嗦粉的快樂誰懂！這份來自中國大陸柳州的特色小吃，你肯定聽過，以獨特風味而爆紅的「螺螄粉」吸引了眾多美食愛好者的好奇和嚐鮮。螺螄粉最大的特色便是它那酸中帶辣、辣中帶臭的湯底。這其中提到的「臭」，其實是源自於配料中的酸筍、辣椒及酸豆角等原料混合而成的獨特風味，也正因為這衝擊味蕾的味道，令人為之著迷，拉上三五好友一起吃碗熱呼呼的螺螄粉真的不要太爽。





螺螄粉的粉是選用柳州特有的米粉，韌性十足，Q彈有勁，一大碗粉加入滿滿的配料，再搭配上吸飽湯汁的「香酥炸蛋」，真的每一口都是味蕾爆擊，讓人回味無窮，可以說吃螺螄粉只有零次跟無數次！但螺螄粉目前在台灣的購買並不容易，所以這次窩客島馬上為各位愛嗦粉的朋友們介紹11家北部地區正宗的螺螄粉店，愛嗦粉的朋友們，可要趕緊收藏這篇文章，這樣每當想吃時，就能隨時找到一碗現做的螺螄粉解饞，好話說：「沒有一件事是一碗粉解決不了的，有的話，就兩碗！」。





台北螺螄粉推薦：小螺波螺螄粉 西門店

部落客 愛吃牙米 說：

有夠蝦螺螄粉，季節限定口味一定要點看看，老闆特別研發推出結合台灣在地好味，這次結合台南安平的火燒蝦手工蝦餅，一大碗螺獅粉視覺很震撼...<全文介紹>



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#小螺波螺螄粉 西門店

地址：台北市萬華區西寧南路105號1樓

電話：02-2331-9219







台北螺螄粉推薦：甲天下 桂林米粉

部落客 麥的小窩 說：

螺螄粉份量十足，像小鳥胃或是女生可能要兩個人才吃的完，不只是份量大，裡面的配菜也超豐富的。石螺先經過多道工序的處理，再用薑片、蔥段、中藥材、米酒炒過，這是小麥第一次吃到有加入石螺的螺螄粉…<全文介紹>



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#甲天下 桂林米粉

地址：台北市萬華區中華路一段144號之12號

電話：0936-150-556





台北螺螄粉推薦：老雜。眸螺螄粉 延吉店

部落客 D&w黑白雙搭 說：

螺獅粉中的酸筍跟螺辣醬酸辣適中，粗米粉咬勁Q彈，吃起來辣爽又舒服！用料豐富，吃起來也頗有飽足感！這個鳳爪泡在裡面，用眼睛看就可以知道他已經可以直接脫骨了，那個皮真的是有夠入味～晶瑩剔透的讓人口水直流加上有點臭臭的螺獅粉，會有一種很奇怪的誘惑力，不自主的吃掉她...<全文介紹>



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#老雜。眸螺螄粉 延吉店

地址：台北市大安區延吉街131巷７號

電話：02-2252-5220







台北螺螄粉推薦：龍府小鍋

部落客 肉依小姐吃什麼 說：

如果你也是無辣不歡的嗜辣控，想必也被【龍府小鍋】的川味魅力給吸引，無論是充滿創意的螺螄粉湯底，還是道地又涮嘴的熟食四川燃麵，都讓人充分認識到川味料理的香辣特色，就算不用飛出國就能感受當地風味~<全文介紹>



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#龍府小鍋

地址：台北市內湖區成功路五段67號

電話：02-2630-5206



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桃園螺螄粉推薦：好螺嗦螺螄粉

部落客 foodtinne 說：

為了這碗螺螄粉我可以殺來桃園，一秒直接飛柳州，「好螺嗦螺螄粉」傳承自柳州30年人氣老店的超正宗柳州螺螄粉。配料推薦虎皮豬腳～口感非常軟Q 炸完吸飽滿滿湯汁 超推...<全文介紹>



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#好螺嗦螺螄粉

地址：桃園市桃園區中華路一號之47號

電話：0958-222-778







中壢螺螄粉推薦：潘記柳州螺螄粉&雲南米干

部落客 花見團子玩耍趣 說：

呈現美麗金黃色的「黃金炸蛋」將蛋液拌勻熱鍋油炸，炸蛋香脆可口，鹹香味十足，可先單吃炸蛋，再加入湯頭浸泡，炸蛋完全吸飽湯汁的精華，又是另種美味，團子吃過不少店家，也是第一次吃到這種炸蛋料理，很令我驚喜。<全文介紹>



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#潘記柳州螺螄粉&雲南米干

地址：桃園市中壢區忠孝路168巷2號

電話：0902-370-012







中壢螺螄粉推薦：火漂火辣麻辣食堂

部落客 相片中的菲莉絲 說：

接著是豬五花螺絲粉，整鍋用料也是像座豐盛的小山一樣，幾乎都快掉出來了，菲姐最喜歡的酸豆角，在螺絲粉中也是有出現，而且酸豆份量好多吃得好滿足...<全文介紹>



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#火漂火辣麻辣食堂

地址：桃園市中壢區實踐路257號







中壢螺螄粉推薦：吸粉堂過橋米粉 中壢外帶店

部落客 麥的小窩 說：

炸蛋推薦必點！外層炸到香酥，吸收了湯頭的滋味，一口咬下會不小心「噗滋」噴汁。螺獅粉又Q又滑溜，而且完全不會過軟爛，依舊保有麵條該有的彈性，湯頭有著獨特、濃郁的風味...<全文介紹>



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#吸粉堂過橋米粉 中壢外帶店

地址：桃園市中壢區環中東路193號

電話：03-468-8868







新竹螺螄粉推薦：賴記柳州螺獅粉

部落客 相片中的菲莉絲 說：

一開始看到菜單的爽口肉螺獅粉，還在疑惑什麼是爽口肉？後來詢問店家後才知道這是廣西的特色美食：爽口肉，是把豬五花去皮後，使用特殊醬料調味粉醃漬入味後，進行油炸就會變成 "爽口肉"，爽口肉咬下去後，在店內現吃能吃到些許肉汁炸出來...<全文介紹>



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#賴記柳州螺獅粉

地址：新竹市北區中山路255號

電話：0958-372-282







新竹螺螄粉推薦：明秀桂林米粉（螺螄粉）

部落客 踢小米 說：

老闆娘特製的燒肉真的太好吃了，肥瘦相間的五花肉烘烤後相當脆皮，加上油脂甘甜，比市面上許多脆皮燒肉都來得好吃，吃的時候還會有卡滋卡滋的聲音，真的很過癮~使用石螺熬煮而成的湯頭，加上酸筍、木耳、油炸豆皮、青菜等配料，酸爽帶勁非常夠味，還有淡淡的鮮甜滋味喔...<全文介紹>



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#明秀桂林米粉（螺螄粉）

地址：新竹縣竹北市光明二街84巷40號

電話：0966-898-218







新北螺螄粉推薦：娘家螺螄粉

部落客 珍妮佛的花草呢喃 說：

招牌綜合螺螄粉有肥腸、牛肉、豬肉、鴨血...料多實在，這間娘家螺螄粉的湯頭應該有經過改良，味道不重比較清爽,是可以一口接一口把湯喝完的清爽程度，用料大方不手軟，不會吃來吃去感覺都在吃米粉，吃完會很滿足與飽足！<全文介紹>



#娘家螺螄粉

地址：新北市中和區德光路69號1樓

電話：02-2958-8377



