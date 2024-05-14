9間人氣永和美食一次給你！永和美食有著廣受人知的永和豆漿，以及中永和人最推的樂華夜市，聚集了各種經典、新奇小吃，都是永和必吃的美食，除此之外，永和還有不少在地人激推的美食夯店，窩客島這次便蒐羅了9間永和人氣美食，像是排隊人潮爆滿的雞肉飯、平價版鼎泰豐，和超大size的古早味叭噗冰老字號，在地美食夯店全要吃。





來永和必吃「竹林雞肉」的銷魂雞飯，肉質超Q彈的雞丁尬上荷包蛋、高麗菜、蔥花等，再拌著特製醬汁讓人吃過就想再回訪，是一開店便湧入誇張排隊人潮的在地夯店；另外還有「入魂燒味」、「龍城烤鴨」的燒臘飯，以及被稱為永和平價版鼎泰豐的「五草車」，都是永和人激推的日常美食；而70年老字號冰店「和美冰果室」，不僅外觀可愛好拍，超大一球叭噗冰更只要25元就有。





人氣永和美食推薦：入魂燒味 燒臘餐廳

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 入魂燒味 燒臘餐廳 說：

酥脆的燒肉外皮，咬下去像餅乾一樣的脆度，在口中的油脂令人迷戀，吃到瘦肉部位，肉香滿溢，肥而不膩！超級好吃！！給他很多驚嘆號～<全文介紹>



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#入魂燒味 燒臘餐廳

地址：新北市永和區大新街38號

電話：02-8921-1981





人氣永和美食推薦：呈信傳統鵝肉店

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 呈信傳統鵝肉店 說：

這幾片油亮亮的鵝肉切片肉質真的相當滑嫩鮮甜，尤其是旁邊帶點油脂的鵝皮吃起來很有咬勁，吃起來油脂香氣也相當濃郁，扒著淋上鵝油又粒粒分明的白飯真的可以吃爽爽<全文介紹>



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#呈信傳統鵝肉店

地址：新北市永和區永貞路143號

電話：02-2927-7097







人氣永和美食推薦：QueenReYa cafe 皇后熱壓吐司

部落客 小珊珊 造訪 QueenReYa cafe 皇后熱壓吐司 說：

我們點了2種口味熱壓吐司，吐司都會很貼心的對切，看看這個橫切面，有夠誘人〜半熟蛋蛋漿滿溢，切開後的斷面絕美，入口還可以感受起司和蛋黃雙重濃郁，讓你的視覺、味覺感受超有感！<全文介紹>



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#QueenReYa cafe 皇后熱壓吐司

地址：新北市永和區大新街16號

電話： 02-8921-0655







人氣永和美食推薦：竹林雞肉

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 竹林雞肉 說：

淋上醬汁，蛋黃、醬汁拌著飯吃就很迷人了，然後再加上秘密武器特製辣椒醬，整體味道層次更豐富，而且雞肉丁都有帶皮，不論是口感跟味道都很棒，怪不得大家都來一碗！<全文介紹>



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#竹林雞肉

地址：新北市永和區竹林路39巷13號

電話： 02-8925-0096







人氣永和美食推薦：艷紅酒咖哩

部落客 小噗 造訪 艷紅酒咖哩 說：

果泥香料咖哩，香料咖哩基底，以大量果泥細火熬煮，口感綿密香甜，清爽好滋味，我覺得搭配炸牡蠣相當適搭，海鮮的鮮美滋味，搭配具有果香氣的清新爽口，襯出食材的美妙口感<全文介紹>



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#艷紅酒咖哩

地址：新北市永和區永利路108號1樓

電話：02-2232-6006







人氣永和美食推薦：廣東正龍城烤鴨

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 廣東正龍城烤鴨 說：

這間是在地營業30年的老店，每天一開門門口總排滿眾多的外帶人潮生意非常好，來到這一定要試試他們的三寶飯，烤鴨、油雞和叉燒一次滿足，內用還能享用熱茶和熱湯<全文介紹>



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#廣東正龍城烤鴨

地址：新北市永和區得和路101號

電話：02-2928-2593







人氣永和美食推薦：五草車中華麵食館

部落客 Winnie 造訪 五草車中華麵食館 說：

這道可以算是招牌了吧！每桌都能看到一大塊排骨蓋在炒飯上的身影，排骨肉滿厚實的，口感上帶有嚼勁卻不會難咬，美賣哦<全文介紹>



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#五草車中華麵食館

地址：新北市永和區永和路一段46號

電話：02-2920-5332







人氣永和美食推薦：囧貓苑子

部落客 冠婷｜生活趣 造訪 囧貓苑子 說：

深藏在巷弄裡，完全隱藏版貓控天堂，收編9隻超親人貓貓太療癒，還有每天現做、讓人回味無窮滿滿想念的百分百手做甜點鹹派，提供插座、免費WiFi<全文介紹>



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#囧貓苑子

地址：新北市永和區竹林路213巷39號

電話：02-2929-0019







人氣永和美食推薦：和美冰菓室

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 和美冰菓室 說：

媽呀，這也太巨了，每顆冰大小基本上就是一顆網球般的大小，而且超級重！口味可以任選混搭沒有限制<全文介紹>



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#和美冰菓室

地址：新北市永和區秀朗路一段44號

電話：02-2926-1552



