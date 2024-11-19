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桃園大溪人氣美食9選！只開8個月火鍋 市場排隊炸雞必吃。

大溪美食 桃園美食 大溪小吃 大溪老街 more
2024-11-19 07:37:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

桃園人必吃大溪美食9間推薦！來桃園旅遊必去的大溪老街，如果吃膩大溪老街豆干、大溪豆花，大溪在地也有超多隱藏人氣美食、小吃攤販，窩客島這次蒐羅桃園在地人都很推的9間大溪美食，像是銅板價就能吃到的大溪港點攤，一年只開8個月的超難訂位大溪石頭火鍋，以及堪稱台式熱狗堡的烤銀絲卷夾香腸，各種大溪美食、大溪小吃都要吃過。

▲桃園必吃大溪人氣美食9間推薦懶人包，吃膩大溪老街就來這/ WalkerLand窩客島整理提供

近期來大溪要先衝「韓鄉石頭火鍋」，一年只開8個月依然超有人氣，甚至還沒開店就有人來排隊卡位，爆炒過的大蒜、洋蔥、肉片等，再加入鮮甜高湯光是香氣就超誘人；隱藏在大溪老街內的「大溪港式點心」，經典燒賣、蝦餃都只要50元銅板價，最貴的牛肉皮蛋粥更是70元就能吃到，是大溪在地人氣的銅板價港點；另外也有大溪在地人氣麵店、香腸攤等，下次來大溪老街玩，不妨來吃吃看這幾間大溪在地美食。

▲桃園必吃大溪美食推薦/ WalkerLand窩客島整理提供


一年只開8個月大溪隱藏版石頭火鍋：韓鄉石頭火鍋

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 韓鄉石頭火鍋 說：
豬肉、羊肉、牛肉，就看自己喜好來點，三種肉吃起來都很軟嫩，而且都有事先炒過，吃起來格外有肉香，加上他的石頭火鍋湯底是比較清爽的那種甜，涮肉真的很好吃，對了！記得要沾沙茶醬更好吃唷。

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韓鄉石頭火鍋
地址：桃園市大溪區中山路46-1號
電話：03-388-9829
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市大溪區韓鄉石頭火鍋｜一年只開八個月！還沒開門就有人在等吃的低調石頭火鍋

▲▼桃園大溪人氣石頭火鍋一年只開8個月：韓鄉石頭火鍋/ WalkerLand窩客島整理提供


大溪平價港式點心燒賣50元開吃：大溪港式點心

部落客 愛蜜粒小婦 造訪 大溪港式點心 說：
假日才有營業的銅板港式點心，誇張的是菜單上腸粉、粥品、點心等每一種港點都只要銅板價，最貴單品也只要70元!!!

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大溪港式點心
地址：桃園市大溪區登龍路88巷19號
電話：0932-932-089
完整介紹由部落客「愛蜜粒小婦」於窩客島分享：每道都是銅板價!最貴港點一道只要70元，假日才營業的港式點心店

▲▼大溪平價港式點心燒賣50元開吃：大溪港式點心/ WalkerLand窩客島整理提供


大溪市場炸雞早上就排爆：大溪無名炸雞攤

部落客 ifunny艾方妮 造訪 大溪無名炸雞攤 說：
這家沒有招牌的無名炸雞攤卻是全市場內排隊的熱門攤位，一大早就出現排隊人潮，賣到下午一點，若太晚來就沒了！若是要排很久，建議一次可以買多一點，因為放冷了都好吃！

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大溪無名炸雞攤
地址：桃園市大溪區民權路29號
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：桃園美食 | 大溪香腸哥 炭烤銀絲卷夾香腸及鹹豬肉 台式熱狗堡

▲▼大溪市場必吃炸雞早上就排爆：大溪無名炸雞攤/ WalkerLand窩客島整理提供


台式熱狗堡銀絲卷夾香腸：大溪香腸哥

部落客 ifunny艾方妮 造訪 大溪香腸哥 說：
很喜歡大溪香腸哥的香腸，還吃得到肉塊，鮮嫩多汁，太香了！銀絲卷表現得很優秀，烤到表皮焦脆，吸滿了醬汁依然保有Q勁，搭配微辣的蘿蔔乾，真的超好吃，跟糯米腸不一樣的口感，更加有飽足感。

