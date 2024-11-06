隱藏版宜蘭咖啡廳全要去過！跑咖衝宜蘭不只景觀咖啡廳，隱藏於在地的人氣下午茶也不能錯過，這次窩客島幫你蒐羅7間較不為人知的「隱藏版宜蘭咖啡廳」，鄉村風、獨棟別墅、老宅咖啡廳都有，加上店家製作的精美下午茶、蛋糕，每個都很好打卡，下次玩宜蘭就跟著清單朝聖一波。





老宅改造咖啡廳的「花轟小姐」，主打減糖製作多種口味的水果戚風、千層、巴斯克蛋糕，更有著「宜蘭最強戚風蛋糕」的稱號，甜點控來宜蘭絕對要來朝聖；「藏甜手作坊」則是電影「翻滾吧阿信」的拍攝場景之一，店內保存老宅樣貌、磁磚櫃台，充滿懷舊氣息，精美的甜點也超有人氣，想吃最好先預訂；想要擼貓可以到「萬記商行」，不僅有5隻店貓陪你吃下午茶，糕點也做成超萌的水豚、龍貓造型，搭上優美的環境氛圍超療癒。





宜蘭必吃水果戚風蛋糕：花轟小姐

部落客 阿華田 造訪 花轟小姐 說：

他們家水果戚風蛋糕神好吃，口感蓬鬆又輕盈～一進門就能看到蛋糕櫃裡滿滿的戚風蛋糕、千層蛋糕及巴斯克乳酪蛋糕，每一塊裝飾、切面都超級美，看起來超誘人！<全文介紹>



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花轟小姐

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路285號

電話：03-936-6331







電影翻滾吧阿信拍攝地：藏甜手作坊

部落客 紫色微笑 造訪 藏甜手作坊 說：

這棟老宅同時也是電影”翻滾吧阿信”裏的經典場景之一。這裏把老宅的特色保存的很棒。重點是這裏的甜點超好吃，而且口味非常多元，沒預約可是很難吃的到哦！<全文介紹>



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藏甜手作坊

地址：宜蘭縣壯圍鄉永美路二段17巷1號

電話：0912-080-983







宜蘭超萌咖啡廳貓奴會愛 ：萬記商行 The One’s Shop

部落客 mika 造訪 萬記商行 The One’s Shop 說：

本體是芒果蛋糕，重點是龍貓造型上面還有放一張薄荷葉真的好細節。切開裡面還有芒果果粒喔！只是畫面不是很美，看完整的就好。<全文介紹>



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萬記商行 The One’s Shop

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266-3號

電話：0978-838-895







宜蘭隱藏版平價老屋咖啡廳：DaDa coffee

部落客 圍事小哥 造訪 DaDa coffee 說：

手沖精品咖啡一杯只收你100啦！比較可惜的是我愛喝的耶加雪菲剛好沒貨，所以選了黃金曼特寧，中深烘的豆子口感低酸，但非常醇厚濃郁，帶著木質與焦糖的香氣非常不錯。<全文介紹>



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DaDa coffee

地址：宜蘭縣蘇澳鎮存仁路172巷1號

電話：0985-907-987







宜蘭森林系獨棟藝廊咖啡廳：小院子咖啡畫廊

部落客 mika 造訪 小院子咖啡畫廊 說：

小院子咖啡畫廊隱藏於宜蘭員山鄉的田野巷弄之間，外觀如同被綠林包圍的獨棟別墅，乍看像私人住宅。沒想到這家藝廊咖啡廳的甜點實力驚人<全文介紹>



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小院子咖啡畫廊

地址：宜蘭縣員山鄉德湖路二段21號

電話：03-922-8416







鄉村風宜蘭咖啡廳：樹樔 Cafe

部落客 紫色微笑 造訪 樹樔 Cafe 說：

樹樔咖啡廳的外觀是淺藍色鄉村風，搭配紅磚牆，滿有休閒感的，這裏的室外區也很搶手哦。牆面上掛了不少裝飾小物，把空間妝點的很有生活情趣。<全文介紹>



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樹樔 Cafe

地址：宜蘭縣冬山鄉公園路一段289號

電話：03-959-5813







龜山島海景第一排宜蘭咖哩廳：川岩 River Stone Coffee

部落客 Jason's Life 造訪 川岩 River Stone Coffee 說：

坐在海岸邊的玻璃屋咖啡廳，還可以感受到陽光及悠閒氣息，點上一杯咖啡和蛋糕，就算靜靜的看著大海和遠眺龜山島都很療癒<全文介紹>



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川岩 River Stone Coffee

地址：宜蘭縣頭城鎮協天路636巷36-2號

電話：03-977-8635



