈時間：每晚17:00-23:00

2024冬山元宵花火節

活動時間：2024/02/24 晚間20:24

活動時長：600秒煙火

活動地點：冬山車站旁 冬山河岸



全文報導：宜蘭元宵煙火要拍！2024冬山舊河港燈節「元宵花火節」600秒煙火登場，逛完吃「7間冬山在地小吃」狂拍狂吃。







元宵燈會：2024中臺灣元宵燈會

在中央公園中登場的2024中臺灣元宵燈會，主燈「臺中龍賀」把滯洪水域變成舞台，為全台首創水上遊行機械花燈結合主燈秀，主燈神龍面積寬達76米，搭配發光立方體展演秀，結合舞者手中的拋接立方體，在近150米的水域中上演精彩主燈秀。



2024中臺灣元宵燈會

活動期間：113年2月16日(五)～2月28日(三)

開燈時間：平日17:00-21:30／假日17:00-22:00

地點：中央公園







元宵燈會：2024南投燈會

今年以「融耀·宜居城市」為主題，推出五大體驗之外，更重磅邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」合作，黑白可愛的馬來貘變身為七米高的水上主題副燈和11座造型氣球偶燈，可可愛愛的造型鐵粉搶拍。同時也在週末期間推出LAIMO馬來貘水上副燈秀，500台無人機、高空煙火、水舞和電子交響等橫跨水陸空的表演，900秒絢麗演出震撼登場。



2024南投燈會

地址：南投縣會展中心

活動時間：2024/2/3-2/25







元宵燈會：2024高雄燈會

位於新開放的16-18號碼頭，1月27日至2月25日活動期間，將化身為療癒的大型氣模藝術品展場及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間（僅假日開放，免費入場）和美味餐飲市集的碼頭樂園，將帶給民眾全新的遊憩體驗。



2024高雄燈會

活動時間：1月27日至2月25日

活動內容：燈會期間每個周末及農曆年初一至初五，每天都將安排2場兒童戲劇演出以及精采的馬戲、互動體驗共計78場次的精彩表演，時，每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。







元宵燈會： 2024北港燈會

北港燈會以「一條龍」貫穿主題，北港朝天宮、北港顏思齊紀念碑、義民廟、老街巷弄、大復戲院、北港登記所及水道頭文化園區七大燈區串連，有龍耀雲騰燈光秀、千顆燈籠、日式祈福卡、藝閣變裝體驗、十角水塔聲光秀等，讓北港人邊散步、邊賞燈。



2024北港燈會

地址：北港朝天宮、北港顏思齊紀念碑、義民廟、老街巷弄、大復戲院、北港登記所及水道頭文化園區七大燈區。

活動時間：2024年2月6日至2月25日，每日下午5:30-10點







元宵燈會：2024斗六燈會

斗六燈會今年的主燈以飛龍在天、雲上飛舞的型態，呼應龍耀斗六、迎向龍年的祥瑞意象；此外，燈區也有別以往傳統的固定式花燈，增加多種互動式的燈飾，遊客服務中心的外牆也在光雕投影下，呈現出四季的華麗視覺饗宴。



2024斗六燈會

地址：以膨鼠森林公園為主燈區、副燈區在行啟記念館

活動時間：即日起至2024年3月31日







元宵燈會：2024新竹燈會

展出1主燈加7輔燈，主燈設置於竹市的古蹟東門城，由主燈為中心發散的城市燈展，每個燈區都各具特色，主燈「福氣龍好」設計以Q版龍為造型，展現充滿活力的幸福城市。另外有7大輔燈依七色彩虹方式劃分，每個燈區各具主題和特色，打造以龍年為設計主題、充滿神秘與夢幻的燈會，迎接美好的龍年。



