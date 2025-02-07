2/8補班日，是補1/27星期一小年夜彈性放假，上班族們春節收假開工，就要連續上六天班，超需要喝杯飲料買一送一來續命。這次窩客島整理超過27間2/8補班日優惠，無論是手搖杯外送買一送一、超商咖啡買一送一、星巴克第二杯半價、冰淇淋買一送一，甚至披薩炸雞買一送一，讓你直接在辦公室開補班日派對。



▲▼2/8補班日限定，27間補班日優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN補班日優惠

小七咖啡優惠從開工一路喝到補班日，2/3-2/10期間在OPENPOINT行動隨時取推出「CITY CAFE濃萃美式買10送10」超狂優惠，還有CITY系列飲品4杯200元，有多種飲品選擇。此外，在2/7-2/9用指定支付買霜淇淋或酷聖霜也可享買一送一，補班日趁機吃霜淇淋新品剛剛好。



活動內容：

2/3-2/10，OPENPOINT行動隨時取 CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。

2/7-2/9用icash pay支付買霜淇淋或酷聖霜享買一送一。



▲▼7-ELEVEN補班日咖啡買10送10 霜淇淋買一送一 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理





全家補班日優惠

補班日喝買一送一！全家Let’s Café針對補班日話題，在2/7上午10點起至2/8在APP隨買跨店取推出「大杯單品美式買一送一」，每會員限購2組，兌換期限到4月底，買了慢慢喝也超划算。2/8-2/10期間在隨買跨店取再加碼搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品享任選買二送一優惠，不管喝咖啡、喝奶茶都優惠。



活動內容：

2/7-2/8，APP隨買跨店取推出「大杯單品美式買一送一」，每會員限購2組。

2/8-2/10，APP隨買跨店取推出搖搖茶吧40元、55元、65元系列飲品享任選買二送一。



▲▼全家補班日優惠 全家咖啡買一送一 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



萊爾富補班日優惠

補班日就是超商咖啡日！萊爾富Hi café特濃系列即日起至2/9推出限時買1送1優惠，大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買一送一，可以任選冰熱，換算下來單杯最低不到28元就能入手，咖啡控趁這波優惠、趁補班日先喝起來。



活動期間：即日起至2/9

活動內容：Hi café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買一送一（冰熱任選）。



▲▼萊爾富補班日優惠 咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



OK補班日優惠

看準補班日的咖啡話題，OK超商在2/7-2/8推出限時兩天咖啡優惠，只要買OKCAFE特大杯莊園美式、莊園拿鐵，可享同品項買二送一優惠，不論是跟同事一起揪團買咖啡，或是自己喝咖啡續杯，直接三杯帶走超划算。



活動期間：2/7-2/8

活動內容：OKCAFE特大杯莊園美式、莊園拿鐵，同品項買二送一。



▲▼OK補班日優惠買二送一 / WalkerLand窩客島整理提供



星巴克補班日優惠

補班日的上班動力是星巴克！星巴克在2/8推出一日限定優惠，當天買兩杯大杯以上飲品，第二杯可享半價優惠，冰熱皆可搭配，約同事、朋友一起喝最省，讓咖啡控補班日來點儀式感，跟同事一起約喝星巴克咖啡。



活動期間：2/8

活動內容：買星巴克兩杯大杯以上飲品，第二杯可享半價優惠。



▲▼星巴克補班日優惠第二杯半價 / WalkerLand窩客島整理提供



CAMA CAFE補班日優惠

咖啡控走過會聞到咖啡香氣，就想來一杯的CAMA CAFE，這次在2/7至2/10期間，於會員APP推出「極厚乳系列提貨券」買六送一優惠，喜歡濃醇奶香的咖啡控就趁這波補班日優惠囤起來，又有動力繼續工作撐到下班時間。



活動期間：2/7至2/10

活動內容：CAMA CAFE會員APP推出「極厚乳系列提貨券」買六送一優惠。



▲▼CAMA CAFE補班日優惠買六送一 / WalkerLand窩客島整理提供



摩斯漢堡補班日優惠

摩斯漢堡針對2/8補班日，推出一日限定「大杯摩斯咖啡買1送1」優惠活動，上工前來杯咖啡充電剛剛好。此外，在2/9-2/11期間，還可享有大杯摩斯咖啡第二杯10元優惠。為了讓人上班吃早餐也優惠，即日起至2/11推出「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶」餐點組合優惠，上班路上就買摩斯吃一波。