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大溪香腸哥
地址：桃園市大溪區員林路一段258號利來福超市旁廣場第二間 麥當勞旁
電話：0934-039-885
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：桃園美食 | 大溪香腸哥 炭烤銀絲卷夾香腸及鹹豬肉 台式熱狗堡

▲▼台式熱狗堡銀絲卷夾香腸：大溪香腸哥/ WalkerLand窩客島整理提供


現桿現煎大溪古早味小吃：大陸妹共匪餅

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 大陸妹共匪餅 說：
看起來有點像韭菜盒，裡面是滿滿的高麗菜還有一顆荷包蛋，因為是封住去炸，高麗菜的甜度跟水分都鎖在裡面，搭配裡面的荷包蛋，口感吃起來很厚實有料，餅身也保有脆度，真的挺好吃的。

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大陸妹共匪餅
地址：桃園市大溪區仁和路二段252號
電話：03-390-0841
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：桃園市大溪區鹹的甜的都好吃！現擀現煎的好吃共匪餅

▲▼現桿現煎大溪古早味小吃：大陸妹共匪餅/ WalkerLand窩客島整理提供


大溪人氣麵食館在地人都吃：二畝園麵館

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 二畝園麵館 說：
一籠有八顆，蒸餃是屬於厚皮的，大小適中一口塞入剛剛好。內餡牛肉醃製得很夠味，吃起來有濃濃胡椒香氣，肉汁也充分的鎖在裡面。

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二畝園麵館
地址：桃園市大溪區員林路三段202號
電話：03-390-9470
完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【桃園食記】二畝園麵館 - 大溪好停車的在地老店，必吃木須炒麵、蒸餃

▲▼大溪人氣麵食館在地人都吃：二畝園麵館/ WalkerLand窩客島整理提供


在地超人氣大溪乾麵：乾麵居

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 乾麵居 說：
乾麵都有放辣醬，不吃辣的朋友要註明喔，雖然我們有註明但店家可能太順手也加了進去，其實辣醬味道很香很好吃，但真的不適合兒童，整碗除了辣醬香還有沙茶香，蠻有層次的。

乾麵居
地址：桃園市大溪區民權東路7號
電話：03-387-0638
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市大溪區】大溪人氣麵食｜乾麵居｜近大溪老街

▲▼在地超人氣大溪乾麵：乾麵居/ WalkerLand窩客島整理提供


大溪老街必吃百年油飯：游記百年油飯

部落客 潔絲蜜 造訪 游記百年油飯 說：
使用圓糯米及溫體豬肉，油飯是粒粒分明的口感，並不會軟黏，味道不是一吃驚豔，是樸實的古早味。我覺得加了甜辣醬更對味！讓油飯的口味又更昇華，我個人蠻喜歡的，推薦要加！

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游記百年油飯
地址：桃園市大溪區民權路17號
電話：03-388-1681
完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：游記百年油飯-桃園大溪/傳承百年.2022桃園金牌好店.大溪老街古早味油飯小吃

▲▼大溪老街必吃百年油飯：游記百年油飯/ WalkerLand窩客島整理提供


大溪香腸攤只開2.5小時也提早賣完：大溪幸福小站現烤蜜汁香腸

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 大溪幸福小站現烤蜜汁香腸 說：
米腸+香腸，搭配米腸味道又更豐富了，米腸裡塞了很多洋蔥蘿蔔乾，加上軟Ｑ碳香味十足的炭烤米腸跟香腸，口感很有層次，而且這一組份量也很大，吃一個真的會飽ㄟ！

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大溪幸福小站現烤蜜汁香腸
地址：桃園市大溪區員林路三段172號
電話：0932-533-436
完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：大溪幸福小站現烤蜜汁香腸｜一天只賣2.5小時！還沒打烊就被掃光光，一咬就噴汁的炭烤蜜汁大香腸

▲▼大溪香腸攤只開2.5小時也提早賣完：大溪幸福小站現烤蜜汁香腸/ WalkerLand窩客島整理提供

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韓鄉石頭火鍋

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大溪港式點心

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大溪香腸哥

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大陸妹共匪餅

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二畝園

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乾麵居

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游記百年油飯

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大溪幸福小站 埔頂蜜汁香腸

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place桃園市大溪區埔頂路一段與埔頂八街交叉路口
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