2024新竹燈會

地點：新竹護城河、站前廣場、新竹公園

活動時間：2/3~3/10







元宵燈會：2024新北燈會

部落客 揚子陵 造訪 2024新北燈會 說：

龍騰新北 福曜雲霄，將眾多諸神奇獸融入燈光藝術中，呈現一幅山海經的奇幻世界。分為9大主題燈區，每個燈區都有其獨特的故事和設計。<全文介紹>



2024新北燈會

地址：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園前）

活動時間：平日(週一-週四)：18:00-22:00、假日(週五-週日及228紀念日)：18:00-22:30







元宵燈會：2024三峽廣行宮甲辰年 祈福天燈

部落客 揚子陵 造訪 2024三峽廣行宮甲辰年 祈福天燈 說：

花燈佈置真的很漂亮，再加上廣行宮古色古香的廟宇建築線條，讓人不禁感受神聖的氛圍。 有人在此悠閒的散步，或者是虔誠的祈禱，夜晚～此時此刻～反倒是有一絲的寧靜。 <全文介紹>



2024三峽廣行宮甲辰年 祈福天燈

地址：新北市三峽區三樹路98巷187-1號

活動時間：2024/02/04~02/24，點燈時間 18:00-22:00







元宵燈會：2024員林燈會

部落客 Kiwi 造訪 2024 員林燈會 說：

以「龍燈樂園 幸福龍來」為主題，龍燈公園打造成一座大型遊樂園，像是巨型龍燈造景、美麗的燈海、恐龍的裝置藝術公仔、旋轉木馬、旋轉咖啡杯、泡泡世界…場景不斷，讓你來場龍燈樂園裡探索驚奇滿滿。<全文介紹>



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2024員林燈會

地址：彰化縣員林市莒光路734號，龍燈公園

活動時間：2024/2/8-3/3，點燈時間18:00-22:00







元宵燈會：2024年花蓮太平洋燈會

部落客 mika 造訪 2024年花蓮太平洋燈會 說：

以高達15米的環型立體科技水舞聲光秀，打造傲視全台的「雲龍戲珠」科技主燈秀，每天都有展演一次，每場次約4分鐘，結合水幕雷射動畫與象牙球工藝的華麗登場。<全文介紹>



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2024年花蓮太平洋燈會

地址：花蓮市太平洋公園南濱段

活動時間：2月3日(六)至3月4日，18：00至22：00

煙火表演：2/24、2/25、2/28、3/2~3/4 (煙火於20:30主燈秀後施放)。另外為配合飛機航班起降時間，2/25、2/28、3/3之20:30主燈秀及星空煙火秀將延後至20:36分開始演出。







元宵燈會：2024屏東燈節

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 2024屏東燈節 說：

三大燈區分別以「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」為主題，用藝術燈飾點亮整個屏東，成為最美的光之都，萬年溪、縣民公園、勝利星村，三大燈區絢爛燈會保證精彩。<全文介紹>



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2024屏東燈節

地址：萬年溪、縣民公園、勝利星村三大燈區

活動時間：即日起到2/25 （日） 17：30～22：00







元宵燈會：2024彰化月影燈季

部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 造訪 2024彰化月影燈季 說：

請可愛的多多龍代言，以「幸福多多。龍STAY」打造主題燈區，加上氣勢磅礡大佛光雕秀，就算之前來過八卦山很多次，這一次的感覺絕對大不相同喔！<全文介紹>



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2024彰化月影燈季

地址：八卦山大佛風景區

活動時間：即日起至2024/3/3，點燈時間每日 17:30～22:00







元宵燈會：鐵花燈の祭

部落客 省錢旅遊達人 造訪 鐵花燈の祭 說：

位在鐵花步道入口出的夢幻光城堡,看起來彷彿童話世界才會出現的場景，每個人都會在城堡前拍一張,滿足一下對浪漫的幻想。<全文介紹>

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鐵花燈の祭

地址：鐵花新聚落(閃閃PARK燈區+鐵花步道)

活動時間：2023/12/11~2024/2/25，每天17:00~22:00







元宵燈會：高雄鳳山光之季

部落客 銀菁夢 造訪 高雄鳳山光之季 說：

可以從鳳山車站前的曹公圳步道，一路沿著河岸一直走到大東濕地公園，當然如果嫌太累，可以租YouBike用騎的會輕鬆很多，騎自行車還可以連中華市場及黃埔新村一併遊玩。<全文介紹>



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高雄鳳山光之季

地址：鳳山光之季曹公圳、大東公園、黃埔新村

活動時間：112/12/23~113/2/28





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