活動期間：2/8

活動內容：大杯摩斯咖啡買1送1。



▲▼摩斯漢堡補班日優惠 大杯摩斯咖啡買1送1 / WalkerLand窩客島整理提供



COLD STONE補班日優惠

COLD STONE這次推出冰淇淋新品「紫莓樂園」藍莓冰淇淋，還有草莓季必吃的「草莓優格乳酪、草莓優格脆脆、草莓優格QQ」三款草莓優格系列冰品同步販售。在補班日2/7-2/9推出中杯以上冰淇淋第二件50元優惠。除此之外，3/6前也可以在COLD STONE官方LINE領取一張「中杯以上冰淇淋買一送一券」，趁補班日吃起來很可以。



活動內容：

2/7-2/9，中杯以上冰淇淋第二件50元。

3/6前，可在COLD STONE官方LINE領取一張「中杯以上冰淇淋買一送一券」，每人限領乙次。

全文介紹：冰淇淋買一送一！COLD STONE紫莓樂園藍莓冰淇淋，補班日 情人節最低買一送一。



▲▼COLD STONE補班日優惠冰淇淋第二件50元 官方LINE買一送一券 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



可不可補班日優惠

可不可本次推出兩款新飲料「可可歐蕾、胭脂冷露」在2/6起正式開賣，並且在2/6-2/9推出四天「新品胭脂冷露買2送1優惠」，讓粉絲們在補班日也能開喝。同時，可不可與「玩具總動員」的聯名杯裝也會換上全新圖案，集結復古Q版造型角色，讓粉絲們喝新飲料、拍新杯子打卡。



活動期間：2/6-2/9

活動內容：買新品「胭脂冷露」享買2送1優惠。

全文介紹：可不可新奶茶！可不可新品「可可歐蕾」可可烏龍奶，補班日可不可買2送1。



▲可不可新品可可歐蕾及胭脂冷露 補班日胭脂冷露買2送1 / 可不可提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo補班日優惠

為了讓飲料控在2/8週六補班日不寂寞，CoCo針對超夯飲品「奶茶三兄弟」推出第2杯10元優惠，換算下來2杯只要75元，同樣採線上領券發送優惠，每人最多可買2組共4杯。CoCo「奶茶三兄弟」使用濃醇奶茶搭配手工布丁、仙草與蜜珍珠，口感層次超豐富，讓飲料控喝一杯抵一餐下午茶。



活動期間：2025/02/08

活動內容：使用CoCo官方LINE、或你訂平台領券，享「奶茶三兄弟」第2杯10元。

全文介紹：CoCo買一送一！CoCo開工優惠第二杯0元，補班日狂喝「奶茶三兄弟」第二杯10元。



▲▼CoCo補班日奶茶三兄弟第二杯10元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



迷客夏補班日優惠

在2/7-2/16期間，迷客夏於「LINE禮物」平台推出優惠活動，限時祭出「娜杯紅茶拿鐵」1+1組合，只要送朋友一杯「娜杯紅茶拿鐵」，自己就能獲得一張「琥珀高峰烏龍茶」L杯兌換券，限量2萬份。同時還有超人氣「珍珠伯爵紅茶拿鐵L杯」買兩杯折5元優惠，飲料控、奶茶控趁機喝。



活動期間：2/7-2/16

活動內容：「LINE禮物」平台推出「娜杯紅茶拿鐵」1+1組合，以及「珍珠伯爵紅茶拿鐵L杯」買兩杯折5元。



▲▼迷客夏補班日優惠 迷客夏飲料示意圖/ WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



再睡5分鐘補班日優惠

以經典招牌棉被奶蓋、特色茶飲等擄獲飲料控的再睡5分鐘，在Uber Eats外送平台推出專屬優惠，購買L杯的午茉綠純茶、日安紅純茶、熟八蕎麥純茶，並都加料咕嚕茶凍就可以享有買一送一，Q彈茶凍和純茶的組合一定要喝過。此外，也推出Ocard會員限定限定優惠，只要透過Ocard線上點外帶自取享94折。



活動期間：1/29 - 2/11

活動內容：於Uber Eats全台再睡5分鐘門市點購指定品項可享買一送一優惠。(指定品項：午茉綠純茶(L)+咕嚕茶凍、日安紅純茶(L)+咕嚕茶凍、熟八蕎麥純茶(L)+咕嚕茶凍)

全文介紹：飲料買一送一小確幸！再睡5分鐘買一送一連9天喝，3大優惠一次看。



▲▼再睡5分鐘飲料買一送一優惠連喝9天 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



康青龍補班日優惠

手搖杯「康青龍」這次特別用補班日買一送一幫上班族打氣，在2/4-2/11期間，只要使用線上點餐「龍來訂」買指定飲品「蜜柚金萱」並完成交易後，系統將自動派送大吉嶺紅茶免費兌換券至會員券夾，讓飲料控就算不揪團，也能自己喝買一送一。



