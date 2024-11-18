星巴克買一送一挺中華隊！為慶祝中華隊奪下12強B組第二、成功挺進東京四強，星巴克特別推出限時「好友分享日」活動，以買一送一優惠號召球迷到星巴克狂歡，享受勝利的喜悅。就連極少參加星巴克買一送一優惠的星冰樂系列也加入優惠清單中，讓星巴克鐵粉手刀準備好衝去喝一波。



▲▼12強贏球星巴克買一送一，星冰樂也有買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。





將於11/19早上11點至晚間8點期間快閃登場的「星巴克買一送一」12強贏球優惠，只要至全台門市購買兩杯大杯以上容量的飲品，其中一杯由星巴克免費招待。最推薦必喝的有聖誕限定款「太妃核果那堤」、天氣再冷也要搶喝的「星冰樂系列」、可以免費加抹茶量的「醇濃抹茶系列」。每人每次至多限買二送二，讓咖啡控們一次滿足口腹之欲，也能讓聚會更加熱鬧溫馨。



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▲▼12強贏球星巴克買一送一9小時快閃/ WalkerLand窩客島整理提供。







12強贏球 星巴克買一送一

活動時間：2024/11/19(二) 11:00-20:00

活動內容：購買兩杯相同口味與容量的飲品其中一杯免費，每人每次最多享二送二優惠。

注意事項：

1、不適用飲品：雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡等。

2、不適用門市：詳細名單請參考星巴克公告。

3、現場領取 當場飲用 優惠不可與其他折扣合併使用。

4、優惠活動依星巴克官方公告為主。