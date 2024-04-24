你也是評分黨嗎？無論到哪家餐廳，進店前都會先打Google查看店家評價，才決定是否入店，那這篇文章就太適合你了。在充滿美食的台南，選擇困難症抉擇不出要吃什麼，那就跟這份「Google評價高於4.5顆星的美食清單」吃台南！這次不用再反覆打開手機搜尋各家店，只要收藏這篇文章，無論是正餐、甜品還是飲料通通整理給你。





台南，一座網友公認的「美食之都」。各式平價美味小吃數不勝數，但若你到台南只知道牛肉湯、鱔魚麵，那就太可惜了。所以，這次窩客島為你整理了台南11家「高分街邊小吃、美食」，無論是高CP值的青蛙黑蛋奶，還是一口爆汁臭豆腐，都是必吃的台南美食！如果你也熱愛台南，那就跟著我們一起探索下去吧。





評分4.9台南美食：左下餃LeftDumpling 水餃麵食專門

部落客 熱血玩台南 說：

鮮蝦蔥肉也好吃，鮮蝦都是手工剝殼後製作，甚至會挑出黑色砂筋，所以吃起來讓人超放心，光是夾起來，呈現白裡透紅的模樣就知道皮真的薄，用料也很扎實。從水餃外皮就能看到微微紅潤的色澤，咬一口還會噴汁，那緩緩的椒麻香氣，微微辣融入酸豆的酸香混入肉末，吃起來真的好吃耶~...<全文介紹>



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#左下餃LeftDumpling 水餃麵食專門

電話：06 268 0820

地址：台南市東區東門路三段11巷6號1樓







評分4.9台南美食：木瓜媽山上店

部落客 熱血玩台南 說：

魚拓燒是自家獨家研發的麵皮，堅持不添加泡打粉，老麵製作需20小時低溫熟成，慢工出細活，也因此魚拓燒每日限量製作，特別要說的是，魚拓燒還會刻意多製作一點麵皮，也因此可以吃到酥脆的麵皮餅乾，又能吃到帶點Q濕潤剛好的麵皮餅，口感豐富多層次...<全文介紹>



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#木瓜媽山上店

電話：0911 646 077

地址：台南市山上區明和里明和200-1號







評分4.7台南美食：青蛙黑蛋奶

部落客 阿華田 說：

實力派珍奶店推薦！這間「青蛙黑蛋奶」曾在國際珍奶日，榮獲全國甄選排行第一名，絕對是來台南必喝在地飲料店之一。平均價格都落在$60~70元左右，每一杯都是滿滿的料，而且加的是純鮮奶，真的CP值很高。<全文介紹>



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#青蛙黑蛋奶

電話：0913 212 130

地址：台南市中西區中山路158號







評分4.7台南美食：双利冰饌雪花氷販売所

部落客 愛比妞 說：

滿滿的綠葡萄鋪滿在雪花冰上，上面還有一顆滑嫩的布丁，再淋上濃滑煉乳，當天吃到的葡萄還挺香甜，搭配的是牛奶口味雪花冰，整體吃起來還蠻清爽不膩，好好吃!而且拿在手上也很吸睛!非常的誘人♥有一種巨型甜筒的感覺...<全文介紹>

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#双利冰饌雪花氷販売所

電話：0915 860 512

地址：台南市中西區正興街66-1號







評分4.7台南美食：阿德碗稞

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

這碗是碗粿35元，份量足定價合理範圍，淋上自製醬油膏跟蒜泥提味，碗粿裡面有含肉燥、豬肉絲、香菇及鹹蛋等食材，這碗粿糕體鹹香有彈性真好吃。...<全文介紹>



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#阿德碗稞

電話：0902 109 575

地址：台南市安南區國安街56巷45號







評分4.7台南美食：小丰川

部落客 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界 說：

好誇張，我們六點多來，已經很多滷味都沒有了耶！到底是怎麼一回事！？生意也太好了吧！銅板的價位，是小店親切的魅力～乾麵、麻醬麵、湯麵、扁食麵、榨菜肉絲麵、湯品、滷味、燙青菜、飲品~全都是銅板價喔！...<全文介紹>



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#小丰川

地址：台南市中西區國華街三段261號







評分4.5台南美食：好好水餃

部落客 阿新 說：

這間台南美食超級狂！一週只賣兩天！原本只賣平日，饕客千拜託萬拜託終於加開假日場，真的有夠酷的～獨家剝皮辣椒煎餃深得我心，那內餡多汁的口感，香甜鮮美的滋味，以及剝皮辣椒先甜後辣的甘辣尾韻，是多麼讓人著迷啊！<全文介紹>



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#好好水餃

電話：0900 625 629

地址：台南市東區中華東路二段96巷70號







評分4.5台南美食：阿雪米糕四神湯

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

這米糕拿起來頗有重量粒粒分明糯米，直接淋上肉燥再灑上肉鬆，還有鋪上開胃的醃製白蘿蔔，這滷蛋超入味蛋黃綿密超好吃。米糕蒸煮的比較軟些卻不軟爛，肉燥香氣十足鹹香超開胃好吃...<全文介紹>



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#阿雪米糕四神湯

電話：06 261 9784

地址：台南市南區金華路二段9巷26號







評分4.5台南美食：體育場樺哥土產牛肉湯

部落客 算命的說我很愛吃 說：

這一家凌晨2:30才營業，2:00就已經開始排隊的牛肉湯到底是怎麼回事。麻油炒的，喜歡的像是牛髓，白白嫩嫩的骨髓，牛骨髓比較有口感一點，麻油炒的香氣十足，上桌的時候記得將炒的麻油可以淋在飯上面，這時候牛肉肉燥飯還帶有麻油香氣！！<全文介紹>



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#體育場樺哥土產牛肉湯

電話：0933 349 393

地址：台南市南區體育路89號







評分4.5台南美食：成功路無名水煎包

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

成功路無名水煎包沒有店名，路邊僅放置高麗菜水煎包的小扛棒，每日開店營業之前就出現購買人潮。老實講水煎包很大顆定價15元便宜，水煎包滿滿高麗菜跟豬肉餡，包子皮很軟Q充滿麵粉香氣，高麗菜清脆鮮甜非常好吃...<全文介紹>



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#成功路無名水煎包

電話：0955 478 431

地址：台南市中西區成功路479號







評分4.5台南美食：夏林臭豆腐

部落客 相片中的菲莉絲 說：

剛炸好就端上桌的臭豆腐，外酥內嫩，別有一番風味。趁熱吃的話，還可以感受到臭豆腐爆汁的美味，更讓人驚喜的是，蒜泥和台式泡菜量十分大方，清爽的口感中帶著南部人的熱情與豪爽...<全文介紹>



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#夏林臭豆腐

電話：06 291 2542

地址：台南市南區夏林路280號



