過年就來桃園免費玩！假日來桃園玩先衝免費景點，不僅有適合親子的生態園區、史努比打卡點，還有懷舊系打卡園區、輕鬆好走的景觀步道、落羽松大道等，這次窩客島一次幫你準備9個桃園免費景點，各種風格的桃園景點一次給你，過年時期跟親友們走春，就來桃園免費玩個過癮。



▲桃園景點9大推薦全都免費玩，史努比打卡點、自然景觀步道超好拍 / WalkerLand窩客島整理



▲桃園免費景點9選，過年走春帶小孩一次玩 / WalkerLand窩客島整理



推薦桃園親子景點免費玩：三坑自然生態園區、棒球名人堂

「三坑自然生態園區」以寬廣草坪、生態池形成幽美的自然風景，還有裝置藝術打卡點、湖中涼亭等，是桃園人假日散步、親子出遊踏青的好去處；「棒球名人堂」不僅有棒球球體建築外觀，展示了台灣歷屆棒球傳奇人物的球衣、手套等，其他樓層還有大人、小孩都愛的史努比展區，將史努比的紅屋子、快餐校車等經典漫畫場景直接實體化，也特別規劃了身穿棒球衣的木製角色公仔，超可愛模樣絕對要來拍一波。



▲推薦桃園親子景點免費玩：三坑自然生態園區 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



▲推薦桃園親子景點免費玩：棒球名人堂，史努比主要角色免費拍 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園懷舊系免費景點：憲光二村、八塊厝民俗藝術村

有著不少眷村保存區的桃園，不只有最被人所知的「馬祖新村」可以逛，也有桃園唯一的憲兵眷村「憲光二村」，保留了當時憲兵的連排黑瓦平房宿舍，從牆上標語、屋中傢俱擺設，都散發出濃濃的懷舊眷村氣息；「八塊厝民俗藝術村」則保留了閩南式古厝、閩式窗花，還展示了皮影戲、布袋戲、舊時戲院等，平時對歷史、古蹟有興趣，春節時節就來這感受懷舊的文化氣息。



▲▼桃園懷舊系免費景點：憲光二村、八塊厝民俗藝術村 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理





免費玩桃園自然景點推薦：蝙蝠洞步道、五酒桶山步道、羊稠森林步道

來桃園想去自然景點踏青，不是只能去石門水庫人擠人，桃園其它地方的步道，也蘊含不少自然生態，像是有「半月形水濂洞」特殊地景的「蝙蝠洞步道」、輕鬆好走的階梯式步道「五酒桶山步道」，以及「羊稠森林步道」還有觀賞平台可以觀賞夕陽落日之美。



▲免費玩桃園自然景點推薦：五酒桶山步道 /是艾思，不是火拳。 提供、WalkerLand窩客島整理



▲免費玩桃園自然景點推薦：羊稠森林步道 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園落羽松免費打卡景點推薦：大溪月眉落羽松、大溪河濱公園

來桃園大溪老街吃豆乾、豆花，也不能錯過落羽松打卡點！擁有上百株落羽松的「大溪月眉落羽松」從大溪老街開車只要10分鐘就能到，不僅有超夢幻的橘紅色落羽松湖畔倒影，也有落羽松大道，可以站在兩排落羽松中間打卡美拍，而「大溪河濱公園」還設有海盜船造型的兒童遊樂區，散步看風景拍美照，也能順路帶小孩嗨玩。



▲桃園落羽松免費打卡景點推薦：大溪月眉落羽松 /饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園落羽松免費打卡景點推薦：大溪河濱公園 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



三坑自然生態園區 位置資訊

地址：桃園市龍潭區

電話：03-479-3070

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市龍潭區】三坑自然生態公園｜親子休閒｜擁抱大自然｜夏日戲水景點



棒球名人堂 位置資訊

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

電話：03-433-9090

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：來桃園棒球名人堂，史努比陪你玩轉棒球文化與DIY樂趣！



憲光二村 位置資訊

地址：桃園市龜山區大同路138巷100號

電話：03-319-7132

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園免費景點推薦：憲光二村－桃園唯一的憲兵眷村免費入場景點 | 桃園旅遊景點



八塊厝民俗藝術村 位置資訊

地址：桃園市八德區重慶街36-1號

電話：03-366-7125

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園八德必遊景點推薦：免門票探索八塊厝民俗藝術村



蝙蝠洞步道 位置資訊

地址：桃園市復興區

完整介紹由部落客「小如吾家札記」於窩客島分享：【復興步道】觀音洞步道南口,走到蝙蝠洞步道,瀑布,免門票景點！



五酒桶山步道 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區長興路一段230巷

電話：03-332-2101

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：輕鬆好走的親子步道，賞遠景之外還能在大草原上奔跑︱桃園蘆竹五酒桶山步道



羊稠森林步道 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區羊稠街

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：桃園步道景點 ▶ 羊稠森林步道 ▶ 甲蟲生態、遼闊海陸空視野、全台百大必訪步道!



大溪月眉落羽松 位置資訊

地址：桃園市大溪區月湖路36號

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：桃園落羽松秘境！大溪月眉人工濕地，秋冬免費景點超夢幻。



大溪河濱公園 位置資訊

地址：桃園市大溪區大鶯路60巷89弄75號

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市大溪區】2025大溪河濱公園落羽松｜萬坪大綠地可野餐與寵物同樂｜海盜船兒童遊戲區｜生態調節池