活動期間：2/4-2/11

活動內容：買指定飲品「蜜柚金萱」並完成交易後，系統將自動派送大吉嶺紅茶免費兌換券至會員券夾。



▲▼康青龍補班日優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



Foodpanda外送補班日優惠

foodpanda 這次祭出多款人氣美食買一送一，讓你輕鬆開吃不手軟！即日起至 2/17 只要點購得正「輕烏龍」或「焙烏龍奶茶」直接買一送一，雙杯到手喝得更過癮。漢堡控也別錯過，2/12~2/25 期間，漢堡王「花生培根雞堡」不管是單點還是餐點通通買一送一。



活動期間：即日起至 2/17

活動內容：得正、漢堡王、必勝客指定品項買一送一

全文介紹：奶茶買一送一！foodpanda 最新二月優惠碼，得正 漢堡王買一送一。



▲▼foodpanda得正奶茶、漢堡王 外送買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



Uber Eats外送補班日優惠

如果還要喝更多外送買一送一，Uber Eats點起來！這次Uber Eats在2月份與多間品牌合作，推出指定品項買一送一。包含再睡5分鐘、十盛熟成奶茶、丘森茶室推出活動指定飲品買一送一。CoCo則有21歲輕檸烏龍買1 送1，如果是Uber One會員，還可以加碼享有CoCo芒裡偷閒奇亞籽買1送1，以及Burger King、茶聚、壺壺茶等指定品項買一送一。



活動期間：1/29~2/11

活動內容：合作品牌指定品項買一送一，優惠項目一各門市頁面標示為準。

買一送一活動品牌：

粥師傅、頂呱呱、堤諾義大利比薩、樂雅樂、雙月食品社、再睡5分鐘、GBT脆皮豬、丘森茶室、哈根達斯、北海道炙燒拉麵、十盛熟成奶茶。



會員加碼優惠品牌：

CoCo 都可21歲輕檸烏龍 買1送1，會員加碼：芒裡偷閒奇亞籽 買 1 送 1。

達美樂指定披薩系列 買1送1，會員加碼：好運噴發大套餐 49 折。

必勝客夏威夷個人比薩、彩蔬鮮菇個人比薩買1送1，會員加碼：章魚燒個人比薩、海鮮個人比薩 買1送1。



會員獨享優惠品牌：Burger King、茶聚、壺壺茶、八廚職人弁当、嘉義第一名火雞肉飯



▲▼Uber Eats外送補班日優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



阿義鳳梨冰 補班日優惠

連鎖手搖飲「1955阿義鳳梨冰」近期針對奶茶控，推出輕乳茶系列新品，包含花香「窨藏茉莉輕乳茶」、以及12月採收的冬片仔「著時冬片輕乳茶」。配合新品上市，即日起到2/21（五）只要到全台門市購買任一新品的輕乳茶，加10元就送一杯窨藏茉莉或是著時冬片新品單茶。



活動期間：即日起到2/21

活動內容：買「窨藏茉莉輕乳茶/著時冬片輕乳茶」，加10元多一杯「窨藏茉莉/著時冬片」單茶。



▲▼阿義鳳梨冰補班日優惠 新品加10元多一杯 / 阿義鳳梨冰提供、WalkerLand窩客島整理



三商餐飲補班日優惠

補班日不是還債日，是優惠日！這次三商餐飲特別針對2/8補班日，推出超值美食優惠，集結旗下「三商巧福、拿坡里披薩.炸雞、福勝亭、三商鮮五丼」4大品牌。在2/7-2/9期間推出限時優惠，只要拿各間品牌的優惠截圖就能使用優惠。此外在2/5-2/18期間，拿坡里披薩炸雞更推出「買炸雞、送小披薩」限定優惠，等於直接打58折。



活動期間：2025/2/7-2/9

活動內容：憑各品牌活動截圖即可享優惠

全文介紹：補班日牛肉麵73折！三商巧福牛肉麵優惠，福勝亭豬排定食75折白飯吃到飽。



▲▼三商餐飲集團 補班日優惠活動 / 三商餐飲集團提供、WalkerLand窩客島整理



TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排 補班日優惠

美式餐廳TGI FRIDAYS以及同集團品牌德州鮮切牛排，這次同步在2/8補班日推出買一送一優惠。2/8當天到TGI FRIDAYS消費，憑活動畫面享「豬肋排買一送一」每桌每次至多買二送二。此外在Texas Roadhouse 德州鮮切牛排，憑活動畫面，可享12oz.肋眼牛排買一送一，補班結束後就吃肉肉大補血。



活動期間：2/8一日限定

活動內容：

於TGI FRIDAYS消費，憑活動畫面享「豬肋排買一送一」。

於德州鮮切牛排消費，憑活動畫面享「12oz.肋眼牛排買一送一」。



▲▼ TGI FRIDAYS及德州鮮切牛排 補班日買一送一 / TGI FRIDAYS提供、WalkerLand窩客島整理

