宜蘭不只有農場可以玩！好山好水的宜蘭因為距離台北較近，一直是雙北人假日出遊的去處之一，除了有多個動物農場，適合親子、情侶一起近距離接觸小動物，宜蘭也有許多具有趣味性的特色景點，大人也能玩得很開心，窩客島這次整理7個「宜蘭室內特色景點」，像是有10多種場景的室內美拍館，以及有各種球類創意新玩法的球類博物館、古董計程車博物館等，春節過年就來趟不一樣的宜蘭一日遊。



▲過年下雨衝宜蘭室內景點7大推薦，打卡美拍 趣味遊戲大人也能玩超瘋 / WalkerLand窩客島整理



來宜蘭想玩特別一點的話，首推近期新開幕的「歪歪球」，作為室內球類博物館，有多達12種趣味性球類相關設施，像是人體彈珠台、丟球版巨型飛鏢台等，創意有趣的玩法大人小孩都能玩得很過癮；想拍美照就到「白日夢自拍館」，提供10多種美拍場景，有些還會不定期更新，每次來都能拍出不同的打卡照；另外也有免門票的「奇麗灣珍奶文化館」，了解珍奶的演變、製作過程，還能現場DIY珍奶，珍奶控有來過才合格。



▲雨天備案宜蘭室內景點推薦7選，宜蘭室內遊樂場下雨天照玩 / WalkerLand窩客島整理



全台最大室內球類互動博物館：歪歪球 Wild Wild Ball

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 歪歪球 Wild Wild Ball 說：

一票暢玩12項球類運動設施，每一項都好有創意，適合多人一起玩樂互動，最新創意的歪歪球，很像是綜藝玩很大的互動挑戰，讓孩子真的玩翻天，不僅親子、家庭客、年輕族群都很適合，還可以挑戰全台最大的真人彈珠台。



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歪歪球 Wild Wild Ball

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

電話：03-990-8808

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：全台首創最大室內球類互動放電趣味創意的歪歪球，宜蘭最新景點玩到歪頭笑翻腰的歪歪球 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



▲▼台最大室內球類互動博物館：歪歪球 Wild Wild Ball，12種球類創意玩法大人也能超嗨 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭最好拍室內打卡點：白日夢自拍館DayJaVu

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 白日夢自拍館DayJaVu 說：

這裡提供多達10個不同主題的場景，而且還會不定期更新，讓你每次來都有不同的拍照體驗，不管是夢幻的背景還是富有創意的設計，每個場景都像一個專業的婚紗攝影棚。



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白日夢自拍館DayJaVu

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號

電話：03-950-1800

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：宜蘭縣五結鄉宜蘭白日夢自拍館DayJaVu｜可愛爆擊！超大量皮卡丘出沒！



▲▼宜蘭最好拍室內打卡點：白日夢自拍館DayJaVu，多達10種廠景任你拍 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭室內景點玩遊戲治低頭族：頭等倉

部落客 Jason's Life 造訪 頭等倉 說：

全世界第一座用遊戲對抗 3C 文明病的場館，運用全身的『頭』，從額頭到腳趾頭都可以動起來，在遊戲中那些被現代生活忽略的肌肉得以舒展，超適合團體或情侶一起創造出互動歡樂的回憶喔。



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頭等倉

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

電話：03-922-0898

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：宜蘭縣員山鄉【宜蘭員山｜景點】頭等倉。2024年宜蘭最新室內景點，揮別低頭族，讓你全身『頭』都運動起來



▲▼宜蘭室內景點玩遊戲治低頭族：頭等倉，用頭玩遊戲 /Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭觀光工廠免門票拍美照：益得畑の菓

部落客 紫色微笑 造訪 益得畑の菓 說：

不但是間觀光工廠，還可當作庭園下午茶，有3D彩繪牆、酥皮老爹、可愛三星蔥寶公仔打卡熱點～都超好拍，還有必買的酥皮、伴手禮、甜點，都很推薦，著名的上將梨冰淇淋，味道可是很特別的哦！



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益得畑の菓

地址：宜蘭縣三星鄉上將路三段376巷25號

電話：03-989-8467

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣三星鄉益得畑の菓》免門票觀光工廠3D彩繪牆、酥皮老爹、上將梨冰淇淋、甜點必買伴手禮推薦



▲▼宜蘭觀光工廠免門票拍美照：益得畑の菓，打卡3D彩繪牆、吃下午茶 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理





計程車也有專屬博物館：計程車博物館

部落客 兩隻小豬 造訪 計程車博物館 說：

各種計程車模型、車車收藏品和紀念品，各國經典古董車超吸晴！門票$200元可折抵館內消費 ，還送免費飲料和一張碰碰車體驗券，是一個蠻好殺時間的室內景點。



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計程車博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

電話：03-990-8088

完整介紹由部落客「兩隻小豬」於窩客島分享：【宜蘭蘇澳景點】計程車博物館，門票贈飲料，還有碰碰車可以玩，新設：拍貼機、扭蛋和夾娃娃機！（宜蘭室內景點）



▲▼計程車也有專屬博物館：計程車博物館，各國古董計程車超酷 /兩隻小豬 提供、WalkerLand窩客島整理





珍奶控必去宜蘭室內景點免費入場：奇麗灣珍奶文化館

部落客 愛麗絲的奇幻旅程 造訪 奇麗灣珍奶文化館 說：

奇麗灣珍奶文化館免門票，只要在館內買超過200元，小孩就能免費玩室內遊樂園！還有超酷的燈泡珍珠奶茶，可以現泡Ｑ彈珍奶，以及手做珍珠帶回家~



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奇麗灣珍奶文化館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂強路23號

電話：03-990-9966

完整介紹由部落客「愛麗絲的奇幻旅程」於窩客島分享：【宜蘭景點】免門票奇麗灣珍奶文化館|DIY草莓珍珠|燈泡珍奶喝到飽|親子情侶雨天好去處



▲▼珍奶控必去宜蘭室內景點免費入場：奇麗灣珍奶文化館，珍奶DIY從珍珠開始做 /愛麗絲的奇幻旅程 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭親子景點推薦免費玩：宜蘭餅發明館

部落客 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 造訪 宜蘭餅發明館 說：

現場會有老師手把手教學，第一次製作牛舌餅、而且是全世界最薄0.1公分，不簡單啊!還可以把自己製作的牛舌餅拿起來拍照，不會掉唷!牛舌餅顏色比較黑，因為是阿華田口味。



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宜蘭餅發明館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路369號

完整介紹由部落客「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」於窩客島分享：有趣好吃好玩絕對推薦再訪的 宜蘭餅發明館，全世界最薄的牛舌餅、DIY宜蘭餅、免費親子景點推薦、宜蘭景點 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活



▲▼宜蘭親子景點推薦免費玩：宜蘭餅發明館，牛舌餅也能自己動手做 /跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 提供、WalkerLand窩客島整理

